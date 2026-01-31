Według ustaleń BBC rząd otrzymał ostatnio ekspertyzy prawne, mówiące o możliwości abordażu i zajęcia takich tankowców. To uprawnienie nie zostało jeszcze wykorzystane, choć brytyjskie okręty uczestniczyły w przejęciu statków w operacjach pod dowództwem Stanów Zjednoczonych czy Francji – przypomina BBC.

„Tankowce floty cieni na Kanale La Manche”

Tymczasem strona MarineTraffic, śledząca ruch statków, pokazała, że co najmniej osiem tankowców objętych sankcjami Wielkiej Brytanii przepływa przez kanał La Manche. Kolejne cztery tankowce „zdają się zmierzać w kierunku przejścia z Morza Północnego” – podaje BBC.

Niektóre tankowce, takie jak Kusto, 21-letni statek, w ciągu ostatniego roku wielokrotnie odbywały rejsy przez kanał La Manche. Według serwisu MarineTraffic Kusto 10 dni temu odebrał ładunek w rosyjskim porcie bałtyckim Ust-Ługa.

W zeszłym tygodniu serwis BBC Verify ujawnił, że od początku roku przez kanał La Manche przepłynęły dziesiątki innych statków floty cieni. Był wśród nich tankowiec Sofos, na który brytyjski resort spraw zagranicznych nałożył sankcje w maju 2025 r. Dane śledzenia statków pokazały, że Sofos załadował ropę w Rosji w połowie listopada, po czym dotarł do Turcji, a następnie do Wenezueli, gdzie wyłączył sygnał śledzenia. Zdjęcia satelitarne zlokalizowały statek w wenezuelskim terminalu naftowym Jose 22 i 23 grudnia, zanim sygnał pojawił się ponownie poza wodami terytorialnymi kraju 26 grudnia.