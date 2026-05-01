Ustawa autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości zakładała możliwość rozwiązania małżeństwa w drodze czynności podejmowanych przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w przypadku małżeństw, które nie mają wspólnych małoletnich dzieci oraz pod warunkiem, że małżonka nie jest w ciąży. Oprócz zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami nie mogłaby toczyć się sprawa o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa.

Rafał Leśkiewicz mówi o „rozwodach typu Las Vegas”

– Artykuł 18. polskiej Konstytucji mówi wyraźnie, że instytucja małżeństwa jest pod szczególną ochroną państwa. Jeżeli patrzymy na kryzys demograficzny, który mamy w Rzeczpospolitej, na dane GUS-u, które mówią o tym, że w perspektywie kilkudziesięciu lat może nas ubyć o kolejnych kilka albo kilkanaście milionów, bo w Polsce dzietność spada, to trudno jest zgodzić się z taką sytuacją, że rozwód typu Las Vegas będzie rozwiązaniem, które ma sprzyjać demografii – argumentował w Polsat News Leśkiewicz.

Czytaj więcej Prawo w Polsce Prezydent zawetował dwie ważne ustawy W ostatnim dniu kwietnia prezydent Karol Nawrocki podpisał trzy nowelizacje ustaw. Dwie zawetował. To nowelizacja Kodeksu wyborczego oraz nowelizac...

– Oczywiste jest, że są takie związki, w których nie dojdzie do porozumienia i małżonkowie zechcą się rozwieść. Ale to powinna być procedura sądowa. Niech rządzący zaproponują takie rozwiązania, żeby Polacy nie czekali w kolejkach do sądu, bo sądy są sparaliżowane – dodał rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego w Polsat News.

Według Leśkiewicza, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek „nie potrafi sobie poradzić z wymiarem sprawiedliwości i z kolejkami w polskich sądach, tak samo jak rządzący nie potrafią sobie poradzić z kolejkami do polskich lekarzy”. – Znakiem rozpoznawczym polskiego rządu są kolejki do sądów i kolejki do lekarzy. Rozwiązanie, które zaproponowali rządzący, ta ustawa rozwodowa to nie jest rozwiązanie, które ma sprzyjać integracji i nie sprzyja na pewno scalaniu związków małżeńskich i dzietności, a to powinna być podstawa – argumentował.

Sam prezydent w nagraniu zamieszczonym w serwisie X tłumaczył, że „są sprawy, których nie wolno sprowadzać do administracyjnej formalności”. – Małżeństwo nie jest zwykłym wpisem w rejestrze. Jest fundamentem rodziny, wychowania dzieci i trwania wspólnoty narodowej – mówił Karol Nawrocki.

Donald Tusk: To jest niemądre weto

Do tej decyzji prezydenta odniósł się w serwisie X premier Donald Tusk. „Czuję, że najbardziej niezadowoleni z tego będą posłowie PiS” – napisał.

Donald Tusk tłumaczył w czwartek dziennikarzom w Sejmie, że ustawa „miała ułatwić i uprościć życie wszystkim tym, którzy w sposób zgodny i jednoznaczny chcą rozwodu i nie chcieli przechodzić przez te czasami wieloletnie nawet procedury”. – Było to dobrze przygotowane, bardzo dobrze przyjęte. To jest niemądre weto – stwierdził.