Wojskowy samolot Hercules należący do duńskiego Ministerstwa Obrony na lotnisku w Nuuk na Grenlandii
Według doniesień duńskiego nadawcy publicznego DR, powołującego się na liczne wysoko postawione źródła w Kopenhadze i w całej Europie, Dania i jej europejscy sojusznicy przygotowywali się na potencjalną konfrontację militarną ze Stanami Zjednoczonymi
Duńskie siły, wysłane do Grenlandii w styczniu 2026 r., przewoziły ładunki wybuchowe, które w razie konieczności miały zostać użyte do zniszczenia kluczowych pasów startowych w Nuuk i Kangerlussuaq, aby w przypadku konfliktu zbrojnego uniemożliwić dostęp do tych lotnisk amerykańskim samolotom wojskowym.
Sypie się ład, który ukształtował się po II wojnie światowej, a później po upadku Związku Radzieckiego w 1989 roku - mówił w rozmowie z Onetem, prz...
– Staliśmy w obliczu najtrudniejszej sytuacji w polityce zagranicznej od czasów II wojny światowej – powiedziała w czwartek premier Danii Mette Frederiksen, odnosząc się do informacji DR na marginesie szczytu Unii Europejskiej. – Jedynym powodem, dla którego jesteśmy dziś w lepszej sytuacji, jest to, że mamy bliskich, silnych i niezawodnych europejskich sojuszników – dodała.
Według doniesień DR, rozmieszczenie wojsk nie miało charakteru wyłącznie symbolicznego. Samoloty miały transportować krew z duńskich szpitali, co wskazuje na przygotowania na wypadek potencjalnych ofiar w walce. Duńskie myśliwce F-35 zostały podobno uzbrojone i przegrupowane, a francuska marynarka wojenna i wojska wielonarodowe zostały wysłane w kierunku Arktyki. Kilka innych krajów europejskich również pospiesznie wysłało żołnierzy na Grenlandię w szczytowym momencie kryzysu, okazując w ten sposób wsparcie dla Danii i wzmacniając bezpieczeństwo w Arktyce.
– W sprawie Grenlandii Europa powinna zachować wstrzemięźliwość. Bo po co wkładać palce między drzwi? – mówi prof. Zbigniew Lewicki, amerykanista,...
Sama Francja była – tak wynika z doniesień informatorów DR – gotowa wysłać na arktyczną wyspę kilkuset żołnierzy.
Punktem zwrotnym okazała się operacja wojskowa USA w Wenezueli 3 stycznia 2026 r. Urzędnicy europejscy uświadomili sobie wtedy, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump rzeczywiście jest gotowy na użycie siły, a to wzbudziło obawy, że jego powtarzające się deklaracje o „zajęciu” Grenlandii mogą ostatecznie przełożyć się na rzeczywiste działania.
Donald Trump zabrał głos na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. - Rok temu byliśmy martwym krajem, dziś jesteśmy krajem, którego gospodarka rozwi...
Urzędnicy amerykańscy nigdy nie wyjaśnili, czy opcje militarne były kiedykolwiek formalnie rozważane. Trump ostatecznie wycofał się z gróźb zajęcia Grenlandii siłą, po tym, jak sojusznicy polityczni i kraje europejskie ostrzegły go przed tragicznymi konsekwencjami takiego kroku.
Donald Trump wyrażał zainteresowanie pozyskaniem Grenlandii przez USA od czasu pierwszej kadencji w Białym Domu. Już w 2019 roku chciał zakupić wyspę od Danii. Kopenhaga odrzuciła jednak wówczas taką możliwość.
Po wygraniu wyborów prezydenckich w 2024 roku, jeszcze jako prezydent elekt nie wykluczał użycia siły do przejęcia kontroli nad Grenlandią. Temat powrócił po interwencji wojskowej USA w Wenezueli, gry Trump powtórzył swoje wcześniejsze słowa o tym, że USA potrzebują Grenlandii ze względów bezpieczeństwa. Sekretarz stanu USA Marco Rubio przekonywał amerykańskich parlamentarzystów, że prezydent USA zamierza kupić Grenlandię od Danii.
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt informowała jednak, że rozważane są „różne opcje przejęcia przez USA kontroli” nad wyspą i zaznaczyła, że prezydent USA zawsze ma możliwość użycia amerykańskiej armii. Również sam Trump zaznaczał, że jest gotowy do skorzystania z opcji militarnej.
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że współpracuje z gubernatorem Luizjany Jeffem Landrym w celu wysłania statku szpitalnego na Grenlandię. P...
Dania jest sojusznikiem USA z NATO, a premier Danii ostrzegała już wcześniej, że ewentualne użycie siły przez Stany Zjednoczone w celu zajęcia wyspy mogłoby oznaczać kres istnienia tego sojuszu. Resort obrony Danii przypominał niedawno, że w przypadku agresji na terytorium Danii żołnierze tego kraju mają obowiązek podjęcia działań zbrojnych przeciwko agresorowi, nie czekając na rozkazy.
Departament Obrony stara się o 200 miliardów dolarów dodatkowych funduszy na prowadzenie wojny z Iranem - podaje...
Prezydent Wołodymyr Zełenski ma wszystkie narzędzia ku temu, by przeprowadzić nad Dnieprem kończące wojnę refere...
Iran rozważa wprowadzenie opłat tranzytowych, które musiałyby być płacone za pokonywanie przez statki Cieśniny O...
W wyniku zmasowanego ataku Rosji na obwód wołyński Ukrainy doszło do eksplozji m.in. w miejscowości Nowowołyńsk...
