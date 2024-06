Wskazała też, że oczekuje od sędziów, którzy o te zmiany wnioskowali, że w ciągu 60 dni przedstawią ich uzasadnienie. "Uzasadnienie to prześlę następnie do wszystkich członków Trybunału Stanu, celem zgłoszenia uwag lub sformułowania alternatywnych propozycji, także z uzasadnieniem. Na tej podstawie przygotuję projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu TS i zwołam posiedzenie w przedmiocie dyskusji nad projektem" - napisała Manowska.

Sędziowie TS: Manowska się myli

Nowi sędziowie TS uważają, że odmowa Manowskiej jest bezprawna. W piśmie do prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, szefów rządu, resortu sprawiedliwości i prokuratury przyznają, że literalne brzmienie regulaminu daje Przewodniczącemu TS wyłączne prawo zwołania pełnego składu sędziów.

„Niemniej godzi się zauważyć co zostało świadomie pominięte przez Panią Małgorzatę Manowską w jej rozważaniach, że wniosek złożony przez nas w dniu 20 marca 2024 r. nie dotyczył uchwalenia regulaminu Trybunału Stanu. (...) dotyczył przede wszystkim podjęcia uchwały w sprawie uchylenia regulaminu Trybunału Stanu” - napisali sędziowie TS wskazując, że sprawa uchylenia regulaminu nigdzie nie została zastrzeżona do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego TS, a skoro tak, to jest to kwestia należąca do „właściwości Trybunału Stanu”

Jak zauważają sędziowie, gdyby doszło do uchylenia obowiązującego regulaminu, Małgorzata Manowska straciłaby wyłączne prawo do złożenia projektu nowego regulaminu.

Na marginesie sędziowie TS wskazują, że żądanie Manowskiej, by uzasadnili zaproponowany projekt nowego regulaminu Trybunału, a także zapowiadana przez nią metoda korespondencyjnych konsultacji projektu z innymi członkami TS, nie mają oparcia w przepisach regulaminu ani ustawy o Trybunale Stanu.