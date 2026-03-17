Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

10 min. 37 sek.

Trump wzywa sojuszników, InPost wchodzi w e-commerce

Donald Trump apeluje do sojuszników o wsparcie operacji w Zatoce Perskiej, testy pokazują słabość polskich modeli AI wobec globalnych gigantów, a InPost rozwija zakupy w aplikacji. Nowe osobiste konta inwestycyjne mogą z kolei przynieść miliardy dla warszawskiej giełdy.

Publikacja: 17.03.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama
Reklama

Trump wzywa sojuszników

Prezydent USA Donald Trump wezwał Chiny oraz sojuszników – w tym państwa NATO – do wysłania okrętów wojennych w rejon Zatoki Perskiej, aby pomóc w odblokowaniu żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Reakcje partnerów są jednak podzielone. Część państw, m.in. Niemcy, Japonia czy Australia, podchodzi do pomysłu z dużą ostrożnością. Wsparcie dla operacji zadeklarować miały natomiast Francja i Wielka Brytania. Sytuacja w regionie pozostaje napięta, a ataki na infrastrukturę energetyczną mogą jeszcze bardziej ograniczyć eksport ropy z Bliskiego Wschodu.

Polskie AI w tyle za gigantami

Testy dużych modeli językowych pokazały, że polskie projekty wciąż odstają od globalnej konkurencji. Najlepszy wynik osiągnął model Gemini od Google, przed rozwiązaniami Meta Platforms i chińskim Qwen. Polskie modele, takie jak Bielik czy PLLuM, zajęły dalsze miejsca. Eksperci podkreślają jednak, że powstają one przy znacznie mniejszych budżetach niż projekty firm takich jak OpenAI czy Google. Mimo słabszych wyników mogą znaleźć zastosowanie w biznesie – zwłaszcza tam, gdzie kluczowa jest kontrola nad danymi i język polski.

Reklama
Reklama

Zakupy z InPostem

Szef InPost, Rafał Brzoska, zapowiedział wprowadzenie w aplikacji InPost Mobile asystenta zakupowego AI o nazwie Von Halsky. Narzędzie ma umożliwiać wyszukiwanie i kupowanie produktów bezpośrednio od sprzedawców, bez prowizji dla platformy. Taki model może zwiększyć konkurencję dla platform marketplace, takich jak Allegro.

OKI szansą dla warszawskiej giełdy

Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI) mają ruszyć 1 stycznia 2027 r. Nowe rozwiązanie ma zachęcić Polaków do inwestowania części oszczędności na rynku kapitałowym. Eksperci wskazują, że większość oszczędności wciąż trafia na lokaty i depozyty, które przynoszą ograniczone zyski. OKI mogą zmienić tę strukturę. Według rządowych szacunków dzięki nowemu instrumentowi na warszawską giełdę może napłynąć nawet 100 mld zł.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama