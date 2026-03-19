Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Duńczycy byli gotowi wysadzić pasy na lotnisku w Nuuk. Poważnie obawiali się ataku

Dania po cichu przygotowywała się do wysadzenia własnych pasów startowych na Grenlandii, spodziewając się, że w styczniu Stany Zjednoczone mogą podjąć próbę siłowego przejęcia tego terytorium.

Publikacja: 19.03.2026 15:12

Wojskowy samolot Hercules należący do duńskiego Ministerstwa Obrony na lotnisku w Nuuk na Grenlandii

Wojskowy samolot Hercules należący do duńskiego Ministerstwa Obrony na lotnisku w Nuuk na Grenlandii

Foto: PAP/EPA/Abaca

Bartosz Lewicki

Według doniesień duńskiego nadawcy publicznego DR, powołującego się na liczne wysoko postawione źródła w Kopenhadze i w całej Europie, Dania i jej europejscy sojusznicy przygotowywali się na potencjalną konfrontację militarną ze Stanami Zjednoczonymi

Duńskie siły, wysłane do Grenlandii w styczniu 2026 r., przewoziły ładunki wybuchowe, które w razie konieczności miały zostać użyte do zniszczenia kluczowych pasów startowych w Nuuk i Kangerlussuaq, aby w przypadku konfliktu zbrojnego uniemożliwić dostęp do tych lotnisk amerykańskim samolotom wojskowym.

Czytaj więcej

Donald Trump przekonuje, że USA muszą kontrolować Grenlandię
Polityka
Dlaczego Donald Trump chce Grenlandii? Aleksander Kwaśniewski: Obawiam się, że dlatego

Krew sprowadzona do szpitali, uzbrojone duńskie F-35

– Staliśmy w obliczu najtrudniejszej sytuacji w polityce zagranicznej od czasów II wojny światowej – powiedziała w czwartek premier Danii Mette Frederiksen, odnosząc się do informacji DR na marginesie szczytu Unii Europejskiej. – Jedynym powodem, dla którego jesteśmy dziś w lepszej sytuacji, jest to, że mamy bliskich, silnych i niezawodnych europejskich sojuszników – dodała.

Według doniesień DR, rozmieszczenie wojsk nie miało charakteru wyłącznie symbolicznego. Samoloty miały transportować krew z duńskich szpitali, co wskazuje na przygotowania na wypadek potencjalnych ofiar w walce. Duńskie myśliwce F-35 zostały podobno uzbrojone i przegrupowane, a francuska marynarka wojenna i wojska wielonarodowe zostały wysłane w kierunku Arktyki. Kilka innych krajów europejskich również pospiesznie wysłało żołnierzy na Grenlandię w szczytowym momencie kryzysu, okazując w ten sposób wsparcie dla Danii i wzmacniając bezpieczeństwo w Arktyce.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Donald Trump
Dyplomacja
Prof. Lewicki: Grenlandia? USA nie chodzi o bogactwa naturalne ani zdobycz terytorialną

Sama Francja była – tak wynika z doniesień informatorów DR – gotowa wysłać na arktyczną wyspę kilkuset żołnierzy.

„Punkt zwrotny”. Dlaczego Donald Trump ostatecznie nie zrealizował gróźb wobec Grenlandii?

Punktem zwrotnym okazała się operacja wojskowa USA w Wenezueli 3 stycznia 2026 r. Urzędnicy europejscy uświadomili sobie wtedy, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump rzeczywiście jest gotowy na użycie siły, a to wzbudziło obawy, że jego powtarzające się deklaracje o „zajęciu” Grenlandii mogą ostatecznie przełożyć się na rzeczywiste działania.

Czytaj więcej

Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump w Davos o Grenlandii: Tylko USA są w stanie ją zabezpieczyć

Urzędnicy amerykańscy nigdy nie wyjaśnili, czy opcje militarne były kiedykolwiek formalnie rozważane. Trump ostatecznie wycofał się z gróźb zajęcia Grenlandii siłą, po tym, jak sojusznicy polityczni i kraje europejskie ostrzegły go przed tragicznymi konsekwencjami takiego kroku.

Zainteresowanie Donalda Trumpa zakupem lub zdobyciem Grenlanddii

Donald Trump wyrażał zainteresowanie pozyskaniem Grenlandii przez USA od czasu pierwszej kadencji w Białym Domu. Już w 2019 roku chciał zakupić wyspę od Danii. Kopenhaga odrzuciła jednak wówczas taką możliwość.

Reklama
Reklama

Po wygraniu wyborów prezydenckich w 2024 roku, jeszcze jako prezydent elekt nie wykluczał użycia siły do przejęcia kontroli nad Grenlandią. Temat powrócił po interwencji wojskowej USA w Wenezueli, gry Trump powtórzył swoje wcześniejsze słowa o tym, że USA potrzebują Grenlandii ze względów bezpieczeństwa. Sekretarz stanu USA Marco Rubio przekonywał amerykańskich parlamentarzystów, że prezydent USA zamierza kupić Grenlandię od Danii.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt informowała jednak, że rozważane są „różne opcje przejęcia przez USA kontroli” nad wyspą i zaznaczyła, że prezydent USA zawsze ma możliwość użycia amerykańskiej armii. Również sam Trump zaznaczał, że jest gotowy do skorzystania z opcji militarnej. 

Czytaj więcej

Statek szpitalny USNS Mercy
Polityka
Co się stało na Grenlandii? Donald Trump wysłał tam amerykański statek szpitalny

Dania jest sojusznikiem USA z NATO, a premier Danii ostrzegała już wcześniej, że ewentualne użycie siły przez Stany Zjednoczone w celu zajęcia wyspy mogłoby oznaczać kres istnienia tego sojuszu. Resort obrony Danii przypominał niedawno, że w przypadku agresji na terytorium Danii żołnierze tego kraju mają obowiązek podjęcia działań zbrojnych przeciwko agresorowi, nie czekając na rozkazy. 

Królestwo Danii

Foto: Infografika PAP

Foto: Infografika PAP

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ratownicy z Czerwonego Półksiężyca na miejscu jednego z ataków w Teheranie
Konflikty zbrojne
Pentagon chce 200 miliardów dolarów na dalszą wojnę z Iranem
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
W Rosji i na Ukrainie narasta zmęczenie wyniszczającą wojną
Konflikty zbrojne
Koniec wojny Rosji z Ukrainą może zależeć od treści jednego pytania
Tankowce w rejonie Cieśniny Ormuz
Konflikty zbrojne
Iran może zacząć pobierać opłaty za przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz
Zdjęcia udostępnione przez szefa władz wojskowych obwodu odeskiego Serhija Łysaka
Konflikty zbrojne
Eksplozje w Nowowołyńsku, mieście położonym 5 km od granicy z Polską
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama