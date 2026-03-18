Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Ukraińskie drony sięgnęły Uralu. Siergiej Szojgu ostrzega przed paraliżem rosyjskiego przemysłu

– Jeszcze niedawno Ural był poza zasięgiem nalotów z terytorium Ukrainy, ale dziś już znajduje się w strefie bezpośredniego zagrożenia – przyznał Siergiej Szojgu, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, podczas wyjazdowego spotkania w Jekaterynburgu.

Aktualizacja: 18.03.2026 09:25 Publikacja: 17.03.2026 14:27

Żołnierze z 93. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej „Chołodnyj Jar” testują drony sterowane światłowodem przed użyciem ich na linii frontu w obwodzie donieckim na Ukrainie.

Foto: Jose Colon / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Bartosz Lewicki, qm

– Tempo rozwoju ukraińskich dronów i metody ich wykorzystania są takie, że żaden region Rosji nie może czuć się bezpiecznie – dodał były rosyjski minister obrony, cytowany przez agencję TASS. 

Siergiej Szojgu: „wiele czynników ryzyka”

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa zauważył, że na terenie Uralskiego Okręgu Federalnego występuje „wiele istotnych czynników ryzyka”. –To potencjał przemysłowy i obronny regionu, który jest jednym z głównych ośrodków przemysłowych naszego kraju. Skupiają się tu strategiczne przedsiębiorstwa przemysłu obronnego, zakłady energetyczne i chemiczne oraz duże złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w fazie rozwoju – wszystko, co stanowi podstawę bezpieczeństwa ekonomicznego i zdolności obronnych państwa – mówił Szojgu.

Dodał, że Ural może się również pochwalić rozległą i bogatą infrastrukturą transportową, obejmującą główne linie kolejowe i węzły oraz autostrady federalne. –Ich unieszkodliwienie może nie tylko spowodować poważne szkody gospodarcze, ale także zdestabilizować funkcjonowanie dużych obszarów metropolitalnych i zakłócić łańcuchy dostaw, w tym te kluczowe dla wsparcia specjalnej operacji wojskowej – powiedział Szojgu.

Reklama
Reklama

Ataki ukraińskich dronów w Federacji Rosyjskiej

Gdy Rosja atakuje ukraińskie cele za pomocą artylerii, dronów i ataków powietrznych, Ukraina odpowiada atakami w głębi Federacji Rosyjskiej. 

W poniedziałek mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że systemy obrony powietrznej udaremniły największą próbę ataku na stolicę Rosji od co najmniej roku, zestrzeliwując w weekend 250 ukraińskich dronów. Z kolei z wtorkowego komunikatu rosyjskiego resortu obrony wynika, że w ciągu doby zestrzelono 421 ukraińskich dronów.

Foto: Infografika PAP

Z kolei w środę Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało o przechwyceniu i unieszkodliwieniu 85 ukraińskich bezzałogowców. Głównym celem uderzenia był Krasnodar, gdzie zestrzelono aż 42 drony. Według rosyjskich źródeł, szczątki spadły na budynki mieszkalne w Krasnodarze, powodując pożary i śmierć jednej osoby. Nad morzami Czarnym i Azowskim zniszczono z natomiast łącznie 19 dronów. Z powodu ukraińskich ataków lotnisko w Soczi działa z poważnymi ograniczeniami. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama