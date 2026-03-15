Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany w formalnościach spadkowych czekają spadkobierców nieruchomości?

Czym nowa procedura wpisu do księgi wieczystej różni się od dotychczasowej?

Jakie nowe kompetencje zyska notariusz w sprawach dziedziczenia nieruchomości?

Jakie korzyści wynikają z nowej procedury dla spadkobierców i sądów?

Z jakimi kosztami wiąże się nowa procedura u notariusza?

Do tej pory to spadkobiercy i zapisobiercy windykacyjni we własnym zakresie, po uzyskaniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia lub sądowego stwierdzenia nabycia spadku, musieli złożyć na papierowym formularzu wniosek do właściwego sądu wieczystoksięgowego o wpis prawa własności do księgi wieczystej (KW-WPIS), a także uiścić opłatę sądową.

Od 17 marca ważne zmiany w zakresie wniosku o wpis w księdze wieczystej

Wspomniane zmiany wprowadzone zostaną na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, podpisanej w grudniu przez prezydenta. Nowelizacja ta dodała do Prawa o notariacie art. 95ga i zmieniła treść art. 95j. Ponadto w ustawie o księgach wieczystych i hipotece zmieniła treść art. 36 ust. 1.

Dzięki zmianie przepisów, od 17 marca spadkobiercy i zapisobiercy windykacyjni zyskają drugi sposób dopełnienia formalności związanych z dziedziczeniem nieruchomości. Będą mogli za pośrednictwem notariusza już nie tylko uzyskać poświadczenie dziedziczenia, lecz także złożyć w formie elektronicznej wniosek o zmianę treści księgi wieczystej (KW), w celu ujawnienia w niej danych nowego właściciela. Będzie to możliwe zarówno podczas sporządzania samego aktu poświadczenia dziedziczenia, jak również później, gdy ustalą, co wchodzi w skład spadku. Zawsze jednak procedura wykonywana będzie przez notariusza jedynie na wyraźne żądanie spadkobierców lub zapisobierców windykacyjnych.

Możliwość uregulowania formalności związanych z dziedziczeniem u notariusza ma, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, znacznie uprościć i przyspieszyć całą procedurę spadkową, a także odciążyć od pracy sądy.