Dziennikarz kontra marszałek Sejmu. Spięcie w trakcie konferencji

Wymiana zdań dziennikarza wPolsce24 z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym

Do sprawy traktowania przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego dziennikarza wPolsce24 Macieja Zemły odniósł się jego redakcyjny kolega Stanisław Pyrzanowski. W czasie konferencji prasowej marszałka z 19 marca zapytał o to, czy u marszałka nastąpiła refleksja dotycząca jego zachowania wobec Macieja Zemły.

Zwracając się do marszałka Zemła mówił o równym traktowaniu, europejskich wartościach wolności słowa i demokracji oraz o tym, że wszystkich dziennikarzy należałoby traktować jednakowo, z godnością i z szacunkiem. Nawiązał również do rozpoczynającego się wkrótce III Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego.

Odnosząc się do pytania dziennikarza, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odparł ironizując: – To jest piękne, co pan mówi. Pana stacja plus Republika, sądząc po tym, co pokazujecie, to jest stacja ludzi wrażliwych. Ludzi, którzy nikogo nie obrażają. Ludzi, którzy nigdy nie kłamią. Ludzi o otwartych, gołębich serduszkach, które jak się ogląda waszą stację, to wie się, że jest to źródło prawdy. Pan mi mówi, że wy naprawdę jesteście wrażliwi, obrażając codziennie tysiące ludzi? Robiąc z ludzi idiotów? Niech pan się zastanowi, naprawdę.

Dziennikarz starł się słownie z marszałkiem Sejmu

W dalszej części konferencji w swoim kolejnym pytaniu Stanisław Pyrzanowski przypomniał, że pytał o dziennikarza Macieja Zemłę. Zauważył, że zdaniem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich marszałek Sejmu wobec tego dziennikarza zachował się w sposób arogancki. Stanisław Pyrzanowski zapytał, czy Czarzasty ma odwagę przeprosić dziennikarza za swoją postawę. W odpowiedzi Włodzimierz Czarzasty przyznał, że dziennikarze wPolsce24 muszą przemyśleć swoje postępowanie i przeprosić za nie naród. Jeśli to zrobią, wówczas będą zasługiwali na przeprosiny.

W trakcie zadawania kolejnego pytania przez Stanisława Pyrzanowskiego konferencja została zakończona.