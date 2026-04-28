Orzeczenia o niepełnosprawności na dłuższy okres

Przyznanie dłuższego lub bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności możliwe jest w przypadku 208 schorzeń.

Reklama Reklama

Wcześniej, jak przypomina Rynek Zdrowia, osoby cierpiące np. na choroby rzadkie czy zespół Downa zmuszone były okresowo zgłaszać się na komisje orzecznicze, aby udowodnić, że ich choroba nadal istnieje.

W efekcie zeszłorocznych rekomendacji, miało się to zmienić. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Łukasz Krasoń wydał zalecenia dla Wojewódzkich oraz Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Nowe zalecenia dla Wojewódzkich oraz Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności wskazują choroby, które uprawniają do dłuższych orzeczeń. Dokładne listy chorób Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało serwisowi Prawo.pl, na który powołuje się Rynek Zdrowia. Co jednak warto podkreślić, listy te nie mają rangi ustawowej. Są jedynie wskazaniami, z których może skorzystać lekarz orzecznik.

Dłuższe orzeczenia o niepełnosprawności – lista chorób

Pierwsza lista obejmuje 150 chorób rzadkich. Osoby, które na nie cierpią – po zwróceniu się do zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności i udokumentowaniu schorzenia – otrzymają orzeczenia o niepełnosprawności na stałe (w wypadku dzieci do ukończenia 16 lat) z uwzględnieniem:

punktu 7 orzeczenia – konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;

punktu 8 orzeczenia – konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Pierwsza lista obejmuje następujące choroby:

Achondroplazja

Zespół Aicardi'ego-Goutières

Niedobór alfa 1 antytrypsyny - postać homozygotyczna

Zespół Alpersa-Huttenlochera

Alfa- i beta-mannozydoza

Zespół Alströma

Zespół Angelmana

Zespół Aperta

Niedobór dekarboksylazy L-aminokwasów aromatycznych

Ataksja-teleangiektazja

Autosomalna recesywna wielotorbielowatość nerek

Autosomalna recesywna złośliwa osteopetroza

Zespół Bardeta-Biedla

Dystrofia mięśniowaobręczowo-kończynowa R4 związana z beta sarkoglikanem

Zespół CHARGE

Dystrofia mięśniowaobręczowo-kończynowa związana z kalpainą 3 R1

Dysplazja kampomeliczna

Choroba Canavan

Zespół Hellera (dziecięce zaburzenie dezintegracyjne, CDD)

Zespół Cockayne

Zespół Coffina-Lowry'ego

Wrodzony brak ramienia i przedramienia

Wrodzone zaburzenie glikozylacji

Wrodzona dystrofia mięśniowa z niedoborem integryny alfa-7

Zespół Cornelia de Lange

Mukowiscydoza

Zespół Dravet (związany z SCN1A)

Zespół Dubowitza

Dystrofia mięśniowa Duchenne

Proste pęcherzowe oddzielanie się naskórka

Sekwencja deformacyjna akinezji płodu

Zespół łamliwego (kruchego) chromosomu X

Zespół Frasera

Ataksja Friedreicha

Zespół Frynsa

Gangliozydoza GM1

Gangliozydoza GM2

Choroba Gauchera

Encefalopatia glicynowa (nieketotyczna hiperglicynemia)

Niedorozwój dystalnej części kończyny/kończyn, hemimelia

Holoprozencefalia

Zespół progerii Hutchinsona-Gilforda

Wodogłowie ze zwężeniem wodociągu Sylwiusza

Hyperfenyloalaninemia spowodowana deficytem tetrahydrobiopteryn

Dziedziczne pęcherzowe oddzielanie się naskórka

Gładkomózgowie - wada wrodzona centralnego układu nerwowego

Izolowana anencefalia/exencefalia

Izolowany otwarty rozszczep kręgosłupa

Kwasica izowalerianowa

Choroba Huntingtona postać młodzieńcza

Zespól Kabuki

Choroba Krabbego

Kyfoskoliotyczny typ zespołu Ehlersa-Danlosa

Wrodzona dystrofia mięśniowa spowodowana niedoborem laminy alfa 2, merozyno-ujemna wrodzona dystrofia mięśnowa

Zespół Larsena

Wrodzona ślepota Lebera

Dziedziczna atrofia nerwu wzrokowego Lebera

Choroba Lebera "plus"

Zespół Leigha

Zespół Lesch-Nyhana

Fenyloketonuria matczyna z małogłowiem

Zespół Meckela

Choroba Menkesa

Leukodystrofia metachromatyczna

Zespół Millera-Diekera

Neurodegeneracja związana z białkiem błony mitochondrialnej

Choroba Niemanna-Picka typu A

Choroba Niemanna-Picka typu B

Choroba Niemanna-Picka typu C

Zespół Nijmegen

Zespół Noonan

Zespół Ohtahary’ego

Wrodzona łamliwość kości

Wrodzona łamliwość kości z deformacjami

Choroba Pelizaeusa-Merzbachera

Choroba Pompego

Prionopatie (rodzinne)

Zespół Retta

Choroba Refsuma

Zespół Rubinstein-Taybi

Zespół Sandhoffa

Zespół Smitha-Lemliego-Opitza

Zespół Smith-Magenis

Zespół Sturge’a-Webera

Zespół Tarui

Zespół Timothy’ego

Stwardnienie guzowate

Choroba Taya-Sachsa

Zespół Treachera Collinsa

Zespół Turcotte’a

Zespół Ushera

Zespół VATER/VACTERL

Zespół Waardenburga

Zespół Warburga

Zespół Williamsa

Zespół Wolfa-Hirschhorna

Choroba Wilsona

Zespół Zellwegera

Zespół Zollingera-Ellisona

Zespół Pradera-Williego

Zespół Kabuki z mutacją w KDM6A

Zespół Kabuki z mutacją w KMT2D

Zespół Angelmana związany z mutacją UBE3A

Zespół Smith-Magenis z delecją 17p11.2

Zespół Smith-Magenis z mutacją RAI1

Zespół Cri du chat

Trisomia chromosomu 13 (zespół Pataua)

Trisomia chromosomu 18 (zespół Edwardsa)

Trisomia chromosomu 21 (zespół Downa)

Zespół Turnera

Zespół Klinefeltera

Zespół Coffina-Sirisa

Zespół Cornelia de Lange z mutacją SMC1A

Zespół Cornelia de Lange z mutacją SMC3

Zespół Cornelia de Lange z mutacją RAD21

Zespół Cornelia de Lange z mutacją NIPBL

Zespół Cornelia de Lange z mutacją HDAC8

Zespół Cri-du-chat (5p minus)

Zespół Wolframa

Zespół Jouberta

Zespół Alagille’a

Zespół Hermansky-Pudlaka

Zespół Kartagenera

Zespół Leigha (postać mitochondrialna)

Encefalopatia mitochondrialna (MELAS)

Miopatia mitochondrialna

Zespół Kearnsa-Sayre’a

Choroba Leigha (mutacja SURF1)

Choroba mitochondrialna z mutacją w mtDNA

Encefalopatia mitochondrialna z mutacją POLG

Miopatia mitochondrialna z mutacją w TK2

Zespół Aarskoga

Zespół Ehlersa-Danlosa klasyczny

Zespół Ehlersa-Danlosa naczyniowy

Zespół Marfana

Zespół Loeysa-Dietza

Zespół Sticklera

Zespół Shprintzen-Goldberg

Dysplazja diastrroficzna

Wrodzona łamliwość kości typ III

Wrodzona łamliwość kości typ IV

Zespół Ellis-van Crevelda

Achondrogeneza

Hypochondroplazja

Dysplazja tanatoforyczna

Dystrofia mięśniowa Emery’ego-Dreifussa

Dystrofia mięśniowa o późnym początku

Miotonia wrodzona Thomsona

Miopatia nemalinowa

Zespół Kabuki z mutacją MLL2.

Druga lista chorób uprawniających do dłuższych orzeczeń o niepełnosprawności

Druga lista obejmuje schorzenia, w przypadku potwierdzenia których u orzekanego dziecka istnieje zasadność kwalifikacji do niepełnosprawności z ustaleniem wspomnianego wskazania w punkcie 8 orzeczenia, a więc konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji na okres do ukończenia 16 roku życia.

Oto schorzenia, które znalazły się na drugiej liście: