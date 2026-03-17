Czy Polska pomoże Donaldowi Trumpowi w Cieśninie Ormuz? Szef KPRP odpowiada

Zbigniew Bogucki
Zbigniew Bogucki, pytany o to, czy prezydent Stanów Zjednoczonych zwracał się o pomoc do prezydenta Karola Nawrockiego, odpowiedział, że „nie ma żadnych informacji, by tego rodzaju rozmowy się toczyły”. – Przypomnę, że w tego rodzaju sytuacjach musiałoby być współdziałanie rządu i prezydenta – powiedział.
– Wtedy, kiedy wysyłamy naszych żołnierzy poza granice Rzeczypospolitej, inicjuje taki proces rząd, Ministerstwo Obrony Narodowej, a finalizuje go prezydent poprzez wydanie stosownego postanowienia. Na dziś tego tematu w polskiej przestrzeni publicznej nie ma. Jeżeli rząd prezentuje stanowisko negatywne, to (...) wydaje się to trudne nawet w przyszłości – mówił Bogucki.
Administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa zabiega o zdobycie międzynarodowego poparcia dla swojej kampanii wojskowej przeciwko Iranowi, szczególnie w kontekście utworzenia koalicji, która miałaby na celu odblokowanie cieśniny Ormuz. W poniedziałek prezydent zapowiedział, że niedługo ogłosi, które kraje pomogą USA w zabezpieczeniu tej cieśniny.
Cieśnina Ormuz, przez którą transportuje się około jednej piątej światowej ropy naftowej, pozostaje zamknięta z powodu zagrożenia dla żeglugi ze strony Iranu. Spowodowało to gwałtowny wzrost cen ropy, które w zeszłym tygodniu przekroczyły granicę 100 dolarów za baryłkę.
