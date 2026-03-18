Gen. Antonio Aguto (z lewej) i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wizyty tego ostatniego w Dowództwie Armii USA w Europie w niemieckim Wiesbaden w 2023 r.
Pierwsze zdarzenie miało miejsce w kwietniu. Podczas powrotu z Kijowa do bazy w Wiesbaden, zespół generała podróżował pociągiem do Polski. W pośpiechu, podczas przesiadki w Chełmie lub Przemyślu, amerykańscy oficerowie zostawili w luku bagażowym cylindryczną tubę zawierającą mapy operacyjne opatrzone klauzulą „Tajne” (Secret). Tuba pojechała pociągiem w drogę powrotną do Kijowa. Została odnaleziona następnego dnia przez ukraińską obsługę pociągu i przekazana straży granicznej, skąd trafiła do ambasady USA.
Choć mapy nie zostały przejęte przez osoby niepowołane, incydent uznano za rażące naruszenie procedur bezpieczeństwa.
Miesiąc później, 13 maja 2024 r., podczas kolejnej wizyty w Kijowie, generał Aguto uczestniczył w oficjalnej kolacji roboczej. Według raportu Pentagonu, w ciągu sześciu godzin dowódca wypił dwie półlitrowe butelki gruzińskiej czaczy – mocnego alkoholu, zawierającego 40–50 proc. alkoholu.
Skutki były fatalne. Po kolacji kompletnie nietrzeźwy generał upadł co najmniej trzy razy, uderzając głową o ścianę i betonowe podłoże. Następnego ranka, mimo silnego oszołomienia i widocznych obrażeń na twarzy, Aguto wziął udział w serii spotkań wysokiego szczebla, w tym z ówczesnym sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. U generała zdiagnozowano później wstrząśnienie mózgu.
Aguto tłumaczył śledczym, że pił tak dużo ze względu na „uwarunkowania kulturowe” i konieczność budowania relacji z partnerami z Europy Wschodniej, gdzie spożywanie alkoholu bywa traktowane jako element dyplomacji. Twierdził nawet, że miał na to ustną zgodę od swojego przełożonego, gen. Christophera Cavoli, dowódcy sił USA w Europie.
Pentagon odrzucił te argumenty, uznając zachowanie Aguto za niegodne oficera. Generał wziął na siebie pełną odpowiedzialność za oba zdarzenia i w sierpniu 2024 r. odszedł ze służby w stan spoczynku.
