Według doniesień duńskiego nadawcy publicznego DR, powołującego się na liczne wysoko postawione źródła w Kopenhadze i w całej Europie, Dania i jej europejscy sojusznicy przygotowywali się na potencjalną konfrontację militarną ze Stanami Zjednoczonymi

Duńskie siły, wysłane do Grenlandii w styczniu 2026 r., przewoziły ładunki wybuchowe, które w razie konieczności miały zostać użyte do zniszczenia kluczowych pasów startowych w Nuuk i Kangerlussuaq, aby w przypadku konfliktu zbrojnego uniemożliwić dostęp do tych lotnisk amerykańskim samolotom wojskowym.

Krew sprowadzona do szpitali, uzbrojone duńskie F-35

– Staliśmy w obliczu najtrudniejszej sytuacji w polityce zagranicznej od czasów II wojny światowej – powiedziała w czwartek premier Danii Mette Frederiksen, odnosząc się do informacji DR na marginesie szczytu Unii Europejskiej. – Jedynym powodem, dla którego jesteśmy dziś w lepszej sytuacji, jest to, że mamy bliskich, silnych i niezawodnych europejskich sojuszników – dodała.

Według doniesień DR, rozmieszczenie wojsk nie miało charakteru wyłącznie symbolicznego. Samoloty miały transportować krew z duńskich szpitali, co wskazuje na przygotowania na wypadek potencjalnych ofiar w walce. Duńskie myśliwce F-35 zostały podobno uzbrojone i przegrupowane, a francuska marynarka wojenna i wojska wielonarodowe zostały wysłane w kierunku Arktyki. Kilka innych krajów europejskich również pospiesznie wysłało żołnierzy na Grenlandię w szczytowym momencie kryzysu, okazując w ten sposób wsparcie dla Danii i wzmacniając bezpieczeństwo w Arktyce.