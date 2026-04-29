Zgodnie z planowanymi zmianami katalog osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością ma objąć m.in. dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz dzieci przysposobione, a także rodziny mundurowych.

Wizyta u lekarza poza kolejnością. Rząd planuje zmiany

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zakłada rozszerzenie listy osób mających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej o dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz dzieci przysposobione, z wyłączeniem adopcji dziecka przez współmałżonka.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzieci trafiające do pieczy zastępczej oraz dzieci, które po pobycie w pieczy zastępczej zostają przysposobione często borykają się z szeregiem problemów zdrowotnych – fizycznych i psychicznych, wynikających z trybu życia i zaniedbań rodziców biologicznych, a także doznanych traum. W pieczy zastępczej przebywa również liczna grupa dzieci z poważnymi niepełnosprawnościami. Zmiana przepisów ma być dla nich ułatwieniem. 

Projekt ustawy został opublikowany pod koniec marca. Jest obecnie na etapie opiniowania. Zgodnie z założeniami ma wejść w życie 1 października 2026 r.

Do tych lekarzy można pójść bez skierowania. Specjaliści dostępni w 2026 r.
Karta Rodziny Mundurowej. Uprawnienia do świadczeń medycznych poza kolejnością

W Sejmie procedowany jest już projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej. Po pierwszym czytaniu trafił on do prac w komisjach. Zgodnie z nim uprawnienia do świadczeń medycznych poza kolejnością w placówkach resortowych (MON/MSWiA) mieliby:

  • żołnierze zawodowi, żołnierze WOT i aktywnej rezerwy,
  • funkcjonariusze służb podległych MSWiA,
  • ich małżonkowie i dzieci do 25. roku życia (jeśli się uczą),
  • emeryci i renciści mundurowi,
  • weterani oraz rodziny funkcjonariuszy poległych w związku ze służbą.

Nowe zasady orzecznictwa w ZUS. Duże zmiany dla pacjentów
Kto może korzystać ze świadczeń bez kolejki? Aktualna lista uprawnionych

Pacjenci uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością powinni zostać przyjęci w dniu zgłoszenia lub w najbliższym możliwym terminie. Lista osób, które mają do tego prawo obejmuje różne grupy pacjentów. Ich katalog określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Należą do nich:

  • kobiety w ciąży;
  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osoby o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
  • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, osoby deportowane do pracy przymusowej;
  • świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
  • uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz poszkodowani weterani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30 proc.;
  • żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową, w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych;