Prezydent Ukrainy poinformował, że Rosja dostarczyła Iranowi drony Shahed używane przeciwko celom USA i Izraela. Wołodymyr Zełenski powiedział, że jest to informacja "stuprocentowo pewna". CNN informuje, że chociaż początkowo to Iran dostarczał Rosji drony Shahed, to obecnie Rosja produkuje własne wersje dronów. Także siły zbrojne innych krajów przyjęły podobne systemy, w tym armia Stanów Zjednoczonych, która potwierdziła, że drony oparte na technologii typu Shahed są używane do bieżących operacji wojskowych przeciwko Iranowi.
W ciągu doby Rosjanie mieli stracić ok. 740 żołnierzy, cztery czołgi, jeden pojazd opancerzony, 17 zestawów artyleryjskich, 1984 drony, 65 pocisków manewrujących, jeden statek, 110 pojazdów (w tym cystern) i jedna sztuka wyposażenia specjalnego.
W wyniku ostrzału obwodu zaporoskiego w ciągu ostatniej doby ranne zostały 22 osoby. Są też ofiary śmiertelne. W piątek po południu Rosjanie przeprowadzili cztery ataki rakietowe na Zaporoże. W ataku zginął jeden mężczyzna, a wśród rannych jest 17-latek z ranami od odłamków – jego stan jest poważny.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
