– Jeśli w dniu sporządzania aktu dziedziczenia spadkobiercy nie mają takiej wiedzy, to protokół można sporządzić w dowolnym momencie, gdy będą już mieli potrzebne do tego dane. Na to powtórne spotkanie w kancelarii notarialnej nie musimy stawiać się osobiście, możemy udzielić pełnomocnictwa, o czym warto pamiętać już przy uzyskiwaniu poświadczenia dziedziczenia. Co ważne, z pomocy notariusza przy składaniu wniosku do wydziału ksiąg wieczystych mogą też skorzystać osoby, które akt poświadczenia dziedziczenia uzyskały przed 17 marca, ale dotąd nie dopełniły obowiązku zmiany treści księgi wieczystej – dodaje rejent Magdalena Arendt.

Lepiej tego nie lekceważyć, bo art. 35 ustawy o księgach wieczystych i hipotece przewiduje odpowiedzialność odszkodowawczą właściciela nieruchomości, który nie ujawni w KW swojego prawa własności w przypadku, gdy osoba trzecia dozna z tego powodu szkody. Ustawa daje też sądowi prawo do nałożenia grzywny (od 500 zł do 10 000 zł) za opieszałość w ujawnianiu zmian właścicieli nieruchomości.

Przez notariusza łatwiej zmienić treść księgi wieczystej, ale trochę drożej

Wchodząca w życie nowelizacja prawa o notariacie pozostawia spadkobiercom wybór. Mogą skorzystać z pomocy notariusza albo samodzielnie złożyć wniosek o zmianę KW w sądzie wieczystoksięgowym. W takim przypadku notariusz wydając akt poświadczenia dziedziczenia, wyśle do sądu zawiadomienie z informacją o niezgodności treści księgi wieczystej ze stanem faktycznym spowodowanym zmianą właściciela nieruchomości. Sąd wieczystoksięgowy na podstawie tego zawiadomienia wpisuje ostrzeżenie, że nastąpi zmiana w dziele opisującym własność nieruchomości. To wydłuża cały proces. Ścieżka notarialna to najszybszy sposób aktualizacji KW również dlatego, że notariusze robią to bezpośrednio za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Wchodząca w życie zmiana odciąży właścicieli nieruchomości, przyczyni się do szybszej aktualizacji treści KW, co jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Odciąży sądy wieczystoksięgowe, które w przypadku wniosków składanych przez samych spadkobierców muszą ich często wzywać do ich poprawy czy uzupełnienia. Notariuszom nowa czynność daje możliwość dodatkowego zarobku. Koszt sporządzenia protokołu z żądaniem ujawnienia zmian w KW to 200 zł netto. Koszt sporządzenia wniosku teleinformatycznego o wpis do KW (200 zł), a wysokość opłat sądowych za wpis na podstawie dziedziczenia (150 zł). Przy czym koszt opłaty sądowej trzeba ponieść bez względu na to, czy spadkobiercy samodzielnie decydują się na wprowadzenie zmian w księgach, czy wyręczy ich w tym notariusz.