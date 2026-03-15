Od 17 marca ważne zmiany dla spadkobierców. Te formalności załatwią u notariusza

Od 17 marca wejdą w życie przepisy ułatwiające spadkobiercom i zapisobiercom windykacyjnym dopełnienie formalności związanych z dziedziczeniem nieruchomości. Pojawi się możliwość elektronicznego złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej za pośrednictwem notariusza, co ma uprościć i przyspieszyć procedurę spadkową.

Publikacja: 15.03.2026 06:06

Od 17 marca spadkobiercy zyskają możliwość elektronicznego złożenia wniosku o wpis do księgi wieczys

Od 17 marca spadkobiercy zyskają możliwość elektronicznego złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej za pośrednictwem notariusza

Joanna Kamińska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany w formalnościach spadkowych czekają spadkobierców nieruchomości?
  • Czym nowa procedura wpisu do księgi wieczystej różni się od dotychczasowej?
  • Jakie nowe kompetencje zyska notariusz w sprawach dziedziczenia nieruchomości?
  • Jakie korzyści wynikają z nowej procedury dla spadkobierców i sądów?
  • Z jakimi kosztami wiąże się nowa procedura u notariusza?

Do tej pory to spadkobiercy i zapisobiercy windykacyjni we własnym zakresie, po uzyskaniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia lub sądowego stwierdzenia nabycia spadku, musieli złożyć na papierowym formularzu wniosek do właściwego sądu wieczystoksięgowego o wpis prawa własności do księgi wieczystej (KW-WPIS), a także uiścić opłatę sądową.

Od 17 marca ważne zmiany w zakresie wniosku o wpis w księdze wieczystej

Wspomniane zmiany wprowadzone zostaną na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, podpisanej w grudniu przez prezydenta. Nowelizacja ta dodała do Prawa o notariacie art. 95ga i zmieniła treść art. 95j. Ponadto w ustawie o księgach wieczystych i hipotece zmieniła treść art. 36 ust. 1.

Dzięki zmianie przepisów, od 17 marca spadkobiercy i zapisobiercy windykacyjni zyskają drugi sposób dopełnienia formalności związanych z dziedziczeniem nieruchomości. Będą mogli za pośrednictwem notariusza już nie tylko uzyskać poświadczenie dziedziczenia, lecz także złożyć w formie elektronicznej wniosek o zmianę treści księgi wieczystej (KW), w celu ujawnienia w niej danych nowego właściciela. Będzie to możliwe zarówno podczas sporządzania samego aktu poświadczenia dziedziczenia, jak również później, gdy ustalą, co wchodzi w skład spadku. Zawsze jednak procedura wykonywana będzie przez notariusza jedynie na wyraźne żądanie spadkobierców lub zapisobierców windykacyjnych.

Możliwość uregulowania formalności związanych z dziedziczeniem u notariusza ma, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, znacznie uprościć i przyspieszyć całą procedurę spadkową, a także odciążyć od pracy sądy.

– To długo wyczekiwana zmiana prawa, która odciąży spadkobierców i sądy. Dzisiaj notariusz po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia, o ile uzyska informację o wchodzących w skład spadku nieruchomościach, wysyła zawiadomienie do sądu wieczystoksięgowego, by ten mógł w KW umieścić ostrzeżenie o zmianie w dziale własności. Sąd wzywa spadkobierców, by złożyli wnioski o zmianę treści ksiąg wieczystych. Spadkobiercy muszą je sami wypełnić i złożyć – powiedziała w listopadzie w rozmowie z „Rzeczpospolitą” warszawska notariuszka Magdalena Arendt, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej.

Czytaj więcej

Waldemar Żurek: Notariusz zawodem zamkniętym? Nie można do tego dopuścić
Zawody prawnicze
Waldemar Żurek: Notariusz zawodem zamkniętym? Nie można do tego dopuścić

Notariusz będzie mógł złożyć w imieniu spadkobierców wniosek o wpis w księdze wieczystej

Złożenie za pośrednictwem notariusza wniosku do sądu o wpis prawa do księgi wieczystej na rzecz spadkobierców lub zapisobierców windykacyjnych dotyczyć będzie mogło:

  • własności nieruchomości,
  • użytkowania wieczystego nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Procedura składać się będzie z dwóch etapów:

  • spisania przez notariusza specjalnego protokołu zawierającego żądanie ujawnienia spadkobiercy lub zapisobiercy windykacyjnego w księdze wieczystej – ten etap wymagać będzie obecności i udziału spadkobiercy lub zapisobiercy windykacyjnego, który dysponować będzie musiał aktem poświadczenia dziedziczenia, dowodem osobistym, a także numerami ksiąg wieczystych;
  • złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej – ten etap przeprowadzać będzie notariusz już samodzielnie za pośrednictwem specjalnego systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.
Ponadto w przypadku złożenia takiego wniosku o wpis w księdze wieczystej w dniu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, notariusz będzie zwolniony z obowiązku zawiadomienia sądu wieczystoksięgowego o zmianie właściciela nieruchomości.

Czytaj więcej

Jeśli zmarły nie miał już żadnych żyjących krewnych, którzy mogliby po nim dziedziczyć, wtedy jego m
Spadki i darowizny
Te osoby dziedziczą, gdy zmarły nie miał dzieci i małżonka

Formalności związane z dziedziczeniem nieruchomości: Jakie koszty u notariusza?

Załatwienie formalności związanych z dziedziczeniem nieruchomości u notariusza kosztować będzie łącznie ok. 500 zł plus opłaty sądowe. Na koszty te składać się będą:

  • koszty protokołu zawierającego żądanie ujawnienia spadkobiercy lub zapisobiercy windykacyjnego w księdze wieczystej – 200 zł netto plus VAT oraz koszty tzw. wypisów (urzędowych kopii) protokołu;
  • koszty wniosku o wpis do księgi wieczystej – 200 zł netto plus VAT oraz koszty wypisów;
  • opłaty sądowe, które notariusz zobowiązany jest pobrać i przekazać na rachunek bankowy właściwego sądu wieczystoksięgowego – 150 zł za wpis do księgi wieczystej z tytułu dziedziczenia.

Czytaj więcej

Darowizny mogą wpływać na podział majątku między spadkobierców i roszczenia o zachowek
Spadki i darowizny
Czy darowizna sprzed lat liczy się do spadku? Jak wpływa na zachowek?

Ulga przysługuje tym, którzy się z Polski wyprowadzili i po przynajmniej trzech latach kalendarzowyc
Podatki
Urzędnicy skarbówki interesują się wracającymi do Polski. Co sprawdzają?
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
Materiał Promocyjny
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Dziś o „wuzetkę” może wystąpić każdy. Dla atrakcyjnych nieruchomości takich wniosków wpływa nawet ki
Nieruchomości
Jedna działka, jedna wuzetka? Ministerstwo zabrało głos
Aplikacja mObywatel
W sądzie i w urzędzie
Trzy nowe funkcje w mObywatelu. Chodzi o dowody i paszporty
Karol Nawrocki
Prawo w Polsce
Karol Nawrocki podpisał trzy ustawy. Studenci zostaną młodszymi asystentami sędziego
