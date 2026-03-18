Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Zmiany w fotoradarach. Miasta ruszą na zakupy a kierowcy poniosą konsekwencje niezapłaconych mandatów

Miasta wojewódzkie będą mogły kupować i instalować fotoradary. Za niezapłacony mandat będzie groziła utrata dowodu rejestracyjnego - nad takimi zmianami pracuje Ministerstwo Infrastruktury.

Publikacja: 18.03.2026 10:22

Jeden z fotoradarów na moście Poniatowskiego w Warszawie

Foto: PAP/Paweł Supernak

Mateusz Adamski

Debata o uprawnieniach samorządów do instalowania fotoradarów powróciła po tragicznym wypadku na ulicy Grochowskiej w Warszawie, do jakiego doszło 19 stycznia. Zginął w nim sześcioletni chłopiec, a cztery osoby zostały ranne. Posłanki Lewicy – Dorota Olko, Daria Gosek-Popiołek i Joanna Wicha – wystosowały w tej sprawie interpelację do ministra infrastruktury, którą opisał portalsamorzadowy.pl.

W interpelacji posłanki przypomniały, iż w 2016 r. decyzją parlamentu samorządy utraciły prawo samodzielnego instalowania fotoradarów. "Wiele z nich wskazuje na to, że to rozwiązanie się nie sprawdziło, a samorządy w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego potrzebują mieć większy wpływ na zwiększanie liczby fotoradarów oraz ich lokalizację" – podkreśliły. 

Przypomniały również, iż odpowiedzią na te głosy samorządów było powołanie przez ministra infrastruktury grupy roboczej z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, której zadaniem było wypracowanie rozwiązań zwiększających kompetencje samorządów w zakresie nadzoru nad ruchem drogowym i kontroli naruszeń prędkości na drogach samorządowych.

W odpowiedzi na interpelację wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podkreślił, że resort „dostrzega problem licznych naruszeń w zakresie przekroczenia dopuszczalnej prędkości, zarówno na drogach krajowych, jak i samorządowych oraz podejmuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Z tego względu w 2024 r. w Ministerstwie Infrastruktury rozpoczęte zostały wstępne działania mające na celu wypracowanie rozwiązań prawnych dla umożliwienia szerszego współdziałania strony rządowej z władzami samorządowymi w obszarze kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących (tzw. fotoradarów)”. 

Reklama
Reklama

Bukowiec poinformował, iż w ramach tych działań, 6 grudnia 2024 r. oraz 12 marca 2025 r. odbyły się spotkania grupy roboczej z udziałem przedstawicieli samorządów, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD) oraz Komendy Głównej Policji, w ramach których dyskutowano nad koncepcją zmian prawnych w zakresie instalacji urządzeń rejestrujących (tzw. fotoradarów) we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Samorządy znów będą mogły instalować fotoradary. Na razie pilotażowo

Wiceminister przekazał, że wstępna koncepcja wypracowana podczas wskazanych spotkań dotyczyła przeprowadzenia programu o charakterze pilotażowym, przewidującego możliwość zakupu oraz instalowania urządzeń rejestrujących przez samorządy na obszarach 16 miast wojewódzkich. Jak przy tym zaznaczył, wszystkie urządzenia rejestrujące wchodziłyby w skład systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, zarządzanego przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (CANARD). Dodał, iż w przypadku wykroczeń obejmujących przekroczenie prędkości i przejazd na czerwonym świetle, procedura mandatowa będzie prowadzona przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD, do którego będą trafiały należności z tytułu nałożonych grzywien i będą stanowiły dochody budżetu państwa.

Z odpowiedzi wiceministra wynika, że po dwóch latach od rozpoczęcia pilotażu miałaby zostać przeprowadzona ewaluacja oraz ewentualne rozszerzenie programu poza 16 miast wojewódzkich, na mniejsze samorządy – w przypadku potwierdzenia skuteczności zainstalowanych urządzeń rejestrujących w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa na drogach samorządowych. 

Nie zapłacisz mandatu, stracisz dowód rejestracyjny

Jednocześnie Stanisław Bukowiec podkreślił, iż warunkiem niezbędnym dla rozszerzenia systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym o nowe urządzenia rejestrujące (instalowane we współpracy z samorządami) jest poprawa wydajności systemu w obszarze egzekucji kar. W tym kontekście wiceminister przypomniał, iż w resorcie trwają prace nad projektem ustawy w tej sprawie (UD263).

Jak informowały niedawno media, projekt zakłada m.in. możliwość zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym popełniono wykroczenie zarejestrowane przez fotoradar i za które to wykroczenie nie zapłacono mandatu. 

Reklama
Reklama

Dlaczego samorządy straciły prawo do używania fotoradarów?

Przypomnijmy, iż 1 stycznia 2016 r. straże miejskie i gminne straciły prawo do używania urządzeń rejestrujących przekroczenie prędkości i przejazd na czerwonym świetle. Zakaz używania dotyczy wszystkich urządzeń: stacjonarnych, przenośnych, mobilnych. Odebranie straży miejskiej urządzeń rejestrujących wykroczenia było m.in. efektem raportu Najwyższej Izby Kontroli. Wynikało z niego, że straż, zamiast skupić się na trosce o porządek na swoim terenie, całą energię poświęca zarabianiu na kierowcach. Świadczyły też o tym statystyki MSW. Ponad 67 proc. wykroczeń ujawnionych przez straż dotyczyło właśnie tych popełnionych w ruchu drogowym.  

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

TK pyta prezydenta o ślubowanie nowych sędziów. Jest konkretna data
Sądy i trybunały
TK pyta prezydenta o ślubowanie nowych sędziów. Jest konkretna data
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Od 17 marca spadkobiercy zyskają możliwość elektronicznego złożenia wniosku o wpis do księgi wieczys
Spadki i darowizny
Od 17 marca ważne zmiany dla spadkobierców. Te formalności załatwią u notariusza
Schrony, choć powszechnie mówi się tak o wszystkich miejscach, w których można się ukryć, są konstru
Prawo dla Ciebie
Wiceszef MSWiA: Schrony są ważne, ale drogie. Trzeba dobrze przygotować ewakuację
Małgorzata Manowska, I prezes SN
Sądy i trybunały
Wezwali przewodniczącą Trybunału Stanu pod rygorem kary. Oto odpowiedź Manowskiej
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama