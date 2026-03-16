Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wynagrodzenia otrzymali prezesi największych banków w Polsce w 2025 r.?

Kto zarabia najwięcej, a kto wyraźnie mniej niż konkurencja?

Jak różnią się płace prezesów w bankach prywatnych od tych w państwowych?

Jaka jest proporcja między wynagrodzeniem prezesa a zarobkami przeciętnego pracownika?

Już niemal wszystkie banki opublikowały swoje sprawozdania z działalności za miniony rok. To dobry moment, by przyjrzeć się, jak kształtowały się w tym okresie wynagrodzenia członków zarządów. Nasze zestawienie obejmuje wszystkie składowe: wynagrodzenie zasadnicze, dodatkowe świadczenia (np. opieka medyczna), a także premie, bonusy czy nagrody, w tym płatności na bazie akcji.

Reklama Reklama

Najlepiej opłacani prezesi banków w 2025 r.

Zestawienie szefów największych banków o najwyższym uposażeniu otwiera Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska. Jego całkowite wynagrodzenie wyniosło 7,66 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 7 proc. w stosunku do 2024 r. Gajewski od lat znajduje się w czołówce najlepiej opłacanych menedżerów sektora bankowego. Santander BP, którym kieruje od 2016 r., osiąga znakomite wyniki: w 2025 r. zysk netto banku wzrósł o ok. 25 proc., do rekordowych 6,5 mld zł, a instytucja ta utrzymała pozycję trzeciego co do wielkości banku w Polsce pod względem aktywów, mimo pewnych zawirowań związanych ze zmianami właścicielskimi.

Drugie miejsce zajmuje João Bras Jorge, prezes Banku Millennium, z wynagrodzeniem ok. 5,96 mln zł, czyli o 9,5 proc. więcej niż w 2024 r. Portugalski menedżer od lat należy do ścisłej czołówki najlepiej opłacanych bankowców w Polsce, mimo że Millennium plasuje się w drugiej piątce największych banków w Polsce. Na wysoką pensję João Bras Jorge wpływają dodatkowe świadczenia typowe dla zagranicznych menedżerów oddelegowanych do pracy w Polsce (w 2025 r. ten dodatek wyniósł 1,05 mln zł).