Sędziowie nowego Trybunału Stanu złożyli 20 marca wniosek do przewodniczącej TS Małgorzaty Manowskiej o zwołanie pełnego składu Trybunału. Chcą przede wszystkim uchwalenia nowego regulaminu TS, przewidującego ograniczenie uprawnień Przewodniczącego. Pod wnioskiem z datą 31 stycznia 2024 r. podpisało się sześciu z dziewiętnastu sędziów Trybunału Stanu. Chcą wprowadzenia do regulaminu TS zasady losowania składów orzekających i jawności posiedzeń pełnego składu TS.

Wniosek powinien być zrealizowany w ciągu 45 dni od złożenia, czyli w tym przypadku do soboty 4 maja. Jednak co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia przewodnicząca TS Małgorzata Manowska powinna powiadomić sędziów o jego zwołaniu. Termin ten upływa dzisiaj, 20 kwietnia.

Jak Małgorzata Manowska uzasadniła odmowę zwołania posiedzenia Trybunału Stanu

Wczoraj sędziowie TS otrzymali odpowiedź na wniosek. Małgorzata Manowska informuje w nim, że odmawia spełnienia wniosku, powołując się na przepisy regulaminu TS, które tylko jej przyznają inicjatywę w tej sprawie.

To ten sam regulamin, który chcą zmienić sędziowie-wnioskodawcy — zauważa RMF24. I dodaje, że zamiast zwołania posiedzenia TS, o co prosili wnioskodawcy, Małgorzata Manowska sama poprosiła ich o przedstawienie uzasadnienia proponowanych zmian. Dała wnioskodawcom 60 dni na jego przygotowanie. Po jego otrzymaniu ma je skierować do wszystkich członków Trybunału, przygotować projekt odpowiedniej uchwały i dopiero wtedy zwołać posiedzenie, o które już w marcu prosili wnioskodawcy.