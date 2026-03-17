Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zagadnienia prawne i proceduralne wywołały spór w Trybunale Stanu?

Czego dotyczy wezwanie skierowane do Przewodniczącej Trybunału Stanu?

Jakie argumenty prawne odnoszą się do kształtowania składów orzekających?

Jakie stanowisko prezentuje Przewodnicząca Trybunału Stanu wobec wezwania?

Takie wezwanie sformułował skład trzech sędziów Trybunału Stanu w postanowieniu z 11 marca 2026 r. (sygn. akt TS 2/25). Skład miał orzekać w sprawie wniosku o wyłączenie sędziego Piotra Saka ze sprawy byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Sędziowie TS: Przemysław Rosati, Marek Mikołajczyk i Piotr Ziętarski postanowili najpierw przekazać pełnemu składowi TS serię pytań prawnych, które – w dużym skrócie - dotyczą kształtowania składów orzekających TS. Zobowiązał też przewodniczącą TS do zwołania posiedzenia pełnego składu TS „w terminie nie dłuższym niż do 4 kwietnia br. pod rygorem zastosowania kary porządkowej”.

Przewodniczący składu Przemysław Rosati w uzasadnieniu wniosku stwierdził, że zarządzenie przewodniczącej TS Małgorzaty Manowskiej w sprawie wyznaczania składów orzekających na podstawie wyników losowania „jest bezprawne i ma wymiar uzurpacji kompetencji” i "nie ma żadnej mocy prawnej". Gdyby pełny skład to potwierdził, podważałoby to ważność wszystkich rozstrzygnięć wydawanych przez Trybunał Stanu.

Przypomnijmy, że o zwołanie pełnego składu członkowie TS apelują od dwóch lat, jednak jest to blokowane przez I prezes SN Małgorzatę Manowską. Według większości członków TS Manowska obawia się, że pełny skład przegłosowałby zmiany w regulaminie TS i ograniczył część jej uprawnień.