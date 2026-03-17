Trump wzywa sojuszników, InPost wchodzi w e-commerce

Donald Trump apeluje do sojuszników o wsparcie operacji w Zatoce Perskiej, testy pokazują słabość polskich modeli AI wobec globalnych gigantów, a InPost rozwija zakupy w aplikacji. Nowe osobiste konta inwestycyjne mogą z kolei przynieść miliardy dla warszawskiej giełdy.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Trump wzywa sojuszników

Prezydent USA Donald Trump wezwał Chiny oraz sojuszników – w tym państwa NATO – do wysłania okrętów wojennych w rejon Zatoki Perskiej, aby pomóc w odblokowaniu żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Reakcje partnerów są jednak podzielone. Część państw, m.in. Niemcy, Japonia czy Australia, podchodzi do pomysłu z dużą ostrożnością. Wsparcie dla operacji zadeklarować miały natomiast Francja i Wielka Brytania. Sytuacja w regionie pozostaje napięta, a ataki na infrastrukturę energetyczną mogą jeszcze bardziej ograniczyć eksport ropy z Bliskiego Wschodu.

Polskie AI w tyle za gigantami

Testy dużych modeli językowych pokazały, że polskie projekty wciąż odstają od globalnej konkurencji. Najlepszy wynik osiągnął model Gemini od Google, przed rozwiązaniami Meta Platforms i chińskim Qwen. Polskie modele, takie jak Bielik czy PLLuM, zajęły dalsze miejsca. Eksperci podkreślają jednak, że powstają one przy znacznie mniejszych budżetach niż projekty firm takich jak OpenAI czy Google. Mimo słabszych wyników mogą znaleźć zastosowanie w biznesie – zwłaszcza tam, gdzie kluczowa jest kontrola nad danymi i język polski.