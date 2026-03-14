49 min. 44 sek.

Trauma, która zmieniła Chiny. Piekło kobiet i pokolenia jedynaków

Wprowadzona pod koniec lat 70. polityka jednego dziecka była radykalnym eksperymentem, który na dekady ukształtował chińskie społeczeństwo, pozostawiając w nim głębokie ślady emocjonalne i demograficzne. Sinolożka Weronika Truszczyńska zwraca uwagę, że brutalność tej kampanii, obejmująca przymusowe aborcje i sterylizacje, była wynikiem paniki rządu opartej na błędnych prognozach demograficznych.

Jednym z najbardziej mrocznych aspektów tego okresu w historii Chin było systemowe znikanie dziewczynek, wynikające z kulturowych uprzedzeń i ekonomicznej konieczności posiadania syna jako jedynego opiekuna na starość. Weronika Truszczyńska, która gościła w programie „Rzecz o geopolityce”, podkreśla, że te historie są wciąż żywe w chińskich rodzinach: „ojciec miał starszą siostrę, ma starszą siostrę, która w wieku około 18 lat została sprzedana gdzieś na wieś na żonę jakiemuś 50-letniemu mężczyźnie”. Ta pokoleniowa trauma manifestuje się dziś nawet w codziennych zachowaniach, takich jak nadmierne dokarmianie wnuków przez dziadków, którzy sami doświadczyli głodu i niedostatku.

Reklama Reklama

Bariery demograficznego odwrotu

Choć w 2015 r. Chiny oficjalnie odeszły od polityki jednego dziecka, przejście do modelu wielodzietnego napotyka na potężne bariery systemowe i mentalne. Weronika Truszczyńska zauważa, że dekady kontroli urodzeń stworzyły rozbudowaną machinę biurokratyczną, której trudno jest się wycofać z ingerencji w życie prywatne obywateli. Państwo nadal promuje model dziecka rodzącego się wyłącznie w małżeństwie, a samotne matki do niedawna miały odciętą drogę do podstawowych świadczeń, takich jak urlop macierzyński.

Dodatkowym utrudnieniem są kwestie meldunkowe i ekonomiczne – bez posiadania mieszkania i odpowiedniego statusu hukou w danym mieście, dziecko może nie mieć dostępu do lokalnej edukacji. Jak wskazuje współautorka książki „Chiny jednego dziecka”, obecne próby zwiększenia dzietności, w tym nagłe wprowadzenie polityki trójki dzieci w 2021 r., nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, gdyż społeczeństwo, przyzwyczajone do poprzednich rygorów, zmaga się teraz z ogromnymi kosztami życia i presją sukcesu.