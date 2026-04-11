Alarm został podniesiony dziś rano, gdy zauważono mężczyznę w strefie zastrzeżonej lotniska. Mężczyznę widziano w pobliżu samolotu transportowego C130 Hercules Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, zaparkowanego na drodze kołowania.

Mężczyzna wspiął się na skrzydło maszyny i ostrym narzędziem, najprawdopodobniej siekierą, próbował uszkodzić kadłub.

Na miejsce zdarzenia przybyli funkcjonariusze policji lotniskowej i straży pożarnej lotniska Shannon, a także irlandzka policja Gardaí i funkcjonariusze Sił Obronnych pełniący służbę na lotnisku. Dołączyli do nich dodatkowi policjanci, uzbrojeni detektywi oraz członkowie jednostek wsparcia.

„Dorosły mężczyzna (w wieku około 40 lat) został aresztowany przez Gardę krótko przed godziną 11:00 pod zarzutem uszkodzenia mienia i jest obecnie przetrzymywany na podstawie art. 4 Ustawy o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych z 1984 r. na posterunku Gardy w okręgu Clare Tipperary. Trwa dochodzenie” – czytamy w komunikacie policji.

Po incydencie działalność lotniska została tymczasowo zawieszona. Dwa odlatujące samoloty zostały nieznacznie opóźnione, a jeden samolot przylatujący z Lourdes został umieszczony w strefie oczekiwania po tym, jak załoga została poinformowana o „naruszeniu bezpieczeństwa”.

Kolejny incydent w porcie lotniczym Shannon

To kolejny incydent na tym lotnisku, położonym między miastami Shannon i Limerick, na trasie przelotów transatlantyckich.

W listopadzie ubiegłego roku trzy osoby zostały aresztowane po tym, jak furgonetka naruszyła zasady bezpieczeństwa lotniska i wjechała do strefy zastrzeżonej. Pojazd został przechwycony przez Gardę i uzbrojonych członków Sił Obronnych. Trzy osoby stanęły przed sądem w związku z tym incydentem.

1 maja ubiegłego roku lotnisko Shannon zostało ponownie tymczasowo zamknięte po naruszeniu bezpieczeństwa, w wyniku którego furgonetka przebiła się przez ogrodzenie bezpieczeństwa i wpadła do rowu. Trzy osoby zostały zatrzymane po tym, jak wysiadły z pojazdu na drogę kołowania.

Nieco ponad dwa tygodnie później, członek An Garda Síochána został hospitalizowany po kolejnym incydencie. Trzy kobiety zostały aresztowane po tym, jak dostały się na teren lotniska i spowodowały poważne uszkodzenia samolotu.