We wzrosty cen mieszkań bardziej wierzą klienci niż deweloperzy

Spadek cen mieszkań przewiduje dziś więcej deweloperów niż przed miesiącem. Na pogorszenie nastrojów deweloperów mają wpływ m.in. wydarzenia na Bliskim Wschodzie – wynika z indeksu nastrojów deweloperów portalu Tabelaofert.pl.

Publikacja: 16.03.2026 10:06

Aneta Gawrońska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • o zmianach w prognozach deweloperów dotyczących cen mieszkań
  • O kluczowych czynnikach wpływających na nastroje deweloperów
  • O rozbieżnościach między oczekiwaniami klientów a deweloperów w kwestii cen
  • O dominującym scenariuszu cenowym przewidywanym przez deweloperów

Optymizm deweloperów po raz pierwszy od wielu miesięcy wyraźnie wyhamował. Z najnowszego odczytu indeksu nastrojów deweloperów wynika, że firmy coraz częściej zakładają scenariusz stabilizacji cen mieszkań.

Deweloperzy stawiają na stabilizację 

76,7 proc. deweloperów spodziewa się ich utrzymania w najbliższych miesiącach, rośnie jednak grupa dopuszczająca spadki. Przecen nowych mieszkań nie wyklucza 5,8 proc. ankietowanych, podczas gdy miesiąc wcześniej było ich 2,5 proc.

– Część firm zaczyna się obawiać, że napięcia na Bliskim Wschodzie mogą zatrzymać cykl obniżek stóp procentowych, a nawet ponownie podbić inflację – mówią autorzy badania.

Tabelaofert.pl po raz pierwszy zestawiła też oczekiwania deweloperów z nastrojami kupujących. – Z badania IBRIS wynika, że aż 38 proc. klientów spodziewa się dalszego wzrostu cen mieszkań, podczas gdy na taki scenariusz wskazuje jedynie 17,5 proc. deweloperów – podaje serwis.

– Widać wyraźnie, że oczekiwania rynku i kupujących nie są dziś w pełni zbieżne. Opinie klientów są podzielone, ale najwięcej klientów przewiduje wzrost cen mieszkań – mówi Robert Chojnacki, wiceprezes i założyciel portalu Tabelaofert.pl. Po stronie deweloperów dominuje przekonanie, że rynek wejdzie raczej w okres stabilizacji niż wyraźnych wzrostów. To oznacza, że deweloperzy są mniej optymistyczni niż ich klienci, obawiają się wpływu kryzysu w Zatoce Perskiej na oprocentowanie kredytów – dodaje.

Sprzedaż mieszkań może wzrosnąć

Deweloperzy są dużo bardziej optymistyczni, jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań. Wzrostu sprzedaży w najbliższych miesiącach spodziewa się aż 58 proc. firm. Utrzymanie obecnych wyników przewiduje 34,6 proc. deweloperów, spadek jedynie 7,4 proc. respondentów.

– W porównaniu ze styczniem widać jednak większe zróżnicowanie ocen rynku. Wzrósł zarówno udział firm przewidujących poprawę koniunktury, jak i tych, które dopuszczają scenariusz słabszego popytu – mówią autorzy analiz.

– Największą pewność co do tempa sprzedaży mają dziś ci deweloperzy, którzy oferują nieruchomości dobrze dopasowane do oczekiwań kupujących: w atrakcyjnych lokalizacjach, o przemyślanych metrażach i w rozsądnych cenach – mówi Katarzyna Tworska ze spółki REDNET24, największej firmy specjalizującej się w sprzedaży mieszkań dla deweloperów. Popyt na takie mieszkania powinien się utrzymywać na stabilnym poziomie, a w przypadku mniej konkurencyjnych inwestycji sprzedaż może wymagać więcej czasu – dodaje.

