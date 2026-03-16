Tabelaofert.pl po raz pierwszy zestawiła też oczekiwania deweloperów z nastrojami kupujących. – Z badania IBRIS wynika, że aż 38 proc. klientów spodziewa się dalszego wzrostu cen mieszkań, podczas gdy na taki scenariusz wskazuje jedynie 17,5 proc. deweloperów – podaje serwis.

– Widać wyraźnie, że oczekiwania rynku i kupujących nie są dziś w pełni zbieżne. Opinie klientów są podzielone, ale najwięcej klientów przewiduje wzrost cen mieszkań – mówi Robert Chojnacki, wiceprezes i założyciel portalu Tabelaofert.pl. Po stronie deweloperów dominuje przekonanie, że rynek wejdzie raczej w okres stabilizacji niż wyraźnych wzrostów. To oznacza, że deweloperzy są mniej optymistyczni niż ich klienci, obawiają się wpływu kryzysu w Zatoce Perskiej na oprocentowanie kredytów – dodaje.

Sprzedaż mieszkań może wzrosnąć

Deweloperzy są dużo bardziej optymistyczni, jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań. Wzrostu sprzedaży w najbliższych miesiącach spodziewa się aż 58 proc. firm. Utrzymanie obecnych wyników przewiduje 34,6 proc. deweloperów, spadek jedynie 7,4 proc. respondentów.

– W porównaniu ze styczniem widać jednak większe zróżnicowanie ocen rynku. Wzrósł zarówno udział firm przewidujących poprawę koniunktury, jak i tych, które dopuszczają scenariusz słabszego popytu – mówią autorzy analiz.