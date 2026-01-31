Aktualizacja: 31.01.2026 10:48 Publikacja: 31.01.2026 10:15
Foto: PAP/Leszek Szymański
Na mocy obecnie obowiązujących przepisów uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, gdy ma 50 proc. nieusprawiedliwionych nieobecności w skali roku na lekcjach, czyli może mieć 50 proc. wagarów w roku szkolnym. Tak ustalony próg powoduje, że uczeń, który nie cierpi na żadną przewlekłą czy ciężką chorobę z łatwością może rozpocząć wakacje już na początku czerwca albo przedłużyć je na wrzesień, gdy wyjazdy zagraniczne są tańsze. Nauczyciele alarmowali, że przez masowe absencje nie są w stanie prowadzić normalnie lekcji w czerwcu i wrześniu.
W odpowiedzi na te sygnały MEN skierowało w lipcu do konsultacji projekt nowelizacji Prawa oświatowego oraz niektórych innych ustaw z propozycją nowego progu. Otóż niespełnieniem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki miała być nieusprawiedliwiona nieobecność na co najmniej 50 proc. dni zajęć w jednym miesiącu albo na co najmniej 25 proc. dni zajęć w całym roku szkolnym. Wówczas szkoła będzie mogła nie klasyfikować ucznia z danego przedmiotu, bez prawa do egzaminu klasyfikacyjnego. Natomiast w przypadku nieobecności usprawiedliwionych uczeń mógłby taki egzamin zdawać.
Czytaj więcej
Posłowie obecni na posiedzeniu podkomisji zwracali uwagę, że pełniejsze dane statystyczne dotyczą...
Okazuje się, że propozycja wzbudziła wątpliwości. RMF24 podaje, że z najnowszej wersji projektu ustawy o prawach i obowiązkach ucznia, opublikowanej pod koniec stycznia, propozycje surowszych przepisów zniknęły, a dyrektor Departamentu Komunikacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej Kacper Lawera poinformował, że resort edukacji na razie zrezygnował z prac nad zaostrzeniem przepisów dotyczących frekwencji w szkołach.
Lawera wyjaśnił, że taką decyzję resort podjął po etapie konsultacji i opiniowania, kiedy wpłynęły uwagi co do tego rozwiązania, oraz po okresie późniejszych prac wewnątrz resortu i rządu. W ocenie MEN, propozycja wymaga „dalszych analiz wewnętrznych”. Przekazał też, że usunięcie przepisów dotyczących frekwencji nie wpływa na dalsze prace nad ustawą, która „skupia się na stworzeniu katalogu praw i obowiązków ucznia oraz utworzeniu struktury rzeczników praw ucznia”. Dodał jednak, że na razie nie jest planowane podniesienie kwestii frekwencji w innych nowelizacjach.
Najpierw najwięksi, ale niebawem też mniejsi przedsiębiorcy muszą nauczyć się korzystać z Krajowego Systemu e-Fa...
W lutym zmienią się niektóre terminy wypłat 800 plus. Część rodziców otrzyma świadczenie wcześniej niż zwykle. P...
Przy podziale majątku dorobkowego małżeńskiego sąd sam z siebie nie zasądzi nakładów małżonka na majątek wspólny.
Przepisy, które miały cywilizować zasady obliczania powierzchni użytkowej pozwolą deweloperom wliczać do niej ta...
Kary za drift i niebezpieczną jazdę, penalizacja nielegalnych wyścigów i dożywotnie odebranie uprawnień dla tych...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas