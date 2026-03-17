38 min. 14 sek.

„Rzecz w tym”: Międzynarodowy chaos rośnie

Prezydent USA dał się uwieść premierowi Izraela, a świat patrzy na „głupią wojnę” bez strategii – uważa prof. Roman Kuźniar. W podcaście „Rzecz w tym” ekspert ostro ocenia też weta prezydenta Karola Nawrockiego, mówiąc o politycznym rokoszu.

W najnowszym odcinku podcastu „Rzecz w tym” Bogusław Chrabota rozmawia z prof. Romanem Kuźniarem o eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Izrael przy wsparciu USA uderza w Iran, zabijając najwyższych przywódców. Zamiast upadku reżimu, ajatollahowie konsolidują władzę, a wojna destabilizuje cały region.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna z Iranem. Beniamin Netanjahu dostrzegł „złotą okazję” Premier Izraela Beniamin Netanjahu jest zadowolony z przebiegu wojny z Iranem. Ma ogromne wsparcie obywateli, co jednak nie przekłada się na wzrost...

„Głupia wojna” bez strategii

Prof. Roman Kuźniar nie ma złudzeń co do amerykańskich i izraelskich działań. – Tak dzikiej, tak bezmyślnej, właściwie głupiej wojny to ja dawno nie widziałem – ocenia ekspert. Zwraca uwagę, że o ile inwazje na Irak czy Afganistan były przygotowane dyplomatycznie, o tyle teraz Amerykanie „wyskoczyli jak Filip z konopi”.

Zdaniem gościa podcastu Donald Trump „urwał się systemowi” i traktuje konflikt jak telewizyjne show. – Trochę jak duży dzieciak, który się bawi tą wojną, któremu ta wojna daje pewną satysfakcję – podkreśla prof. Kuźniar. W jego opinii premier Izraela celowo storpedował negocjacje pokojowe, aby przedłużyć swoje trwanie u władzy i zablokować drogę do niepodległej Palestyny.