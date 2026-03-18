PIT-2 o rozliczeniu z małżonkiem bądź dzieckiem nie trzeba składać co roku

Jeśli poinformujemy pracodawcę, że mamy prawo do wspólnego opodatkowania z małżonkiem bądź samotnie wychowywanym dzieckiem, będzie nam potrącał mniejsze zaliczki na PIT. Jak potwierdza Ministerstwo Finansów, oświadczenie obowiązuje też w kolejnych latach, nie trzeba go powtarzać.

Publikacja: 18.03.2026 10:05

Przemysław Wojtasik

Mamy dobrą wiadomość dla przeciwników papierologii. Ministerstwo Finansów potwierdziło, że nie trzeba każdego roku składać formularza PIT-2 w sprawie wspólnego rozliczenia z małżonkiem bądź dzieckiem. Wystarczy, że raz poinformowaliśmy zakład pracy o przysługującej nam preferencji.

PIT-2: oświadczenia i wnioski składane płatnikowi

Przypomnijmy, że PIT-2 to formularz obejmujący oświadczenia i wnioski składane pracodawcy przez pracownika po to, aby prawidłowo obliczył pensję i zaliczkę na podatek. Na jego podstawie można zastosować różne preferencje, takie jak kwotę zmniejszającą podatek, podwyższone koszty uzyskania przychodów czy zwolnienie dla pracujących seniorów. W PIT-2 można też wskazać, że mamy prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem bądź samotnie wychowywanym dzieckiem.

Mniejsza zaliczka na PIT, większa wypłata

Co to daje? Pracodawca potrąca mniejszą zaliczkę na podatek, dzięki czemu pracownik dostaje więcej na rękę. I korzysta z ulgi od razu, nie musi czekać do następnego roku na zwrot nadpłaty z urzędu skarbowego. Techniczne szczegóły znajdziemy w objaśnieniach ministra finansów z 30 grudnia 2022 r. Czytamy w nich, że jeśli przewidywane dochody podatnika nie przekroczą 120 tys. zł, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów, wszystkie zaliczki wynoszą 12 proc., a pracodawca może pomniejszać je nawet o 600 zł. Jeśli dochody podatnika są wyższe niż 120 tys. zł, a małżonka lub dziecka nie przekraczają tej kwoty, pracodawca także potrąca 12 proc. zaliczkę i może ją pomniejszyć maksymalnie o 300 zł.

PIT-2 dotyczy też kolejnych lat

Czy oświadczenie o preferencyjnym opodatkowaniu należy składać każdego roku? Spójrzmy do przepisów. Art. 31a ust. 6 ustawy o PIT stanowi, że „oświadczenie i wniosek mające wpływ na obliczenie zaliczki dotyczą również kolejnych lat podatkowych, chyba że odrębny przepis stanowi inaczej”. Z kolei art. 32 ust. 3 określa zasady obliczania zaliczki, jeśli podatnik złoży oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować się z małżonkiem bądź dzieckiem.

Czy art. 32 ust. 3 należy uznać za odrębny przepis, o którym mowa w art. 31a ust. 6 i składać PIT-2 w tej sprawie co roku? Odpowiedź Ministerstwa Finansów na to pytanie (zadane przez jedną z redakcji, nie jest napisane, którą) została opublikowana 17 marca w bazie Eureka. Czytamy w niej: „Art. 32 ust. 3 ustawy o PIT to nie jest odrębny przepis, o którym mowa w art. 31a ust. 6 tej ustawy. W konsekwencji oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko, które podatnik złożył płatnikowi za dany rok podatkowy, dotyczy również kolejnych lat podatkowych, chyba że uległy zmianie okoliczności podane w oświadczeniu”.

Ministerstwo Finansów powołało się też na wspomniane już objaśnienia. Wskazano w nich, że ustawa PIT nie zawiera wyjątku od reguły, zgodnie z którą złożone oświadczenia i wnioski dotyczą również kolejnych lat podatkowych. „Wszystkie oświadczenia i wnioski są wieloletnie, chyba że uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki” – czytamy w objaśnieniach.

