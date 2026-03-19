Jednak na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej wiceprezes NIK Jacek Kozłowski zdradził posłom, że „będzie to pełnozakresowa, szeroka kontrola obejmująca całość działalności tej instytucji”. – Pełna będzie w tym zakresie, że analizie przedkontrolnej poddajemy cały obszar gospodarki finansowej NBP, identyfikujemy obszary szczególnie wrażliwe i w tych obszarach będziemy się koncentrować. Stąd sformułowanie „wybrane elementy”. Ale w analizie przedkontrolnej przyglądamy się całości działania NBP, bo ona bardzo dawno przez NIK nie była w takim zakresie kontrolowana – mówił w Sejmie.

Kontrola NIK to pokłosie zaangażowania prezesa Adama Glapińskiego w pracę nad projektem polskiego SAFE 0 proc.?

Ostatnie dwie kontrole NIK w NBP miały miejsce w latach 2020 i 2024. Pierwsza dotyczyła „gospodarki finansowej Narodowego Banku Polskiego w latach 2015-2020” (pojawiła się w planie pracy w ostatnim roku prezesury Krzysztofa Kwiatkowskiego), druga – „wykonania budżetu państwa w 2023 r. – bankowej obsługi budżetu państwa i niektórych jednostek sektora finansów publicznych przez Narodowy Bank Polski oraz wybranych kosztów działania Narodowego Banku Polskiego w 2023 r.”.

Obecnie w ramach kontroli wykonania budżetu państwa za 2025 r., co jest standardem, NIK bada wykonanie przez NBP założeń polityki pieniężnej. I to ma zakończyć się w maju. Zaraz potem ma ruszyć jednak dużo szersza kontrola. Ale jak wskazuje „Rzeczpospolitej” nasze źródło w NIK, może zostanie przyspieszona „ze względu na aktywność Glapińskiego z prezydentem w zakresie kreatywnego podejścia do rezerw złota”. Tego domagają się posłowie sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Posłanka KO Katarzyna Kierzek-Koperska złożyła wniosek o przeprowadzenie w trybie pilnym kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych w latach 2022-2025. Kontekst jest oczywisty – dotyczy właśnie prezydenckiego projektu polski SAFE 0 proc. Posłowie chcą wiedzieć, czy wykazywana od kilku lat przez NBP strata, szacowana na 100 mld zł, jest prawdziwa. – Zależy nam na tym, aby kontrola była jak najszybciej przeprowadzona, dlatego że mamy sprawozdanie NBP z wykonania założeń polityki pieniężnej, ale także oceniania NBP czy przyjmowania informacji w zakresie wyniku finansowego. Chcielibyśmy – i jest o to prośba – aby ta kontrola nie była rutynowa, żeby jak najszybciej można było przedstawić komisji czy Sejmowi jej wyniki. Kontrola otrzymuje od Komisji Finansów Publicznych priorytet. Moim zdaniem bezpośrednia, szybka reakcja w tym zakresie jest niezwykle ważna również dla bezpieczeństwa finansowego Polski – podkreślała na Komisji Finansów Publicznych posłanka Krystyna Skowrońska z KO. Wniosek posłów został skierowany do Komisji Kontroli Państwowej, której podlega NIK.