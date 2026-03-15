Od 17 marca spadkobiercy zyskają możliwość elektronicznego złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej za pośrednictwem notariusza
Do tej pory to spadkobiercy i zapisobiercy windykacyjni we własnym zakresie, po uzyskaniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia lub sądowego stwierdzenia nabycia spadku, musieli złożyć na papierowym formularzu wniosek do właściwego sądu wieczystoksięgowego o wpis prawa własności do księgi wieczystej (KW-WPIS), a także uiścić opłatę sądową.
Wspomniane zmiany wprowadzone zostaną na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, podpisanej w grudniu przez prezydenta. Nowelizacja ta dodała do Prawa o notariacie art. 95ga i zmieniła treść art. 95j. Ponadto w ustawie o księgach wieczystych i hipotece zmieniła treść art. 36 ust. 1.
Dzięki zmianie przepisów, od 17 marca spadkobiercy i zapisobiercy windykacyjni zyskają drugi sposób dopełnienia formalności związanych z dziedziczeniem nieruchomości. Będą mogli za pośrednictwem notariusza już nie tylko uzyskać poświadczenie dziedziczenia, lecz także złożyć w formie elektronicznej wniosek o zmianę treści księgi wieczystej (KW), w celu ujawnienia w niej danych nowego właściciela. Będzie to możliwe zarówno podczas sporządzania samego aktu poświadczenia dziedziczenia, jak również później, gdy ustalą, co wchodzi w skład spadku. Zawsze jednak procedura wykonywana będzie przez notariusza jedynie na wyraźne żądanie spadkobierców lub zapisobierców windykacyjnych.
Możliwość uregulowania formalności związanych z dziedziczeniem u notariusza ma, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, znacznie uprościć i przyspieszyć całą procedurę spadkową, a także odciążyć od pracy sądy.
– To długo wyczekiwana zmiana prawa, która odciąży spadkobierców i sądy. Dzisiaj notariusz po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia, o ile uzyska informację o wchodzących w skład spadku nieruchomościach, wysyła zawiadomienie do sądu wieczystoksięgowego, by ten mógł w KW umieścić ostrzeżenie o zmianie w dziale własności. Sąd wzywa spadkobierców, by złożyli wnioski o zmianę treści ksiąg wieczystych. Spadkobiercy muszą je sami wypełnić i złożyć – powiedziała w listopadzie w rozmowie z „Rzeczpospolitą” warszawska notariuszka Magdalena Arendt, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej.
Złożenie za pośrednictwem notariusza wniosku do sądu o wpis prawa do księgi wieczystej na rzecz spadkobierców lub zapisobierców windykacyjnych dotyczyć będzie mogło:
Procedura składać się będzie z dwóch etapów:
Ponadto w przypadku złożenia takiego wniosku o wpis w księdze wieczystej w dniu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, notariusz będzie zwolniony z obowiązku zawiadomienia sądu wieczystoksięgowego o zmianie właściciela nieruchomości.
Załatwienie formalności związanych z dziedziczeniem nieruchomości u notariusza kosztować będzie łącznie ok. 500 zł plus opłaty sądowe. Na koszty te składać się będą:
