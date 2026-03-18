Pierwsze zdarzenie miało miejsce w kwietniu. Podczas powrotu z Kijowa do bazy w Wiesbaden, zespół generała podróżował pociągiem do Polski. W pośpiechu, podczas przesiadki w Chełmie lub Przemyślu, amerykańscy oficerowie zostawili w luku bagażowym cylindryczną tubę zawierającą mapy operacyjne opatrzone klauzulą „Tajne” (Secret). Tuba pojechała pociągiem w drogę powrotną do Kijowa. Została odnaleziona następnego dnia przez ukraińską obsługę pociągu i przekazana straży granicznej, skąd trafiła do ambasady USA.

Reklama Reklama

Choć mapy nie zostały przejęte przez osoby niepowołane, incydent uznano za rażące naruszenie procedur bezpieczeństwa.

Dwie butelki czaczy i wstrząśnienie mózgu u amerykańskiego generała

Miesiąc później, 13 maja 2024 r., podczas kolejnej wizyty w Kijowie, generał Aguto uczestniczył w oficjalnej kolacji roboczej. Według raportu Pentagonu, w ciągu sześciu godzin dowódca wypił dwie półlitrowe butelki gruzińskiej czaczy – mocnego alkoholu, zawierającego 40–50 proc. alkoholu.

Skutki były fatalne. Po kolacji kompletnie nietrzeźwy generał upadł co najmniej trzy razy, uderzając głową o ścianę i betonowe podłoże. Następnego ranka, mimo silnego oszołomienia i widocznych obrażeń na twarzy, Aguto wziął udział w serii spotkań wysokiego szczebla, w tym z ówczesnym sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. U generała zdiagnozowano później wstrząśnienie mózgu.