Tankowiec Grinch, przechwycony przez Francję pod zarzutem działania pod fałszywą banderą i przynależności do rosyjskiej floty cieni
Według ustaleń BBC rząd otrzymał ostatnio ekspertyzy prawne, mówiące o możliwości abordażu i zajęcia takich tankowców. To uprawnienie nie zostało jeszcze wykorzystane, choć brytyjskie okręty uczestniczyły w przejęciu statków w operacjach pod dowództwem Stanów Zjednoczonych czy Francji – przypomina BBC.
Tymczasem strona MarineTraffic, śledząca ruch statków, pokazała, że co najmniej osiem tankowców objętych sankcjami Wielkiej Brytanii przepływa przez kanał La Manche. Kolejne cztery tankowce „zdają się zmierzać w kierunku przejścia z Morza Północnego” – podaje BBC.
Niektóre tankowce, takie jak Kusto, 21-letni statek, w ciągu ostatniego roku wielokrotnie odbywały rejsy przez kanał La Manche. Według serwisu MarineTraffic Kusto 10 dni temu odebrał ładunek w rosyjskim porcie bałtyckim Ust-Ługa.
W zeszłym tygodniu serwis BBC Verify ujawnił, że od początku roku przez kanał La Manche przepłynęły dziesiątki innych statków floty cieni. Był wśród nich tankowiec Sofos, na który brytyjski resort spraw zagranicznych nałożył sankcje w maju 2025 r. Dane śledzenia statków pokazały, że Sofos załadował ropę w Rosji w połowie listopada, po czym dotarł do Turcji, a następnie do Wenezueli, gdzie wyłączył sygnał śledzenia. Zdjęcia satelitarne zlokalizowały statek w wenezuelskim terminalu naftowym Jose 22 i 23 grudnia, zanim sygnał pojawił się ponownie poza wodami terytorialnymi kraju 26 grudnia.
Inną jednostką, zarejestrowaną w styczniu w kanale La Manche, był mający ponad 20 lat tankowiec Nasledie, który w listopadzie 2025 r. został zarejestrowany w rosyjskich rejestrach statków przy okazji remontu i zmiany nazwy (poprzednio figurował pod nazwą Blint, zarejestrowany pod banderą Komorów). Przewoził prawdopodobnie ładunek 100 tys. ton ropy. Statek został objęty sankcjami Wielkiej Brytanii już w maju 2025 r. i, według Anny Żminko, analityczki z firmy wywiadowczej Vortex, od 2023 r. jest częścią floty cieni.
Ministerstwo spraw zagranicznych w Moskwie oświadczyło w piątek, że Rosja będzie bronić „wszelkimi dostępnymi środkami” statków pływających pod rosyjską banderą – przekazała agencja Reutera. Oświadczenie rzeczniczki resortu Marii Zacharowej miało związek z zatrzymaniem przez Francję tankowca Grinch, który, według podejrzeń, należy do rosyjskiej floty cieni. Jednostka została unieruchomiona w porcie w Marsylii na podstawie francuskiej procedury administracyjnej.
Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa zaprzeczyła, że statek jest w jakikolwiek sposób powiązany z Rosją. Przekonywała, że jednostka jest zarejestrowana na Wyspach Marshalla, a załoga składa się z obywateli Indii. Zapowiedziała reakcję na ewentualne kolejne próby przejęcia kontroli nad statkami.
Wcześniej, na początku stycznia, dwie rosyjskie jednostki należące do floty cieni zostały zatrzymane przez siły amerykańskie. Były to tankowce Marinera (wcześniej pod nazwą Bella 1), który został zatrzymany w pobliżu Islandii, oraz Sophia, zatrzymany na Morzu Karaibskim. Rosja zaprotestowała przeciwko tym działaniom, uznając przejęcie jednostek za złamanie międzynarodowego prawa morza.
Flota cieni pomogła Rosji złagodzić skutki embarga nałożonego na eksport ropy naftowej w 2022 r. i pomogła wesprzeć gospodarkę nadszarpniętą sankcjami ze strony Zachodu.
Udział tzw. floty cieni w wolumenie eksportu rosyjskiej ropy
Udział tzw. floty cieni w wolumenie eksportu rosyjskiej ropy systematycznie rośnie.
