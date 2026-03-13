Co trzeci Polak spóźnia się z opłatami za mieszkanie

– Gdy chodzi o rachunki, Polacy w większości są rzetelni. Dla wielu osób opłaty mieszkaniowe to absolutny priorytet – mówi Anna Zachara-Widła, badaczka zachowań konsumenckich w portalu Nieruchomosci-online.pl. – Starają się je regulować na czas, nawet kosztem innych wydatków. Ale fakt, że co trzeciemu z nas zdarzają się opóźnienia, pokazuje, jak łatwo dziś o potknięcie, gdy budżet jest napięty. W wielu przypadkach to jednak nie kwestia braku odpowiedzialności, tylko realnych trudności z udźwignięciem miesięcznych opłat. Czasem wystarczy jeden dodatkowy wydatek, żeby pojawiła się zaległość.

Kto jest najbardziej rzetelny w płaceniu rachunków

66 proc. Polaków w ciągu ostatniego roku nigdy nie spóźniło się z opłatą żadnego rachunku mieszkaniowego. Pozostałe 34 proc. osób przyznało, że miało takie opóźnienie. – Czasami wynosiło zaledwie kilka dni (18 proc. badanych), czasami miesiąc (10 proc.), a niekiedy dwa-trzy miesiące (4 proc.) lub ponad trzy miesiące (2 proc.).

Badanie serwisu Nieruchomosci-online.pl i Inquiry pokazuje też wyraźną zależność od wieku ankietowanych. – Im jesteśmy starsi, tym rzadziej deklarujemy opóźnienia w opłacaniu rachunków mieszkaniowych – wskazują autorzy badania. – W najmłodszej grupie wiekowej (18-24 lata) brak opóźnień deklaruje 50 proc. badanych, a wśród osób 55+ to już 76 proc. – wskazują autorzy badania. – Z drugiej strony – największy odsetek osób, którym zdarzyło się spóźnić z rachunkami więcej niż miesiąc, jest w grupie wiekowej 45-54 lata: to średnio co dziesiąty badany w tym wieku.

Rachunki, czyli hierarchia priorytetów

Wyniki badania pokazują też, które rachunki płacimy w pierwszej kolejności, a które jesteśmy w stanie odłożyć na koniec swojej domowej listy.