04:43 Wołodymyr Zełenski w rozmowie z CNN: Zawieszenie sankcji wobec Rosji pomoże tylko Rosji

Prezydent Ukrainy w wywiadzie udzielonym CNN wyraził opinię, że zawieszenie sankcji wobec Rosji „nie pomoże światu – pomoże tylko Rosji”. Jak dodał dzięki temu, że USA pozwoliły na handel rosyjską ropą, która już znajduje się na pokładach tankowców, Moskwa w ciągu kilkunastu dni zarobi 10 miliardów dolarów.

04:41 Rosyjskie drony zaatakowały Zaporoże. Trzy osoby zostały ranne

O ataku informuje gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow. Fedorow publikuje też zdjęcia ilustrujące skutki ataku. Ranni to 18-latek i dwie kobiety w wieku 48 i 81 lat. W wyniku ataku doszło do pożaru, który został już ugaszony.

04:40 W nocy eksplozje rozległy się w Mikołajowie

Informacje takie przekazuje telewizja Suspilne.

04:37 Żołnierze ukraińskich wojsk desantowo-szturmowych zmusili Rosjan do wycofania z linii frontu w rejonie Pokrowska batalionu

Poważne straty rosyjskiemu 2. batalionowi 5. Samodzielnej Brygady Zmotoryzowanej mieli zadać żołnierze 79. Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy. W wyniku doznanych strat jednostka została wycofana na tyły.

04:35 W nocy rosyjskie drony atakowały Charków

Mer miasta Ihor Terechow poinformował o ataku drona na rejon kijowski w Charkowie.

04:31 Rosjanie strącili dwa cele powietrzne nad okupowanym Sewastopolem

Szef lokalnych władz okupacyjnych Michaił Razwożajew poinformował, że obrona przeciwlotnicza i siły Floty Czarnomorskiej strąciły dwa cele powietrzne w czasie odpierania ataku powietrznego ukraińskiej armii. Razwożajew dodał, że w ataku nie ucierpiał żaden obiekt cywilny.

04:29 Pożar składu paliw w Kraju Krasnodarskim po ataku ukraińskich dronów

Do pożaru doszło na terenie dzielnicy przemysłowej w Łabińsku. Z wstępnych informacji wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał.

04:26 Eksplozje nad Jarosławiem

W nocy ukraińskie drony atakowały stolicę obwodu jarosławskiego. W mieście aktywna była obrona przeciwlotnicza. Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że słyszeli silniki przelatujących dronów. Ruch samolotów na lotnisku był ograniczony przez 16 godzin.

04:24 W nocy ukraińskie drony atakowały Moskwę

Mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin poinformował, że na podejściach do miasta strącono 26 dronów.

04:22 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1481 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1481 dniu wojny Foto: PAP