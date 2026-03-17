Prezes Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorz Braun
Największy wzrost względem grudnia odnotowała Konfederacja Korony Polskiej, której wynik wzrósł o 1,1 pkt. proc. – do 8,2 proc.
Koalicja Obywatelska w badaniu preferencji wyborczych, przeprowadzonym w dniach 13-15 marca, uzyskała 31,1 proc. wskazań respondentów. Oznacza to wzrost poparcia o 0,2 pkt. proc. względem ostatniego, analogicznego sondażu IBRiS, wykonanego na początku grudnia.
Przewaga lidera nad Prawem i Sprawiedliwością zwiększyła się w tym czasie o 1 pkt. proc. – wynik partii Jarosława Kaczyńskiego spadł bowiem w tym czasie do 24,7 proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja. Formację, której liderami są Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen, wybrało 13,6 proc. ankietowanych – tyle samo, co trzy miesiące temu.
W Sejmie znaleźliby się przedstawiciele jeszcze dwóch ugrupowań. Największy wzrost względem grudnia odnotowała Konfederacja Korony Polskiej, której wynik wzrósł o 1,1 pkt. proc. – do 8,2 proc. Najwięcej straciła za to Lewica, wyprzedzona w badaniu przez partię Grzegorza Brauna. W poprzednim badaniu oddanie głosu na formację Włodzimierza Czarzastego deklarowało 8,2 proc. badanych, teraz – 6,1 proc. Lewica straciła więc niemal co czwartego zadeklarowanego wyborcę z grudnia.
Blisko osiągnięcia progu wyborczego jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Po wzroście o 0,8 pkt. proc. ludowcy cieszą się poparciem 4,8 proc. pytanych. W Sejmie nie znaleźliby się kandydaci partii Razem, dla której poparcie spadło o 0,4 pkt. proc., do 3,2 proc. Nieznacznie zmniejszył się też potencjalny elektorat Polski 2050. Ugrupowanie, którego nową przewodniczącą została niedawno Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ma w sondażu 1,4 proc., o 0,1 pkt. proc. mniej, niż w grudniu.
W ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrósł odsetek niezdecydowanych. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć” wybrało 5,7 proc. pytanych, teraz odsetek ten wzrósł do 7 proc.
Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przeprowadził sondaż dla Polsat News w dniach 13-15 marca 2026 r. metodą CATI na próbie 1000 dorosłych Polaków.
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)
Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)
Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)
Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)
Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)
Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)
Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)
