Żołnierze z 93. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej „Chołodnyj Jar” testują drony sterowane światłowodem przed użyciem ich na linii frontu w obwodzie donieckim na Ukrainie.
– Tempo rozwoju ukraińskich dronów i metody ich wykorzystania są takie, że żaden region Rosji nie może czuć się bezpiecznie – dodał były rosyjski minister obrony, cytowany przez agencję TASS.
Sekretarz Rady Bezpieczeństwa zauważył, że na terenie Uralskiego Okręgu Federalnego występuje „wiele istotnych czynników ryzyka”. –To potencjał przemysłowy i obronny regionu, który jest jednym z głównych ośrodków przemysłowych naszego kraju. Skupiają się tu strategiczne przedsiębiorstwa przemysłu obronnego, zakłady energetyczne i chemiczne oraz duże złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w fazie rozwoju – wszystko, co stanowi podstawę bezpieczeństwa ekonomicznego i zdolności obronnych państwa – mówił Szojgu.
W 2024 roku generał Antonio Aguto, dowódca grupy SAG-U koordynującej wsparcie wojskowe dla Ukrainy, stał się bohaterem dwóch głośnych incydentów, k...
Dodał, że Ural może się również pochwalić rozległą i bogatą infrastrukturą transportową, obejmującą główne linie kolejowe i węzły oraz autostrady federalne. –Ich unieszkodliwienie może nie tylko spowodować poważne szkody gospodarcze, ale także zdestabilizować funkcjonowanie dużych obszarów metropolitalnych i zakłócić łańcuchy dostaw, w tym te kluczowe dla wsparcia specjalnej operacji wojskowej – powiedział Szojgu.
Startują w rojach, ich obsługa wymaga minimalnego udziału ludzi i są dużo tańsze od produkcji zachodniej. Nowe ukraińskie drony przechwytujące mogą...
Gdy Rosja atakuje ukraińskie cele za pomocą artylerii, dronów i ataków powietrznych, Ukraina odpowiada atakami w głębi Federacji Rosyjskiej.
W poniedziałek mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że systemy obrony powietrznej udaremniły największą próbę ataku na stolicę Rosji od co najmniej roku, zestrzeliwując w weekend 250 ukraińskich dronów. Z kolei z wtorkowego komunikatu rosyjskiego resortu obrony wynika, że w ciągu doby zestrzelono 421 ukraińskich dronów.
Z kolei w środę Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało o przechwyceniu i unieszkodliwieniu 85 ukraińskich bezzałogowców. Głównym celem uderzenia był Krasnodar, gdzie zestrzelono aż 42 drony. Według rosyjskich źródeł, szczątki spadły na budynki mieszkalne w Krasnodarze, powodując pożary i śmierć jednej osoby. Nad morzami Czarnym i Azowskim zniszczono z natomiast łącznie 19 dronów. Z powodu ukraińskich ataków lotnisko w Soczi działa z poważnymi ograniczeniami.
W 2024 roku generał Antonio Aguto, dowódca grupy SAG-U koordynującej wsparcie wojskowe dla Ukrainy, stał się boh...
Izraelczycy „wyeliminowali” najważniejszego polityka w Teheranie, Alego Laridżaniego. Nie oznacza to końca irańs...
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ostrzegł, że rozważa opuszczenie NATO przez Stany Zjednoczone. Powod...
Iran przeprowadził atak rakietowy na Tel Awiw w odwecie za śmierć w izraelskim ataku Alego Laridżaniego, sekreta...
