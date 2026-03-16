Szczątki drona lub rakiety znalezione w lesie na Lubelszczyźnie. Na miejscu policja i Żandarmeria Wojskowa

W lesie koło Krzywowierzby, miejscowości w gminie Wyryki na Lubelszczyźnie, znaleziono kilka niewielkich elementów z rozbitego obiektu powietrznego - informuje RMF FM. Na miejscu pracują policjanci, ale sprawę mają przejąć żołnierze z Żandarmerii Wojskowej.

Aktualizacja: 16.03.2026 14:59 Publikacja: 16.03.2026 14:07

Policja i żandarmeria wojskowa na miejscu znalezienia szczątków drona w miejscowości Galczyce. Zdjęcie archiwalne z 12 marca

Bartosz Lewicki

W poniedziałek przed południem o znalezisku poinformował włodawskich policjantów 70-latek, który prowadził wycinkę drzew na swojej działce leśnej. Z jego relacji wynikało, że mogą to być szczątki należącego do wojska obiektu powietrznego, drona lub rakiety - informuje RMF FM.

Pozostałości są wbite w drzewo i ziemię, mają po kilkadziesiąt centymetrów, są w szarym kolorze, a na niektórych widać oznaczenia w języku angielskim.

Mężczyzna natrafił na nie około dwóch kilometrów od zabudowań. Były w trudno dostępnym leśnym terenie.

Na miejscu są policjanci, m.in. pirotechnicy, strażacy, a także Żandarmeria Wojskowa.

Krzywowierzba znajduje się ok. 12 km od miejscowości Wyryki

O zdarzeniu została poinformowana także Prokuratura Okręgowa w Lublinie, której 8. Wydział do spraw Wojskowych nadzoruje postępowanie w sprawie kilkunastu rosyjskich dronów, które w  nocy z 9 na 10 września 2025 r. naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Policja nie wyklucza, że nowe znalezisko ma związek z tymi zdarzeniami. RMF FM podaje, że znalezisko w miejscowości Krzywowierzba mogą być pozostałością jednej z rakiet do zwalczania dronów, która we wrześniu w Wyrykach trafiła w budynek mieszkalny. 

We wrześniu 2025 r. wiele dronów spadło na terenie kraju, w niektórych przypadkach po zestrzeleniu przez lotnictwo NATO. W Wyrykach-Woli, ok. 12 km od miejscowości Krzywowierzba, został zniszczony dach domu mieszkalnego i uszkodzony samochód osobowy.

Przez kolejne tygodnie wojsko i służby szukały dronów i ich szczątków; wiele z nich zostało znalezionych na terenie województwa lubelskiego, a także - w pojedynczych przypadkach - w woj. świętokrzyskim, mazowieckim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.

12 marca 2026 r. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu poinformowała, że na terenie kopalni węgla brunatnego w Galczycach w woj. wielkopolskim znaleziono szczątki drona, najprawdopodobniej jednego z tych, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną kraju w nocy z 9 na 10 września 2025 r. 

Rosyjskie drony nad Polską

Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
Materiał Promocyjny
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
