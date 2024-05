Donald Tusk: Główne siły w Europie mówią dziś jednym głosem

- To bardzo poruszająca chwila dla nas wszystkich w Katowicach, na Śląsku, w Polsce, ale również w Europie. Mówimy wszyscy jednym głosem. Nigdy w UE główne siły polityczne i instytucje nie były tak jednomyślni w kwestii priorytetów, o to, co najważniejsze, o to, co trzeba zrobić w Europie, w każdym kraju, tu i teraz, bez chwili wahania. Chciałem bardzo podziękować za słowa, które są zapowiedzią trudnych, ale pełnych nadziei miesięcy i lat, droga pani przewodnicząca, droga Ursulo. Twoja obecność Katowicach i te słowa to dla nas ważny znak. Traktujemy to bardzo poważnie — powiedział polski premier.

Polska jest dzisiaj liderem europejskim w sprawach, które dotyczą przyszłości Europy, przyszłości wszystkich Europejczyków, począwszy od bezpieczeństwa, skończywszy na zdroworozsądkowym podejściu do tego, od czego są instytucje europejskie, od czego są procedury, jak wykorzystywać europejskie pieniądze — mówił Donald Tusk.

