– Przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta – powiedział wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej.

Reklama Reklama





„Sprawa nie została dopięta”

– Nie przekazaliśmy Ukrainie MiG-ów. (…) Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to sprawa myśliwców zakończy się sukcesem – powiedział Tomczyk w Radiu ZET, dodając, że ostatnią transzę samolotów Ukrainie przekazał jeszcze poprzedni rząd.

W ciągu kilku lat walk z Rosjanami ukraińscy wojskowi, inżynierowie i producenci dronów wypracowali unikalny zestaw praktyk – od nowych typów dronów przechwytujących po taktykę walki z atakami bezzałogowców.

– Trwa dialog między Polską a Ukrainą. Polacy powiedzieli jasno: w związku z tym, że budujemy swoje zdolności dronowe, chcielibyśmy móc też z tych zdolności ukraińskich korzystać. Oczywiście przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta. Nic się w tej sprawie nie zmieniło, sprawa nie została dopięta – podsumował Tomczyk.

Kilka miesięcy temu trwała wymiana zdań na linii prezydent – premier w sprawie przekazania Ukrainie samolotów MiG-29. Pałac Prezydencki miał wówczas pretensje do koalicji rządzącej, że ta w niewystarczający sposób informowała Karola Nawrockiego o podejmowanych decyzjach ws. przekazywania sprzętu wojskowego.

Polskie MiG-i 29 w zamian za technologie dronowe i rakietowe

W grudniu 2025 r. Sztab Generalny Wojska Polskiego informował, że trwają rozmowy o przekazaniu Ukrainie polskich myśliwców MiG-29, które zbliżają się do końca resursów. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał wtedy, że przekazanie sprzętu Ukrainie będzie korzystne dla polskiej armii, ponieważ w zamian otrzymamy technologie dronowe i rakietowe.

– Relacja solidarności to musi być relacja dwukierunkowa. Tak jak my szkolimy żołnierzy ukraińskich, prawie 30 tys. żołnierzy ukraińskich przeszkolonych w Polsce, tak teraz też korzystamy ze szkolenia dronowego. Ukraińcy są najlepsi w dronach ze wszystkich państw, z którymi mamy pozytywne relacje. Nikt nie jest tak oblatany, więc warto z tego korzystać, a MiG-i już niedługo nie będą służyć w polskich Siłach Powietrznych. Wchodzą FA-50, F-16, F-35, więc następuje zmiana technologii. Rozmowy trwają. My jesteśmy ukierunkowani, żeby to sfinalizować jak najszybciej – mówił w grudniu 2025 r. w radiowej „Trójce” minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.