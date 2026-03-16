Prezydent Ukrainy w wywiadzie udzielonym CNN wyraził opinię, że zawieszenie sankcji wobec Rosji „nie pomoże światu – pomoże tylko Rosji”. Jak dodał dzięki temu, że USA pozwoliły na handel rosyjską ropą, która już znajduje się na pokładach tankowców, Moskwa w ciągu kilkunastu dni zarobi 10 miliardów dolarów.
O ataku informuje gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow. Fedorow publikuje też zdjęcia ilustrujące skutki ataku. Ranni to 18-latek i dwie kobiety w wieku 48 i 81 lat. W wyniku ataku doszło do pożaru, który został już ugaszony.
Informacje takie przekazuje telewizja Suspilne.
Poważne straty rosyjskiemu 2. batalionowi 5. Samodzielnej Brygady Zmotoryzowanej mieli zadać żołnierze 79. Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy. W wyniku doznanych strat jednostka została wycofana na tyły.
Mer miasta Ihor Terechow poinformował o ataku drona na rejon kijowski w Charkowie.
Szef lokalnych władz okupacyjnych Michaił Razwożajew poinformował, że obrona przeciwlotnicza i siły Floty Czarnomorskiej strąciły dwa cele powietrzne w czasie odpierania ataku powietrznego ukraińskiej armii. Razwożajew dodał, że w ataku nie ucierpiał żaden obiekt cywilny.
Do pożaru doszło na terenie dzielnicy przemysłowej w Łabińsku. Z wstępnych informacji wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał.
W nocy ukraińskie drony atakowały stolicę obwodu jarosławskiego. W mieście aktywna była obrona przeciwlotnicza. Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że słyszeli silniki przelatujących dronów. Ruch samolotów na lotnisku był ograniczony przez 16 godzin.
Mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin poinformował, że na podejściach do miasta strącono 26 dronów.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1481 dniu wojny
Czytaj więcej
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas