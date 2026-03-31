Brak porozumienia lekarzy rodzinnych z NFZ

Jak informuje Portal Samorządowy, 31 marca 2026 r. wygasają umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia przez placówki zrzeszone w Federacji Porozumienie Zielonogórskie, w których pracuje ponad 60 proc. wszystkich lekarzy rodzinnych w Polsce. Skutkiem braku porozumienia z NFZ może być ograniczenie od 1 kwietnia liczby przyjęć w przychodniach.

– Utrzymanie obecnych warunków finansowych działania przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) przy rosnących kosztach i zwiększaniu zakresu zadań tych placówek już od 1 kwietnia może grozić ograniczeniem liczby przyjęć pacjentów – alarmuje zrzeszająca lekarzy rodzinnych Federacja Porozumienie Zielonogórskie, którą cytuje Portal Samorządowy.

