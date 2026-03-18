Raport Pentagonu: Pijany generał USA spotkał się z Blinkenem, wcześniej zgubił tajne dokumenty

W 2024 roku generał Antonio Aguto, dowódca grupy SAG-U koordynującej wsparcie wojskowe dla Ukrainy, stał się bohaterem dwóch głośnych incydentów, które ostatecznie doprowadziły do jego przejścia w stan spoczynku. Ujawnia to odtajniony właśnie raport Inspektora Generalnego Pentagonu.

Aktualizacja: 18.03.2026 10:43 Publikacja: 17.03.2026 10:44

Gen. Antonio Aguto (z lewej) i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wizyty tego ostatniego w

Gen. Antonio Aguto (z lewej) i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wizyty tego ostatniego w Dowództwie Armii USA w Europie w niemieckim Wiesbaden w 2023 r.

Bartosz Lewicki, qm

Pierwsze zdarzenie miało miejsce w kwietniu. Podczas powrotu z Kijowa do bazy w Wiesbaden, zespół generała podróżował pociągiem do Polski. W pośpiechu, podczas przesiadki w Chełmie lub Przemyślu, amerykańscy oficerowie zostawili w luku bagażowym cylindryczną tubę zawierającą mapy operacyjne opatrzone klauzulą „Tajne” (Secret). Tuba pojechała pociągiem w drogę powrotną do Kijowa. Została odnaleziona następnego dnia przez ukraińską obsługę pociągu i przekazana straży granicznej, skąd trafiła do ambasady USA.

Choć mapy nie zostały przejęte przez osoby niepowołane, incydent uznano za rażące naruszenie procedur bezpieczeństwa.

Dwie butelki czaczy i wstrząśnienie mózgu u amerykańskiego generała

Miesiąc później, 13 maja 2024 r., podczas kolejnej wizyty w Kijowie, generał Aguto uczestniczył w oficjalnej kolacji roboczej. Według raportu Pentagonu, w ciągu sześciu godzin dowódca wypił dwie półlitrowe butelki gruzińskiej czaczy – mocnego alkoholu, zawierającego 40–50 proc. alkoholu. 

Skutki były fatalne. Po kolacji kompletnie nietrzeźwy generał upadł co najmniej trzy razy, uderzając głową o ścianę i betonowe podłoże. Następnego ranka, mimo silnego oszołomienia i widocznych obrażeń na twarzy, Aguto wziął udział w serii spotkań wysokiego szczebla, w tym z ówczesnym sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. U generała zdiagnozowano później wstrząśnienie mózgu.

Aguto tłumaczył śledczym, że pił tak dużo ze względu na „uwarunkowania kulturowe” i konieczność budowania relacji z partnerami z Europy Wschodniej, gdzie spożywanie alkoholu bywa traktowane jako element dyplomacji. Twierdził nawet, że miał na to ustną zgodę od swojego przełożonego, gen. Christophera Cavoli, dowódcy sił USA w Europie.

Pentagon odrzucił te argumenty, uznając zachowanie Aguto za niegodne oficera. Generał wziął na siebie pełną odpowiedzialność za oba zdarzenia i w sierpniu 2024 r. odszedł ze służby w stan spoczynku.

