Zgodnie z planowanymi zmianami katalog osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością ma objąć m.in. dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz dzieci przysposobione, a także rodziny mundurowych.

Wizyta u lekarza poza kolejnością. Rząd planuje zmiany

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zakłada rozszerzenie listy osób mających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej o dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz dzieci przysposobione, z wyłączeniem adopcji dziecka przez współmałżonka.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzieci trafiające do pieczy zastępczej oraz dzieci, które po pobycie w pieczy zastępczej zostają przysposobione często borykają się z szeregiem problemów zdrowotnych – fizycznych i psychicznych, wynikających z trybu życia i zaniedbań rodziców biologicznych, a także doznanych traum. W pieczy zastępczej przebywa również liczna grupa dzieci z poważnymi niepełnosprawnościami. Zmiana przepisów ma być dla nich ułatwieniem.

Projekt ustawy został opublikowany pod koniec marca. Jest obecnie na etapie opiniowania. Zgodnie z założeniami ma wejść w życie 1 października 2026 r.

Karta Rodziny Mundurowej. Uprawnienia do świadczeń medycznych poza kolejnością

W Sejmie procedowany jest już projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej. Po pierwszym czytaniu trafił on do prac w komisjach. Zgodnie z nim uprawnienia do świadczeń medycznych poza kolejnością w placówkach resortowych (MON/MSWiA) mieliby:

żołnierze zawodowi, żołnierze WOT i aktywnej rezerwy,

funkcjonariusze służb podległych MSWiA,

ich małżonkowie i dzieci do 25. roku życia (jeśli się uczą),

emeryci i renciści mundurowi,

weterani oraz rodziny funkcjonariuszy poległych w związku ze służbą.

Kto może korzystać ze świadczeń bez kolejki? Aktualna lista uprawnionych

Pacjenci uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością powinni zostać przyjęci w dniu zgłoszenia lub w najbliższym możliwym terminie. Lista osób, które mają do tego prawo obejmuje różne grupy pacjentów. Ich katalog określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Należą do nich: