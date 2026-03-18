Debata o uprawnieniach samorządów do instalowania fotoradarów powróciła po tragicznym wypadku na ulicy Grochowskiej w Warszawie, do jakiego doszło 19 stycznia. Zginął w nim sześcioletni chłopiec, a cztery osoby zostały ranne. Posłanki Lewicy – Dorota Olko, Daria Gosek-Popiołek i Joanna Wicha – wystosowały w tej sprawie interpelację do ministra infrastruktury, którą opisał portalsamorzadowy.pl.

W interpelacji posłanki przypomniały, iż w 2016 r. decyzją parlamentu samorządy utraciły prawo samodzielnego instalowania fotoradarów. "Wiele z nich wskazuje na to, że to rozwiązanie się nie sprawdziło, a samorządy w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego potrzebują mieć większy wpływ na zwiększanie liczby fotoradarów oraz ich lokalizację" – podkreśliły.

Przypomniały również, iż odpowiedzią na te głosy samorządów było powołanie przez ministra infrastruktury grupy roboczej z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, której zadaniem było wypracowanie rozwiązań zwiększających kompetencje samorządów w zakresie nadzoru nad ruchem drogowym i kontroli naruszeń prędkości na drogach samorządowych.

W odpowiedzi na interpelację wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podkreślił, że resort „dostrzega problem licznych naruszeń w zakresie przekroczenia dopuszczalnej prędkości, zarówno na drogach krajowych, jak i samorządowych oraz podejmuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Z tego względu w 2024 r. w Ministerstwie Infrastruktury rozpoczęte zostały wstępne działania mające na celu wypracowanie rozwiązań prawnych dla umożliwienia szerszego współdziałania strony rządowej z władzami samorządowymi w obszarze kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących (tzw. fotoradarów)”.