07:53 Zełenski: Rosja dostarcza Iranowi drony

Prezydent Ukrainy poinformował, że Rosja dostarczyła Iranowi drony Shahed używane przeciwko celom USA i Izraela. Wołodymyr Zełenski powiedział, że jest to informacja "stuprocentowo pewna". CNN informuje, że ​​chociaż początkowo to Iran dostarczał Rosji drony Shahed, to obecnie Rosja produkuje własne wersje dronów. Także siły zbrojne innych krajów przyjęły podobne systemy, w tym armia Stanów Zjednoczonych, która potwierdziła, że ​​drony oparte na technologii typu Shahed są używane do bieżących operacji wojskowych przeciwko Iranowi.

07:32 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał nowe dane o stratach Rosji

W ciągu doby Rosjanie mieli stracić ok. 740 żołnierzy, cztery czołgi, jeden pojazd opancerzony, 17 zestawów artyleryjskich, 1984 drony, 65 pocisków manewrujących, jeden statek, 110 pojazdów (w tym cystern) i jedna sztuka wyposażenia specjalnego.

07:13 Trwa ostrzał Zaporoża

W wyniku ostrzału obwodu zaporoskiego w ciągu ostatniej doby ranne zostały 22 osoby. Są też ofiary śmiertelne. W piątek po południu Rosjanie przeprowadzili cztery ataki rakietowe na Zaporoże. W ataku zginął jeden mężczyzna, a wśród rannych jest 17-latek z ranami od odłamków – jego stan jest poważny.

06:43 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1480 dniu wojny

Foto: PAP