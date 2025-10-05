O znalezisku poinformowała w sobotę późnym wieczorem mazowiecka policja. „Dziś po godz. 18 na polu w powiecie ostrowskim w miejscowości Zaręby Warchoły mężczyzna zauważył szczątki obiektu przypominającego drona” – napisano w komunikacie.

„Najbliższe zabudowania to niezamieszkały dom. Policjanci zabezpieczyli obiekt oraz miejsce jego odnalezienia” – wynika z informacji policji, opublikowanej na platformie X.

Zaręby Warchoły. Na miejscu policja, żandarmeria wojskowa, prokurator

O zdarzeniu – jak przekazano – zostały powiadomione Żandarmeria Wojskowa oraz prokuratura. Mazowiecka policja zaapelowała o „każdorazowe powiadamianie służb o podobnych znaleziskach”.

Żandarmeria Wojskowa potwierdziła, że zajmuje się sprawą. „Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, pod nadzorem prokuratora z Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego w miejscowości Zaręby Warchoły, pow. ostrowski” – poinformowała Żandarmeria Wojskowa w komunikacie opublikowanym na X w nocy z soboty na niedzielę.