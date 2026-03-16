04:43
16.03.2026

Wołodymyr Zełenski w rozmowie z CNN: Zawieszenie sankcji wobec Rosji pomoże tylko Rosji

Prezydent Ukrainy w wywiadzie udzielonym CNN wyraził opinię, że zawieszenie sankcji wobec Rosji „nie pomoże światu – pomoże tylko Rosji”. Jak dodał dzięki temu, że USA pozwoliły na handel rosyjską ropą, która już znajduje się na pokładach tankowców, Moskwa w ciągu kilkunastu dni zarobi 10 miliardów dolarów. 

04:41
16.03.2026

Rosyjskie drony zaatakowały Zaporoże. Trzy osoby zostały ranne

O ataku informuje gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow. Fedorow publikuje też zdjęcia ilustrujące skutki ataku. Ranni to 18-latek i dwie kobiety w wieku 48 i 81 lat. W wyniku ataku doszło do pożaru, który został już ugaszony. 

04:40
16.03.2026

W nocy eksplozje rozległy się w Mikołajowie

Informacje takie przekazuje telewizja Suspilne. 

04:37
16.03.2026

Żołnierze ukraińskich wojsk desantowo-szturmowych zmusili Rosjan do wycofania z linii frontu w rejonie Pokrowska batalionu

Poważne straty rosyjskiemu 2. batalionowi 5. Samodzielnej Brygady Zmotoryzowanej mieli zadać żołnierze 79. Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy. W wyniku doznanych strat jednostka została wycofana na tyły. 

04:35
16.03.2026

W nocy rosyjskie drony atakowały Charków

Mer miasta Ihor Terechow poinformował o ataku drona na rejon kijowski w Charkowie. 

04:31
16.03.2026

Rosjanie strącili dwa cele powietrzne nad okupowanym Sewastopolem

Szef lokalnych władz okupacyjnych Michaił Razwożajew poinformował, że obrona przeciwlotnicza i siły Floty Czarnomorskiej strąciły dwa cele powietrzne w czasie odpierania ataku powietrznego ukraińskiej armii. Razwożajew dodał, że w ataku nie ucierpiał żaden obiekt cywilny. 

04:29
16.03.2026

Pożar składu paliw w Kraju Krasnodarskim po ataku ukraińskich dronów

Do pożaru doszło na terenie dzielnicy przemysłowej w Łabińsku. Z wstępnych informacji wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał. 

04:26
16.03.2026

Eksplozje nad Jarosławiem

W nocy ukraińskie drony atakowały stolicę obwodu jarosławskiego. W mieście aktywna była obrona przeciwlotnicza. Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że słyszeli silniki przelatujących dronów. Ruch samolotów na lotnisku był ograniczony przez 16 godzin. 

04:24
16.03.2026

W nocy ukraińskie drony atakowały Moskwę

Mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin poinformował, że na podejściach do miasta strącono 26 dronów. 

04:22
16.03.2026

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1481 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1481 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1481 dniu wojny

Foto: PAP

04:21
16.03.2026

