Kreml uruchomi giełdę kryptowalutową. Ale tylko dla wybranych i najbogatszych

Czytaj więcej Finanse Rosja legalizuje handel w kryptowalutach Wzorem reżimowej Wenezueli szorującej po kryzysowym dnie, także rosyjski reżim zalegalizuje od pr...

MMM – to była największa piramida finansowa Rosji

Mimo liberalizacji podejścia do aktywów cyfrowych, tak Bank Rosji, jak i resort finansów pozostają sceptyczni co do kryptowalut jako instrumentu inwestycyjnego. Wiceminister finansów Aleksiej Mojsiejew publicznie stwierdził, że kryptowaluty, jego zdaniem, mają cechy piramidy finansowej.

„Ktoś oczywiście zarobił na kryptowalutach. Ale pamiętajcie MMM w latach 90.? Wiele osób na początku zarabiało, a potem jeszcze więcej traciło. To typowe dla każdej piramidy: ktoś wygrywa, a dzięki temu staje się popularna” – podkreślał Mojsiejew.

Wspomniana przez urzędnika MMM to największa piramida finansowa w historii Rosji. Założona w 1989 r przez braci Siergieja i Wiaczesława Mawrodi oraz narzeczoną tego drugiego, pozbawiła oszczędności od 5 mln do 10 mln Rosjan. Zagarnięta przez twórców kwota mogła sięgnąć nawet półtora miliarda dolarów. Co najmniej 50 osób, które straciły oszczędności życia, popełniło samobójstwo.

Firma ogłosiła bankructwo w 1997r. Jednak, i tylko możliwe to jest w Rosji, sam twórca piramidy zamiast trafić za kratki, został deputowanym do Dumy i głównym obrońcą „oszukanych przez państwo” obywateli. Choć immunitet mu po roku uchylono, to on sam próbował jeszcze startować na prezydenta Rosji. Założył potem kolejną piramidę, na którą dało się nabrać 20 tys. Rosjan.