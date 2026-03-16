To nie ceny mieszkań mogą być największym problemem

Eksperci serwisu RynekPierwotny.pl studzą entuzjazm planujących zakup mieszkań. – W najbliższych miesiącach prawdziwym wyzwaniem mogą się okazać nie ich ceny, ale koszt finansowania – podkreślają. – Zdolność kredytowa części gospodarstw domowych rzeczywiście się poprawiła, pojawiają się jednak sygnały, że dostępność mieszkań może się wkrótce zacząć kurczyć.

Banki walczą o klienta kredytowego

Analitycy portalu zaznaczają, że pierwsze sygnały z rynku kredytowego są wyraźnie pozytywne. – Po ubiegłorocznej serii obniżek stóp procentowych rynek hipotek zaczął odzyskiwać wigor – podkreślają.

Według danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) w lutym wnioski o kredyt mieszkaniowy złożyło ok. 44,5 tys. osób, o 23 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i jednocześnie o tyle samo więcej niż wynosiła średnia miesięczna z 2025 r. Jednocześnie wzrosła liczba pozytywnych decyzji kredytowych.

– W styczniu banki udzieliły kredytów 21,8 tys. gospodarstw domowych – zarówno tym, którzy planowali zakup mieszkania, jak i osobom refinansującym wcześniejsze, droższe zobowiązania – podaje serwis. To o 4 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 32 proc. więcej niż rok temu. Dla porównania, miesięczna średnia za cały 2025 r. to 19,9 tys. decyzji – podje serwis.