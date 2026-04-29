Zgodnie z planowanymi zmianami katalog osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością ma objąć m.in. dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz dzieci przysposobione, a także rodziny mundurowych.
Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zakłada rozszerzenie listy osób mających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej o dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz dzieci przysposobione, z wyłączeniem adopcji dziecka przez współmałżonka.
Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzieci trafiające do pieczy zastępczej oraz dzieci, które po pobycie w pieczy zastępczej zostają przysposobione często borykają się z szeregiem problemów zdrowotnych – fizycznych i psychicznych, wynikających z trybu życia i zaniedbań rodziców biologicznych, a także doznanych traum. W pieczy zastępczej przebywa również liczna grupa dzieci z poważnymi niepełnosprawnościami. Zmiana przepisów ma być dla nich ułatwieniem.
Projekt ustawy został opublikowany pod koniec marca. Jest obecnie na etapie opiniowania. Zgodnie z założeniami ma wejść w życie 1 października 2026 r.
W Sejmie procedowany jest już projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej. Po pierwszym czytaniu trafił on do prac w komisjach. Zgodnie z nim uprawnienia do świadczeń medycznych poza kolejnością w placówkach resortowych (MON/MSWiA) mieliby:
Pacjenci uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością powinni zostać przyjęci w dniu zgłoszenia lub w najbliższym możliwym terminie. Lista osób, które mają do tego prawo obejmuje różne grupy pacjentów. Ich katalog określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Należą do nich:
