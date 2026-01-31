Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Osiem tankowców rosyjskiej „floty cieni” w kanale La Manche

Co najmniej osiem tankowców, na które nałożono sankcje za transport rosyjskiej ropy, przepływa przez kanał La Manche - podaje BBC, przypominając, że brytyjski rząd zapowiadał podjęcie „stanowczych działań” przeciwko statkom „floty cieni”.

Publikacja: 31.01.2026 12:54

Tankowiec Grinch, przechwycony przez Francję pod zarzutem działania pod fałszywą banderą i przynależ

Tankowiec Grinch, przechwycony przez Francję pod zarzutem działania pod fałszywą banderą i przynależności do rosyjskiej floty cieni

Foto: Reuters/Manon Cruz

Bartosz Lewicki

Według ustaleń BBC rząd otrzymał ostatnio ekspertyzy prawne, mówiące o możliwości abordażu i zajęcia takich tankowców. To uprawnienie nie zostało jeszcze wykorzystane, choć brytyjskie okręty uczestniczyły w przejęciu statków w operacjach pod dowództwem Stanów Zjednoczonych czy Francji – przypomina BBC. 

„Tankowce floty cieni na Kanale La Manche”

 Tymczasem strona MarineTraffic, śledząca ruch statków, pokazała, że co najmniej osiem tankowców objętych sankcjami Wielkiej Brytanii przepływa przez kanał La Manche. Kolejne cztery tankowce „zdają się zmierzać w kierunku przejścia z Morza Północnego” – podaje BBC. 

Czytaj więcej

Mark Rutte kpił z kłopotów załogi rosyjskiego okrętu podwodnego Noworosyjsk
Polityka
Sekretarz generalny NATO kpi z rosyjskiej floty. „Polowanie na najbliższego mechanika”

Niektóre tankowce, takie jak Kusto, 21-letni statek, w ciągu ostatniego roku wielokrotnie odbywały rejsy przez kanał La Manche. Według serwisu MarineTraffic Kusto 10 dni temu odebrał ładunek w rosyjskim porcie bałtyckim Ust-Ługa.

W zeszłym tygodniu serwis BBC Verify ujawnił, że od początku roku przez kanał La Manche przepłynęły dziesiątki innych statków floty cieni. Był wśród nich tankowiec Sofos, na który brytyjski resort spraw zagranicznych nałożył sankcje w maju 2025 r. Dane śledzenia statków pokazały, że Sofos załadował ropę w Rosji w połowie listopada, po czym dotarł do Turcji, a następnie do Wenezueli, gdzie wyłączył sygnał śledzenia. Zdjęcia satelitarne zlokalizowały statek w wenezuelskim terminalu naftowym Jose 22 i 23 grudnia, zanim sygnał pojawił się ponownie poza wodami terytorialnymi kraju 26 grudnia.

Reklama
Reklama

Inną jednostką, zarejestrowaną w styczniu w kanale La Manche, był mający ponad 20 lat tankowiec Nasledie, który w listopadzie 2025 r. został zarejestrowany w rosyjskich rejestrach statków przy okazji remontu i zmiany nazwy (poprzednio figurował pod nazwą Blint, zarejestrowany pod banderą Komorów). Przewoził prawdopodobnie ładunek 100 tys. ton ropy. Statek został objęty sankcjami Wielkiej Brytanii już w maju 2025 r. i, według Anny Żminko, analityczki z firmy wywiadowczej Vortex, od 2023 r. jest częścią floty cieni.

Czytaj więcej

Hubert A. Janiszewski: Jak zaostrzyć sankcje wobec Rosji
Opinie Ekonomiczne
Hubert A. Janiszewski: Jak zaostrzyć sankcje wobec Rosji

Oświadczenie Marii Zacharowej

Ministerstwo spraw zagranicznych w Moskwie oświadczyło w piątek, że Rosja będzie bronić „wszelkimi dostępnymi środkami” statków pływających pod rosyjską banderą – przekazała agencja Reutera. Oświadczenie rzeczniczki resortu Marii Zacharowej miało związek z zatrzymaniem przez Francję tankowca Grinch, który, według podejrzeń, należy do rosyjskiej floty cieni. Jednostka została unieruchomiona w porcie w Marsylii na podstawie francuskiej procedury administracyjnej.

Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa zaprzeczyła, że statek jest w jakikolwiek sposób powiązany z Rosją. Przekonywała, że jednostka jest zarejestrowana na Wyspach Marshalla, a załoga składa się z obywateli Indii. Zapowiedziała reakcję na ewentualne kolejne próby przejęcia kontroli nad statkami.

Czytaj więcej

Suwnice portowo-lądowe w porcie w Oslo w Norwegii
Transport
Norweski przekręt. Flota cieni rejestrowana na firmę z Oslo

Wcześniej, na początku stycznia, dwie rosyjskie jednostki należące do floty cieni zostały zatrzymane przez siły amerykańskie. Były to tankowce Marinera (wcześniej pod nazwą Bella 1), który został zatrzymany w pobliżu Islandii, oraz Sophia, zatrzymany na Morzu Karaibskim. Rosja zaprotestowała przeciwko tym działaniom, uznając przejęcie jednostek za złamanie międzynarodowego prawa morza. 

Reklama
Reklama

Flota cieni pomogła Rosji złagodzić skutki embarga nałożonego na eksport ropy naftowej w 2022 r. i pomogła wesprzeć gospodarkę nadszarpniętą sankcjami ze strony Zachodu.

Udział tzw. floty cieni w wolumenie eksportu rosyjskiej ropy systematycznie rośnie.

Udział tzw. floty cieni w wolumenie eksportu rosyjskiej ropy

Udział tzw. floty cieni w wolumenie eksportu rosyjskiej ropy systematycznie rośnie.

Foto: Materiały prasowe

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Wielka Brytania Surowce Ropa Naftowa flota cieni tankowce
Trump, Putin
Konflikty zbrojne
Tydzień bez rosyjskich uderzeń? Kreml komentuje słowa Donalda Trumpa
Bruksela. Zgromadzenie zwolenników umieszczenia Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na czarnej l
Konflikty zbrojne
Unia Europejska uznała irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną
Donald Trump
Konflikty zbrojne
Wyborców Donalda Trumpa poproszono o wskazanie celu następnej interwencji militarnej. Oto wynik
Lotniskowiec USS Abraham Lincoln
Konflikty zbrojne
Donald Trump grozi Iranowi. USA wysyłają lotniskowce na Bliski Wschód
Ukraińscy żołnierze
Konflikty zbrojne
Ilu żołnierzy traci Rosja, by zająć kilometr kwadratowy Ukrainy? Nowe szacunki
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama