Czarzasty: nie nadałem numeru projektowi „polskiego SAFE 0 proc.”

Włodzimierz Czarzasty
- Myślę, że najważniejszą rzeczą jest spokojne wyjaśnienie i pokazanie faktów, bo fakty będą mówiły za siebie – powiedział Włodzimierz Czarzasty. - Pan prezydent wniósł 17 projektów, jeden projekt jest uchwalony przez Sejm 23 stycznia 2026 r., jeden projekt jest odrzucony przez Sejm w pierwszym czytaniu, siedem projektów jest na etapie prac komisyjnych, dwa projekty czekają na pierwsze czytanie, cztery projekty zwrócono do prezydenta z prośbą o ich uzupełnienie, jeden projekt jest w konsultacjach społecznych i jeden projekt skierowano do zaopiniowania przez Sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji – wyliczał marszałek Sejmu.
- Mam do pana prośbę, niech pan swoim ludziom wytłumaczy, zeby nmie kłamali bo to nie ma sensu – mówił Czarzasty, zwracając się do Karola Nawrockiego. - Jeszcze raz powtórzę: Sejm nie będzie procedował ustaw populistycznych. Jeżeli projekt nie będzie miał zabezpieczenia finansowego i będzie rocznie kosztował 100 mld zł, to nie będzie takiej sytuacji, że w uzasadnieniu finansowym projektu będzie: „niech rząd znajdzie na to pieniądze”. Projekty są tak skonstruowane, że trzeba wskazać źródło finansowania. Rozumiem, że panu prezydentowi niewygodnie jest powiedzieć: proszę zabrać z opieki społecznej, ze zdrowia, albo z uzbrojenia 100 mld zł rocznie i chciałby, żeby kto inny o tym powiedział. Ale, panie prezydencie, to jest polityczne cwaniactwo, a nie polityka na określonym poziomie – mówił Włodzimierz Czarzasty.
Czarzasty powiedział też, że nie nadał numeru druku prezydenckiemu projektowi ustawy ws. tzw. „polskiego SAFE 0 proc.”. - Mam bardzo poważne wątpliwości co do jego zgodności z konstytucją - podkreślił.
Czarzasty przekazał, że prezydencki projekt został skierowany do wstępnej analizy do sejmowego Biura Legislacyjnego i do Biura Ekspertyz i Ocen Skutków Regulacji. - Do wstępnej analizy, bo był na to tydzień. Ale chciałem, żeby to było szybko, żeby nie było argumentów, że ktoś mrozi jakikolwiek projekt – dodał marszałek Sejmu. Podkreślił, że po informacji którą otrzymał w wyniku tej analizy zdecydował, by nie nadawać numeru druku temu projektowi.
Zaznaczył, że ma bardzo poważne wątpliwości co do konstytucyjności prezydenckiego projektu. - Zdaniem naszych prawników, prezydencki projekt ustawy stoi w sprzeczności z artykułem 221 Konstytucji - dodał Czarzasty.
W ubiegłym tygodniu prezydent zawetował ustawę wdrażającą unijny mechanizm dozbrajania SAFE. Wcześniej przedstawił wraz z prezesem NBP własną alternatywę do programu, czyli „Polski SAFE 0 proc.” W Sejmie został już złożony projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, który zakłada utworzenie funduszu, którego podstawowym źródłem finansowania będą środki pochodzące z zysku NBP.
Artykuł jest aktualizowany
O udziale Polski w programie SAFE
