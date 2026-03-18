Mamy dobrą wiadomość dla przeciwników papierologii. Ministerstwo Finansów potwierdziło, że nie trzeba każdego roku składać formularza PIT-2 w sprawie wspólnego rozliczenia z małżonkiem bądź dzieckiem. Wystarczy, że raz poinformowaliśmy zakład pracy o przysługującej nam preferencji.

PIT-2: oświadczenia i wnioski składane płatnikowi

Przypomnijmy, że PIT-2 to formularz obejmujący oświadczenia i wnioski składane pracodawcy przez pracownika po to, aby prawidłowo obliczył pensję i zaliczkę na podatek. Na jego podstawie można zastosować różne preferencje, takie jak kwotę zmniejszającą podatek, podwyższone koszty uzyskania przychodów czy zwolnienie dla pracujących seniorów. W PIT-2 można też wskazać, że mamy prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem bądź samotnie wychowywanym dzieckiem.

Czytaj więcej Podatki Złóż PIT-2, możesz dostać więcej na rękę Jeśli w PIT-2 poinformujemy pracodawcę, jakie przysługują nam preferencje, będzie mógł je zastosować przy rozliczaniu naszego wynagrodzenia.

Mniejsza zaliczka na PIT, większa wypłata

Co to daje? Pracodawca potrąca mniejszą zaliczkę na podatek, dzięki czemu pracownik dostaje więcej na rękę. I korzysta z ulgi od razu, nie musi czekać do następnego roku na zwrot nadpłaty z urzędu skarbowego. Techniczne szczegóły znajdziemy w objaśnieniach ministra finansów z 30 grudnia 2022 r. Czytamy w nich, że jeśli przewidywane dochody podatnika nie przekroczą 120 tys. zł, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów, wszystkie zaliczki wynoszą 12 proc., a pracodawca może pomniejszać je nawet o 600 zł. Jeśli dochody podatnika są wyższe niż 120 tys. zł, a małżonka lub dziecka nie przekraczają tej kwoty, pracodawca także potrąca 12 proc. zaliczkę i może ją pomniejszyć maksymalnie o 300 zł.

PIT-2 dotyczy też kolejnych lat

Czy oświadczenie o preferencyjnym opodatkowaniu należy składać każdego roku? Spójrzmy do przepisów. Art. 31a ust. 6 ustawy o PIT stanowi, że „oświadczenie i wniosek mające wpływ na obliczenie zaliczki dotyczą również kolejnych lat podatkowych, chyba że odrębny przepis stanowi inaczej”. Z kolei art. 32 ust. 3 określa zasady obliczania zaliczki, jeśli podatnik złoży oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować się z małżonkiem bądź dzieckiem.