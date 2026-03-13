Rzeczpospolita
Nieruchomości
Reklama

Co trzeci Polak spóźnia się z opłatami za mieszkanie

34 proc. ankietowanych przyznaje, że zdarzyło im się spóźnić z opłatą rachunków za mieszkanie – wynika z analiz portalu ogłoszeniowego Nieruchomosci-online.pl.

Publikacja: 13.03.2026 14:26

Co trzeci Polak spóźnia się z opłatami za mieszkanie

Najbardziej boimy się spóźnić z zapłaceniem raty kredytu hipotecznego oraz rachunków za energię i ogrzewanie

Foto: Adobe Stock

aig

– Gdy chodzi o rachunki, Polacy w większości są rzetelni. Dla wielu osób opłaty mieszkaniowe to absolutny priorytet – mówi Anna Zachara-Widła, badaczka zachowań konsumenckich w portalu Nieruchomosci-online.pl. – Starają się je regulować na czas, nawet kosztem innych wydatków. Ale fakt, że co trzeciemu z nas zdarzają się opóźnienia, pokazuje, jak łatwo dziś o potknięcie, gdy budżet jest napięty. W wielu przypadkach to jednak nie kwestia braku odpowiedzialności, tylko realnych trudności z udźwignięciem miesięcznych opłat. Czasem wystarczy jeden dodatkowy wydatek, żeby pojawiła się zaległość.

Czytaj więcej:

Demografia nie poczeka. Mieszkania dla seniorów to rynek przyszłości
Raporty ekonomiczne Seniorów przybywa, mieszkań brakuje. Polska nie jest gotowa na demograficzny przełom

Pro

Kto jest najbardziej rzetelny w płaceniu rachunków

66 proc. Polaków w ciągu ostatniego roku nigdy nie spóźniło się z opłatą żadnego rachunku mieszkaniowego. Pozostałe 34 proc. osób przyznało, że miało takie opóźnienie. – Czasami wynosiło zaledwie kilka dni (18 proc. badanych), czasami miesiąc (10 proc.), a niekiedy dwa-trzy miesiące (4 proc.) lub ponad trzy miesiące (2 proc.).

Badanie serwisu Nieruchomosci-online.pl i Inquiry pokazuje też wyraźną zależność od wieku ankietowanych. – Im jesteśmy starsi, tym rzadziej deklarujemy opóźnienia w opłacaniu rachunków mieszkaniowych – wskazują autorzy badania. – W najmłodszej grupie wiekowej (18-24 lata) brak opóźnień deklaruje 50 proc. badanych, a wśród osób 55+ to już 76 proc. – wskazują autorzy badania. – Z drugiej strony – największy odsetek osób, którym zdarzyło się spóźnić z rachunkami więcej niż miesiąc, jest w grupie wiekowej 45-54 lata: to średnio co dziesiąty badany w tym wieku.

Rachunki, czyli hierarchia priorytetów

Wyniki badania pokazują też, które rachunki płacimy w pierwszej kolejności, a które jesteśmy w stanie odłożyć na koniec swojej domowej listy.

Reklama
Reklama

Jak się okazuje, najbardziej boimy się spóźnić z zapłaceniem raty kredytu hipotecznego oraz rachunków za energię i ogrzewanie. Na drugim biegunie znalazły się rachunki za telewizję/internet oraz wywóz odpadów – w przypadku kłopotów finansowych to najczęściej te zobowiązania jesteśmy w stanie zapłacić jako ostatnie.

Czytaj więcej:

Fortuna za większe lokum. Rodziny uciekają na obrzeża miast
Raporty ekonomiczne Centrum dla singla, przedmieście dla rodziny? Ceny mieszkań zmieniają rynek

Pro

– Ten ranking pokazuje nie tyle rachunki, co hierarchię naszych obaw i priorytetów. Najpierw płacimy to, co kojarzy się z bezpieczeństwem i ryzykiem największych konsekwencji: dom, ciepło i światło. Rata kredytu to w wielu rodzinach nie jest zwykła opłata, tylko symbol stabilizacji. Podobnie z prądem czy ogrzewaniem: bez nich komfort mieszkania jest praktycznie niemożliwy. To pokazuje, jak bardzo decyzje finansowe wokół mieszkania są dziś decyzjami związanymi z poczuciem bezpieczeństwa – mówi Anna Zachara-Widła. 

47 proc. uczestników badania przyznało również, że opłacanie rachunków jest dla nich źródłem stresu i to praktycznie niezależnie od wieku.

Badanie „To my. Polacy o nieruchomościach – I kwartał 2026” zrealizowano w lutym przez agencję Inquiry na zlecenie Nieruchomości-online.pl na reprezentatywnej grupie 1019 dorosłych Polaków.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Potencjalni najemcy nie mają powodów do obaw. Mieszkań nie brakuje, czynsze nie galopują
Nieruchomości mieszkaniowe
Mieszkań na wynajem nie brakuje, czynsze nie rosną
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
Materiał Promocyjny
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Inwestycja „Elewator” na wrocławskim Kleczkowie obejmuje 372 mieszkania i lofty o zróżnicowanych met
Nieruchomości mieszkaniowe
Był zbożowy elewator, będą mieszkania i lofty
Kiedy rośnie popyt i jednocześnie kurczy się oferta, wiele osób przyspiesza decyzję o zakupie mieszk
Nieruchomości mieszkaniowe
Drogie inwestycje windują ceny nowych mieszkań
Zamiast kosztownych wymian, stawiamy na profesjonalną pielęgnację, która ma przedłużyć żywotność nas
Nieruchomości mieszkaniowe
Nieruchomości pod specjalnym nadzorem. Zamiast remontu, konserwacja
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama