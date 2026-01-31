Najbardziej dotkliwym i nowatorskim elementem tej gospodarczej wojny na wyniszczenie staje się jednak uderzenie w logistykę morską, a konkretnie w tzw. flotę cieni. Jak zauważa Mariusz Marszałkowski z redakcji Defence24, „Baryłka, która już jest tańsza ze względu na ropę i jeszcze tanieje ze względu na rosnące koszty transportu, frachtu, ubezpieczeń i tych wszystkich elementów dodatkowych (...) ma jednak przełożenie na kondycję rosyjskiej gospodarki”. Ataki te nie tylko fizycznie eliminują jednostki z obiegu, ale przede wszystkim drastycznie podnoszą koszty operacyjne, czyniąc rosyjski eksport coraz mniej opłacalnym nawet przy wysokich cenach ropy na rynkach światowych.

W efekcie, mimo deklarowanej przez Nowe Delhi odporności na naciski Waszyngtonu, indyjskie rafinerie pod wpływem groźby sankcji wtórnych zaczynają redukować zakupy, co pokazuje, że polityka „pogrożenia palcem” przez USA skutecznie ogranicza finansową swobodę manewru Rosji.

Od hegemona do drapieżnika: Brutalna transformacja Białego Domu

Obraz globalnej gospodarki i bezpieczeństwa na początku 2026 r. staje się coraz bardziej wielowymiarowy, zmuszając obserwatorów do ciągłej redefinicji dotychczasowych pewników. Podczas gdy Rosja zmaga się z konsekwencjami ukraińskiej strategii niszczenia infrastruktury naftowej i drastycznie rosnącymi kosztami logistyki swojej floty cieni, prawdziwa rewolucja zachodzi w samym centrum zachodniego systemu władzy. Stany Zjednoczone, zamiast pełnić rolę tradycyjnego gwaranta stabilności, zdają się przesuwać akcenty swojej polityki w stronę bardziej pragmatycznego i bezwzględnego zarządzania zasobami.

Marek Stefan, analizując tę transformację amerykańskiej strategii, stawia odważną tezę dotyczącą schyłku dotychczasowego porządku. Jak zauważa ekspert: „Jeżeli Stany Zjednoczone odchodzą od tej roli i przechodzą na pozycję, można powiedzieć, takiego tradycyjnego imperium, gdzie są centra, peryferie i te peryferie się wyzyskuje, nakłada cła i się z nich głównie pobiera surowce, a daje coraz mniej w zamian, to siłą rzeczy będzie to wywoływało po prostu rosnący opór”. Ta diagnoza sugeruje, że obecna dynamika wydarzeń, od szczytów w Davos po napięcia na Bliskim Wschodzie, jest jedynie początkiem głębszego procesu, w którym dotychczasowi sojusznicy Waszyngtonu będą musieli na nowo określić swoją podmiotowość w świecie, gdzie amerykańskie bezpieczeństwo nie jest już towarem eksportowym dostępnym dla każdego na tych samych zasadach.