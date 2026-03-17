Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Dziedziczenie nieruchomości trochę prostsze. Nowe przepisy już obowiązują

Spadkobiercy, którzy dziedziczą nieruchomość, mają obowiązek zadbać o zmianę księgi wieczystej. Nie każdy to wie i nie każdy o tym pamięta. Dodatkowym wyzwaniem jest prawidłowe wypełnienie wniosku do sądu. Od 17 marca można dopełnienie formalności zlecić notariuszowi.

Publikacja: 17.03.2026 04:45

Notariusz może poświadczyć dziedziczenie i złożyć wniosek o zmianę treści księgi wieczystej, aby ujawnić w niej dane nowego właściciela lub właścicieli nieruchomości

Foto: Adobe Stock

Jolanta Szymczyk-Przewoźna

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie nowe możliwości pojawiają się dla spadkobierców w procesie aktualizacji ksiąg wieczystych nieruchomości.
  • Jakie konkretne informacje dotyczące nieruchomości są niezbędne do skorzystania z notarialnego wsparcia w tym zakresie.
  • Czy z tej nowej procedury mogą skorzystać również osoby, które uzyskały poświadczenie dziedziczenia przed datą jej wejścia w życie.
  • Jakie są kluczowe różnice pomiędzy samodzielnym a notarialnym sposobem ujawniania praw w księgach wieczystych.
  • Jakie korzyści wynikają z nowelizacji prawa dla spadkobierców, sądów oraz ogólnego bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.

Spadkobiercy, którzy chcą uregulować kwestie dziedziczenia, mogą to zrobić na dwa sposoby: uzyskując sądowe stwierdzenie nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia. Ta druga ścieżka jest szybsza i często wybierana przez spadkobierców, między którymi nie ma sporów. Ta formuła wymaga bowiem, aby wszyscy zgodnie stawili się u notariusza. Statystyki resortu sprawiedliwości pokazują, że co roku notariusze wydają ok. 180 tys. takich aktów. Wchodząca w życie 17 marca 2026 r. nowelizacja prawa o notariacie i ustawy o księgach wieczystych i hipotece (DzU z 2025 r., poz. 1793) ułatwi spadkobiercom i zapisobiorcom windykacyjnym dopełnienie formalności.

Czytaj więcej

Notarialne poświadczenie dziedziczenia – co się zmienia?

– Przy okazji uzyskiwania notarialnego poświadczenia dziedziczenia nieruchomości można będzie zażądać od notariusza, by złożył wniosek o zmianę treści księgi wieczystej (KW), aby ujawnić w niej dane nowego właściciela lub właścicieli. Na wniosek spadkobiercy lub zapisobiercy windykacyjnego, notariusz sporządzi protokół z żądaniem wpisu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości w księdze wieczystej na rzecz spadkobierców – mówi warszawska notariusz Magdalena Arendt, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej.

Poza żądaniem złożenia wniosku, procedura przewiduje też złożenie oświadczenia przez spadkobierców o wchodzących w skład spadku nieruchomościach. Dlatego chcąc skorzystać z pomocy notariusza przy dopełnieniu formalności trzeba znać numery ksiąg wieczystych nieruchomości, które wchodzą w skład spadku.

Reklama
Reklama

– Jeśli w dniu sporządzania aktu dziedziczenia spadkobiercy nie mają takiej wiedzy, to protokół można sporządzić w dowolnym momencie, gdy będą już mieli potrzebne do tego dane. Na to powtórne spotkanie w kancelarii notarialnej nie musimy stawiać się osobiście, możemy udzielić pełnomocnictwa, o czym warto pamiętać już przy uzyskiwaniu poświadczenia dziedziczenia. Co ważne, z pomocy notariusza przy składaniu wniosku do wydziału ksiąg wieczystych mogą też skorzystać osoby, które akt poświadczenia dziedziczenia uzyskały przed 17 marca, ale dotąd nie dopełniły obowiązku zmiany treści księgi wieczystej – dodaje rejent Magdalena Arendt.

Lepiej tego nie lekceważyć, bo art. 35 ustawy o księgach wieczystych i hipotece przewiduje odpowiedzialność odszkodowawczą właściciela nieruchomości, który nie ujawni w KW swojego prawa własności w przypadku, gdy osoba trzecia dozna z tego powodu szkody. Ustawa daje też sądowi prawo do nałożenia grzywny (od 500 zł do 10 000 zł) za opieszałość w ujawnianiu zmian właścicieli nieruchomości.

Czytaj więcej

Przez notariusza łatwiej zmienić treść księgi wieczystej, ale trochę drożej 

Wchodząca w życie nowelizacja prawa o notariacie pozostawia spadkobiercom wybór. Mogą skorzystać z pomocy notariusza albo samodzielnie złożyć wniosek o zmianę KW w sądzie wieczystoksięgowym. W takim przypadku notariusz wydając akt poświadczenia dziedziczenia, wyśle do sądu zawiadomienie z informacją o niezgodności treści księgi wieczystej ze stanem faktycznym spowodowanym zmianą właściciela nieruchomości. Sąd wieczystoksięgowy na podstawie tego zawiadomienia wpisuje ostrzeżenie, że nastąpi zmiana w dziele opisującym własność nieruchomości. To wydłuża cały proces. Ścieżka notarialna to najszybszy sposób aktualizacji KW również dlatego, że notariusze robią to bezpośrednio za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Wchodząca w życie zmiana odciąży właścicieli nieruchomości, przyczyni się do szybszej aktualizacji treści KW, co jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Odciąży sądy wieczystoksięgowe, które w przypadku wniosków składanych przez samych spadkobierców muszą ich często wzywać do ich poprawy czy uzupełnienia. Notariuszom nowa czynność daje możliwość dodatkowego zarobku. Koszt sporządzenia protokołu z żądaniem ujawnienia zmian w KW to 200 zł netto. Koszt sporządzenia wniosku teleinformatycznego o wpis do KW (200 zł), a wysokość opłat sądowych za wpis na podstawie dziedziczenia (150 zł). Przy czym koszt opłaty sądowej trzeba ponieść bez względu na to, czy spadkobiercy samodzielnie decydują się na wprowadzenie zmian w księgach, czy wyręczy ich w tym notariusz.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama