Wartość całego eksportu z Rosji wszystkich energetycznych surowców kopalnych wyniosła w tym samym roku 242 mld euro (-3 proc. rok do roku), w tym ropa naftowa zapewniła Kremlowi 104 mld euro, wyroby z rafinacji ropy – 75 mld euro, gaz ziemny – 40 mld euro i węgiel – 23 mld euro.

Flota cieni łamie sankcje

W trakcie trwającej już trzy lata wojny z Ukrainą Rosja uzyskała 847 mld euro przychodów z eksportu surowców energetycznych. Jednym ze sposobów utrzymywania tego ciągle wysokiego eksportu jest - oprócz dywersyfikacji odbiorców - utworzenie dla transportu surowców tzw. shadow fleet (floty cieni) przez rosyjskich eksporterów. Powstała ona nie tylko dla transportu surowców objętych sankcjami, ale i dla ominięcia nałożonego na Rosję limitu ceny ropy (60 dol. za baryłkę) oraz zakamuflowania pochodzenia surowców trafiających do krajów stosujących sankcje.

Flota cieni pływająca dla Rosji to głównie stare statki, rejestrowane w krajach niestosujących sankcji, dostarczające surowce z rosyjskich terminali naftowych i gazowych ulokowanych w portach bałtyckich czy na Morzu Barentsa. Coraz częściej stosują one technikę STS (ship to ship), czyli przeładunków surowców z jednego na drugi statek, w ten sposób unikając.

W połowie stycznia 2025 r. we flocie cieni pływało aż 558 jednostek, w tym już 276 zostało objętych sankcjami zapoczątkowanymi przez US Office for Foreign Assets (OFAC) i uzupełnionymi przez kraje UE oraz Wielką Brytanię.

Jak rozprawić się z flotą cieni

W drodze do Indii, Chin i innych krajów Dalekiego Wschodu jednostki floty cieni korzystają z międzynarodowych wód na Bałtyku i Morzu Północnym, z Kanału La Manche, Morza Czarnego i cieśnin Dardanelskich, cieśniny Gibraltarskiej.