Ministerstwo Finansów
Mamy dobrą wiadomość dla przeciwników papierologii. Ministerstwo Finansów potwierdziło, że nie trzeba każdego roku składać formularza PIT-2 w sprawie wspólnego rozliczenia z małżonkiem bądź dzieckiem. Wystarczy, że raz poinformowaliśmy zakład pracy o przysługującej nam preferencji.
Przypomnijmy, że PIT-2 to formularz obejmujący oświadczenia i wnioski składane pracodawcy przez pracownika po to, aby prawidłowo obliczył pensję i zaliczkę na podatek. Na jego podstawie można zastosować różne preferencje, takie jak kwotę zmniejszającą podatek, podwyższone koszty uzyskania przychodów czy zwolnienie dla pracujących seniorów. W PIT-2 można też wskazać, że mamy prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem bądź samotnie wychowywanym dzieckiem.
Czytaj więcej
Jeśli w PIT-2 poinformujemy pracodawcę, jakie przysługują nam preferencje, będzie mógł je zastosować przy rozliczaniu naszego wynagrodzenia.
Co to daje? Pracodawca potrąca mniejszą zaliczkę na podatek, dzięki czemu pracownik dostaje więcej na rękę. I korzysta z ulgi od razu, nie musi czekać do następnego roku na zwrot nadpłaty z urzędu skarbowego. Techniczne szczegóły znajdziemy w objaśnieniach ministra finansów z 30 grudnia 2022 r. Czytamy w nich, że jeśli przewidywane dochody podatnika nie przekroczą 120 tys. zł, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów, wszystkie zaliczki wynoszą 12 proc., a pracodawca może pomniejszać je nawet o 600 zł. Jeśli dochody podatnika są wyższe niż 120 tys. zł, a małżonka lub dziecka nie przekraczają tej kwoty, pracodawca także potrąca 12 proc. zaliczkę i może ją pomniejszyć maksymalnie o 300 zł.
Czy oświadczenie o preferencyjnym opodatkowaniu należy składać każdego roku? Spójrzmy do przepisów. Art. 31a ust. 6 ustawy o PIT stanowi, że „oświadczenie i wniosek mające wpływ na obliczenie zaliczki dotyczą również kolejnych lat podatkowych, chyba że odrębny przepis stanowi inaczej”. Z kolei art. 32 ust. 3 określa zasady obliczania zaliczki, jeśli podatnik złoży oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować się z małżonkiem bądź dzieckiem.
Czy art. 32 ust. 3 należy uznać za odrębny przepis, o którym mowa w art. 31a ust. 6 i składać PIT-2 w tej sprawie co roku? Odpowiedź Ministerstwa Finansów na to pytanie (zadane przez jedną z redakcji, nie jest napisane, którą) została opublikowana 17 marca w bazie Eureka. Czytamy w niej: „Art. 32 ust. 3 ustawy o PIT to nie jest odrębny przepis, o którym mowa w art. 31a ust. 6 tej ustawy. W konsekwencji oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko, które podatnik złożył płatnikowi za dany rok podatkowy, dotyczy również kolejnych lat podatkowych, chyba że uległy zmianie okoliczności podane w oświadczeniu”.
Czytaj więcej:
Ministerstwo Finansów powołało się też na wspomniane już objaśnienia. Wskazano w nich, że ustawa PIT nie zawiera wyjątku od reguły, zgodnie z którą złożone oświadczenia i wnioski dotyczą również kolejnych lat podatkowych. „Wszystkie oświadczenia i wnioski są wieloletnie, chyba że uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki” – czytamy w objaśnieniach.
Czytaj więcej
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas