Jarosław Kaczyński i Donald Tusk
Pierwsze miejsce w sondażu, jak przed miesiącem, zajmuje Koalicja Obywatelska. Na partię Donalda Tuska chce głosować 37,91 proc. badanych. To wzrost miesiąc do miesiąca o 3,4 punkty proc., żadna inna partia notowana w sondażu nie uzyskała takiego wzrostu.
Zyskuje też PiS, na który chce głosować 28,82 proc. badanych. W porównaniu do badania sprzed miesiąca PiS zyskuje 1 punkt proc. poparcia. To drugi największy wzrost w sondażu. Dla PiS to słodko-gorzka informacja, ponieważ mimo że poparcie dla ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego rośnie, to strata PiS do KO powiększyła się o ponad 2 punkty proc.
Koalicja Obywatelska zwiększa przewagę nad PiS – wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Polsat News. Największy wzrost względem grudnia odnotowało...
Na podium jest jeszcze Konfederacja, która uzyskuje 12,9 proc. głosów, co oznacza spadek o 1,5 punktu proc.
Nie zmienia się poparcie dla czwartej w badaniu Konfederacji Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna uzyskała 9,05 proc. głosów, co oznacza wzrost o 0,1 punktu proc.
Do Sejmu weszłaby jeszcze Nowa Lewica, na którą chce głosować 5,3 proc. badanych (spadek o 0,3 punktu proc.).
Tracą też pozostali koalicjanci KO, którzy nie przekraczają progu wyborczego. Na PSL chce głosować 2,32 proc. badanych (spadek o 0,2 punktu proc.), a na Polskę 2050 – 1,36 (spadek o 1,5 punktu proc.). Do Sejmu nie weszłaby też partia Razem, która uzyskuje 2,35 proc. wskazań (spadek o 0,7 punktu proc.), co oznacza, że partia Adriana Zandberga i Aleksandry Owcy spada poniżej progu 3 proc. gwarantującego finansowanie z budżetu.
W przeliczeniu na mandaty KO ma szansę na 207 miejsc w parlamencie, PiS – na 151, Konfederacja – na 57, Konfederacja Korony Polskiej – na 38, a Nowa Lewica – na 7. Oznacza to, że dwie partie obecnej koalicji, które weszłyby do parlamentu, mogłyby liczyć łącznie na 214 mandatów, o 17 mniej niż wynosi bezwzględna większość.
Większość w Sejmie mogłyby zbudować KO wraz z Konfederacją (264 mandatów), lub PiS z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej (łącznie 246 mandatów).
Sondaż przeprowadzono 11-16 marca metodą CATI.
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)
Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)
Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)
Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)
Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)
Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)
Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)
W porównaniu do wyników wyborów z 15 października 2023 roku KO ma poparcie większe o 7,21 punktu proc., poparcie dla PiS jest mniejsze o 6,56 punktu proc. Konfederacja zyskuje 5,74 punktu proc., a gdyby doliczyć do jej wyniku wynik Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (w 2023 roku startowała z listy Konfederacji), wówczas poprawia wynik o 14,79 punktu proc. Nowa Lewica traci 3,31 punktu proc. poparcia, ale gdyby do jej wyniku doliczyć wynik Partii Razem (w 2023 roku) startowała z jednej listy, wówczas traci 0,96 punktu proc. Tracą PSL i Polska 2050. Startując w 2023 r. jako koalicja pod nazwą Trzecia Droga, obie partie uzyskały 14,4 proc. poparcia. Dziś suma ich wyników jest mniejsza o 10,72 punktu proc.
Jeśli chodzi o mandaty, to KO zyskałaby 44 mandaty, PiS straciłby 43 mandaty, Trzecia Droga straciłaby wszystkie 65 mandatów, Nowa Lewica straciłaby 19 mandatów, a Konfederacja zyskałaby 39 mandatów, a gdyby doliczyć mandaty Konfederacji Korony Polskiej – 77 mandatów.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Prokurator Jan Drelewski jest doświadczonym śledczym od lat rozliczającym korupcję i przestępczość zorganizowaną...
Sondażownia IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” zapytała Polaków, czy niezależnie od weta prezydenta Karola Nawr...
„Rzeczpospolita” ustaliła, co znalazło się we wniosku o dyscyplinarkę dla prokuratora, który oskarżył byłego min...
