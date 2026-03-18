Fala zimna zbliża się do Polski. Czeka nas spadek temperatur

Choć jeszcze niedawno mogliśmy cieszyć się temperaturami sięgającymi 20 stopni, przełom kalendarzowej zimy i wiosny przyniesie ochłodzenie. Mimo wyżowej aury należy spodziewać się przymrozków, a pod koniec tygodnia opadów deszczu.

Publikacja: 18.03.2026 09:40

W tym tygodniu czeka nas spadek temperatur

W tym tygodniu czeka nas spadek temperatur

Małgorzata Krzystała

W kolejnych dniach pogoda w Polsce wyraźnie się zmieni. Nasz kraj pozostaje obecnie pod wpływem rozległego układu wysokiego ciśnienia Lukas. Z północnego wschodu napływać będzie do nas chłodne powietrze pochodzenia polarnego. W dzień temperatury będą umiarkowane, ale w nocy pojawią się przymrozki.

Druga połowa tygodnia z wyżową pogodą

Dzisiejszy dzień zapowiada się pogodnie i słonecznie niemal w całym kraju. Więcej chmur może pojawić się jedynie na północnym wschodzie oraz miejscami w centrum. Temperatura maksymalna wyniesie od około 9 do 14 stopni Celsjusza, nieco chłodniej będzie nad morzem i na Pomorzu. W rejonie Półwyspu Helskiego termometry mogą pokazać około 5 stopni, z kolei lokalnie na Dolnym Śląsku temperatura wzrośnie nawet do 15 stopni. 

Czwartek nie przyniesie większych zmian. Nadal dominować będzie wyżowa pogoda, choć w części kraju przybędzie chmur – zwłaszcza na południu i wschodzie. Na Pomorzu miejscami może wystąpić przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie przeważnie 10–14 stopni, a w nocy od -2 do -4 stopni. Jak donosi TVN Meteo, średnia dobowa temperatura ma odpowiadać warunkom typowym dla przedwiośnia, a miejscami wczesnej wiosny.

Koniec tygodnia z zachmurzeniem i słabymi opadami

W piątek czeka nas już zmiana aury z typowo wyżowej na pochmurną. Należy spodziewać się słabych opadów deszczu, a miejscami, zwłaszcza na północy, zachodzie i w centrum, mogą wystąpić mżawki. W górach prognozowany jest deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Temperatura w ciągu dnia nieco się obniży i wyniesie przeważnie od 6 do 12 stopni Celsjusza. Jeszcze chłodniej zrobi się nad morzem oraz w obszarach podgórskich Sudetów, gdzie termometry pokażą od 3 do 6 stopni. Wiatr będzie słaby, ale na zachodzie okresami silniejszy, przez co temperatura odczuwalna będzie jeszcze niższa.

IMGW prognozuje także zagrożenie przymrozkami (pierwszy stopień) na północnym zachodzie i zachodzie Polski, które może utrzymać się do sobotniego poranka, a w części woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego do niedzieli rano.

Weekend upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia, z okresowymi rozpogodzeniami. W sobotę miejscami, zwłaszcza na południu kraju, mogą pojawić się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie przeważnie około 10–11 stopni. Pogoda w niedzielę będzie podobna. Należy spodziewać się dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie około 10–12 stopni.

