Wymóg dotyczy osób, które uzyskały zgodę ministra zdrowia na wykonywanie zawodu na podstawie wniosku złożonego do 24 października 2024 r. Te osoby muszą do 1 maja dostarczyć właściwej okręgowej radzie lekarskiej lub właściwej okręgowej radzie pielęgniarek i położnych dokument poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1 – poinformował na X rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.

Brak dokumentu oznacza utratę prawa wykonywania zawodu

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku są bardzo poważne. Lekarz albo lekarz dentysta, który nie przedłoży wymaganego dokumentu do 1 maja, straci prawo wykonywania zawodu. Oznacza to, że nie będzie mógł legalnie kontynuować pracy w Polsce na dotychczasowych zasadach. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów do aktualnego stanu prawnego. Podstawą jest art. 30 ust. 4 ustawy z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało wykaz dokumentów, które mogą potwierdzać wymaganą znajomość języka na poziomie B1. Są to między innymi dokument potwierdzający zdanie egzaminu z języka polskiego przeprowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską, świadectwo dojrzałości uzyskane po egzaminie w języku polskim, a także świadectwa złożenia egzaminów lekarskich lub lekarsko-dentystycznych w języku polskim. Dopuszcza się również dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B1 lub wyższym, wydany po pozytywnym zdaniu egzaminu z języka polskiego jako obcego, przeprowadzonego przez uprawniony podmiot działający w Polsce. Wykaz obejmuje także dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego.

Przykładowe testy egzaminacyjne oraz arkusze egzaminów certyfikatowych są dostępne na stronie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Tutaj można znaleźć arkusz egzaminacyjny z 2024 r. dotyczący poziomu B1.