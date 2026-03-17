38 min. 14 sek.
W najnowszym odcinku podcastu „Rzecz w tym” Bogusław Chrabota rozmawia z prof. Romanem Kuźniarem o eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Izrael przy wsparciu USA uderza w Iran, zabijając najwyższych przywódców. Zamiast upadku reżimu, ajatollahowie konsolidują władzę, a wojna destabilizuje cały region.
Czytaj więcej
Prof. Roman Kuźniar nie ma złudzeń co do amerykańskich i izraelskich działań. – Tak dzikiej, tak bezmyślnej, właściwie głupiej wojny to ja dawno nie widziałem – ocenia ekspert. Zwraca uwagę, że o ile inwazje na Irak czy Afganistan były przygotowane dyplomatycznie, o tyle teraz Amerykanie „wyskoczyli jak Filip z konopi”.
Zdaniem gościa podcastu Donald Trump „urwał się systemowi” i traktuje konflikt jak telewizyjne show. – Trochę jak duży dzieciak, który się bawi tą wojną, któremu ta wojna daje pewną satysfakcję – podkreśla prof. Kuźniar. W jego opinii premier Izraela celowo storpedował negocjacje pokojowe, aby przedłużyć swoje trwanie u władzy i zablokować drogę do niepodległej Palestyny.
Czytaj więcej
Eskalacja na Bliskim Wschodzie paradoksalnie wzmacnia sam reżim w Teheranie. – Jeżeli się zabija najwyższych przywódców, to oczywiście wzmacnia się legitymizację tego reżimu – zauważa ekspert, przypominając tzw. efekt flagi. Ataki sprawiają, że Irańczycy zaczynają solidaryzować się z władzą.
Geopolitycznie na wojnie wygrywają rywale Zachodu. Chiny pozycjonują się jako odpowiedzialny i stabilny gracz, a Rosja zaciera ręce. – Ta wojna służy bardzo dobrze Putinowi, ponieważ pchał Stany Zjednoczone w kierunku tzw. power politics – tłumaczy prof. Kuźniar. Dodaje, że wzrost cen ropy i współpraca Moskwy z Teheranem to dla Rosji scenariusz wręcz idealny.
Czytaj więcej
W drugiej części rozmowy temat schodzi na krajową politykę i decyzje Karola Nawrockiego, który seryjnie wetuje ustawy rządu. – To jest potężne osłabienie Polski na arenie międzynarodowej, dlatego że Polska jest pęknięta – alarmuje prof. Kuźniar.
Zdaniem eksperta z powodu trwającej „zimnej wojny domowej” nie da się dziś mówić o spójnej strategii państwa. Gość używa bardzo ostrych słów wobec głowy państwa. – Nawrocki stał się w tej chwili twarzą obozu polskiej Targowicy – stwierdza bezkompromisowo. Dodaje, że prezydenckie weta paraliżują odbudowę państwa i realne rządzenie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas