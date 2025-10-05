Aktualizacja: 05.10.2025 10:46 Publikacja: 05.10.2025 10:31
Saperzy na miejscu odnalezienia szczątków innego drona, w miejscowości Osiny - zdjęcie archiwalne
O znalezisku poinformowała w sobotę późnym wieczorem mazowiecka policja. „Dziś po godz. 18 na polu w powiecie ostrowskim w miejscowości Zaręby Warchoły mężczyzna zauważył szczątki obiektu przypominającego drona” – napisano w komunikacie.
„Najbliższe zabudowania to niezamieszkały dom. Policjanci zabezpieczyli obiekt oraz miejsce jego odnalezienia” – wynika z informacji policji, opublikowanej na platformie X.
O zdarzeniu – jak przekazano – zostały powiadomione Żandarmeria Wojskowa oraz prokuratura. Mazowiecka policja zaapelowała o „każdorazowe powiadamianie służb o podobnych znaleziskach”.
Żandarmeria Wojskowa potwierdziła, że zajmuje się sprawą. „Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, pod nadzorem prokuratora z Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego w miejscowości Zaręby Warchoły, pow. ostrowski” – poinformowała Żandarmeria Wojskowa w komunikacie opublikowanym na X w nocy z soboty na niedzielę.
W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.
Uruchomiono wówczas procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia. Podczas zestrzeliwania dronów we wsi Wyryki został uszkodzony dom.
Szef sztabu generalnego gen. Wiesław Kukuła przyznał, że do Polski wleciało 21 dronów. Drony i szczątki takich maszyn odnaleziono w województwach: lubelskim, mazowieckim, świętokrzyskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.
Gdzie w Polsce znaleziono szczątki rosyjskich dronów?
Foto: PAP
