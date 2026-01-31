Sikorski: Nie ma zgody na system prezydencki bez zmiany konstytucji

Jednocześnie minister podkreślił, że w takich sytuacjach nie należy mechanicznie podpisywać gotowych dokumentów, bo każda odpowiedź wymaga analizy i negocjacji, zwłaszcza gdy dotyczy kwestii polityki międzynarodowej. W tym kontekście wyraził przekonanie, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty jest w stanie sprostać temu zadaniu i nie podpisze dokumentu bez refleksji. Zapytany o to, jaką radę dałby marszałkowi Sejmu jako minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski zaznaczył, że druga osoba w państwie nie potrzebuje jego wskazówek.

Zauważył też, że jeśli prezydent Donald Trump doprowadzi do sprawiedliwego pokoju w Ukrainie, to on sam – jako minister – byłby gotów wystąpić z wnioskiem o jego nominację do Nagrody Nobla. Zastrzegł jednak, że zakończenie wojny jest procesem niezwykle trudnym i znacznie ważniejszym niż osobiste ambicje czy symboliczne gesty.

„Każdy list prezydenta USA do polskiego polityka musi być traktowany poważnie”

W dalszej części rozmowy Sikorski odniósł się do nieprzewidywalności polityki amerykańskiej. Zwrócił uwagę, że choć administracja Donalda Trumpa często łamie dyplomatyczne konwenanse, to każdy list prezydenta USA do polskiego polityka musi być traktowany poważnie. Nie oznacza to jednak automatycznej zgody na wszystkie propozycje. Jego zdaniem taka metoda działania nie przybliża Trumpa do Nagrody Nobla, między innymi dlatego, że amerykańska administracja zdaje się nie rozumieć niezależności Komitetu Noblowskiego.

Radosław Sikorski zauważył, że choć Donald Trump uważa się za politycznego patrona Karola Nawrockiego, dotychczas nie widać wymiernych efektów tych relacji w kluczowych sprawach: zakończeniu wojny w Ukrainie, stosunku do Unii Europejskiej czy do niemieckich nacjonalistów. Wyraził jednak ostrożną nadzieję, że sytuacja może się jeszcze zmienić.

Spór o ambasadorów? Wciąż trwa

Dużą część rozmowy poświęcono sporowi kompetencyjnemu wokół nominacji ambasadorów. Szef MSZ przypomniał, że konstytucja i ustawy jasno określają procedurę: prezydent powołuje ambasadorów, ale wyłącznie na wniosek ministra spraw zagranicznych, po spełnieniu szeregu formalnych warunków. Sikorski podkreślił, że odpowiada przed Sejmem za służbę zagraniczną i nie może oddać polityki kadrowej MSZ w cudze ręce. Pomysły kadrowe prezydenta są wysłuchiwane z należytą uwagą, ale nie mogą zastępować obowiązującego prawa.