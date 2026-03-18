Pierwsze miejsce w sondażu, jak przed miesiącem, zajmuje Koalicja Obywatelska. Na partię Donalda Tuska chce głosować 37,91 proc. badanych. To wzrost miesiąc do miesiąca o 3,4 punkty proc., żadna inna partia notowana w sondażu nie uzyskała takiego wzrostu.

Reklama Reklama

Sondaż: PiS zyskuje, ale powiększa stratę do Koalicji Obywatelskiej

Zyskuje też PiS, na który chce głosować 28,82 proc. badanych. W porównaniu do badania sprzed miesiąca PiS zyskuje 1 punkt proc. poparcia. To drugi największy wzrost w sondażu. Dla PiS to słodko-gorzka informacja, ponieważ mimo że poparcie dla ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego rośnie, to strata PiS do KO powiększyła się o ponad 2 punkty proc.

Na podium jest jeszcze Konfederacja, która uzyskuje 12,9 proc. głosów, co oznacza spadek o 1,5 punktu proc.