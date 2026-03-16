W poniedziałek przed południem o znalezisku poinformował włodawskich policjantów 70-latek, który prowadził wycinkę drzew na swojej działce leśnej. Z jego relacji wynikało, że mogą to być szczątki należącego do wojska obiektu powietrznego, drona lub rakiety - informuje RMF FM.

Pozostałości są wbite w drzewo i ziemię, mają po kilkadziesiąt centymetrów, są w szarym kolorze, a na niektórych widać oznaczenia w języku angielskim.

Mężczyzna natrafił na nie około dwóch kilometrów od zabudowań. Były w trudno dostępnym leśnym terenie.

Na miejscu są policjanci, m.in. pirotechnicy, strażacy, a także Żandarmeria Wojskowa.