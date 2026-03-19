Dziennikarz kontra marszałek Sejmu. Spięcie w trakcie konferencji

Marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty
Mowa o dziennikarzu Macieju Zemle. Stacja wPolsce24 zarzuciła marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu, że ten potraktował go w sposób niewłaściwy.
Na nagraniach pokazywanych przez wPolsce24 widać, jak dziennikarz wielokrotnie próbuje rozmawiać z marszałkiem. Ten jednak albo w ogóle odmawia zabrania głosu, albo w swoich wypowiedziach podkreśla, że od dwóch lat nie rozmawia z dziennikarzami wPolsce24.
Maciej Zemła nie mógł m.in. dowiedzieć się od marszałka, z jakiego powodu projekt prezydenta Karola Nawrockiego określony jako „Polski SAFE 0 proc.” nie trafił pod obrady Sejmu i znalazł się w sejmowej „zamrażarce”. Na swoją uwagę dotyczącą tego, że pytania w tej kwestii zadawał również dziennikarz z innej redakcji, usłyszał następującą odpowiedź marszałka: – Kolega z innej redakcji zadawał pytania w sposób błyskotliwy i inteligentny.
Uważam, że taki kraj jak Polska powinien mieć wysoki poziom rezerw, bo to jest swoista poduszka na złe czasy - mówił w rozmowie z TVN24 minister fi...
Do sprawy traktowania przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego dziennikarza wPolsce24 Macieja Zemły odniósł się jego redakcyjny kolega Stanisław Pyrzanowski. W czasie konferencji prasowej marszałka z 19 marca zapytał o to, czy u marszałka nastąpiła refleksja dotycząca jego zachowania wobec Macieja Zemły.
Zwracając się do marszałka Zemła mówił o równym traktowaniu, europejskich wartościach wolności słowa i demokracji oraz o tym, że wszystkich dziennikarzy należałoby traktować jednakowo, z godnością i z szacunkiem. Nawiązał również do rozpoczynającego się wkrótce III Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego.
Odnosząc się do pytania dziennikarza, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odparł ironizując: – To jest piękne, co pan mówi. Pana stacja plus Republika, sądząc po tym, co pokazujecie, to jest stacja ludzi wrażliwych. Ludzi, którzy nikogo nie obrażają. Ludzi, którzy nigdy nie kłamią. Ludzi o otwartych, gołębich serduszkach, które jak się ogląda waszą stację, to wie się, że jest to źródło prawdy. Pan mi mówi, że wy naprawdę jesteście wrażliwi, obrażając codziennie tysiące ludzi? Robiąc z ludzi idiotów? Niech pan się zastanowi, naprawdę.
W dalszej części konferencji w swoim kolejnym pytaniu Stanisław Pyrzanowski przypomniał, że pytał o dziennikarza Macieja Zemłę. Zauważył, że zdaniem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich marszałek Sejmu wobec tego dziennikarza zachował się w sposób arogancki. Stanisław Pyrzanowski zapytał, czy Czarzasty ma odwagę przeprosić dziennikarza za swoją postawę. W odpowiedzi Włodzimierz Czarzasty przyznał, że dziennikarze wPolsce24 muszą przemyśleć swoje postępowanie i przeprosić za nie naród. Jeśli to zrobią, wówczas będą zasługiwali na przeprosiny.
W trakcie zadawania kolejnego pytania przez Stanisława Pyrzanowskiego konferencja została zakończona.
- Ostatnio pojawiła się taka narracja, lansowana przez Pałac Prezydencki, jakoby Marszałek Sejmu blokował i zamrażał wszystkie ustawy prezydenckie...
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Im częściej prezydent będzie zobligowany do wetowania takich ustaw, jak SAFE, które cieszą się sympatią i przych...
- Ostatnio pojawiła się taka narracja, lansowana przez Pałac Prezydencki, jakoby Marszałek Sejmu blokował i zamr...
Najwyższa Izba Kontroli zbada kierowany przez Adama Glapińskiego Narodowy Bank Polski. Skontroluje „całość dział...
