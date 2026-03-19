Z tego artykułu dowiesz się: Jakie decyzje dotyczące stóp procentowych podjął Europejski Bank Centralny i czy były one zgodne z rynkowymi oczekiwaniami?

W jaki sposób bieżące wydarzenia geopolityczne wpływają na stabilność gospodarczą oraz perspektywy inflacyjne EBC?

Jakie nowe prognozy inflacyjne przedstawił EBC i co je warunkuje?

Jakie były analogiczne decyzje innych banków centralnych i czym je uzasadniano?

To, że EBC utrzymał w czwartek stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, raczej nikogo nie zaskoczyło. Szanse na cięcie stóp były oceniane na małe, nawet przed wybuchem wojny z Iranem. Wojna jedynie zwiększyła niepewność co do perspektyw dla gospodarki. Decyzja o utrzymaniu stóp bez zmian była więc podjęta jednogłośnie.

Reklama Reklama

– Wojna na Bliskim Wschodzie znacznie zwiększyła niepewność outlooku, tworząc ryzyka wzrostowe dla inflacji oraz ryzyka spadkowe dla wzrostu gospodarczego. Będzie miała ona materialny wpływ na inflację w najbliższym okresie poprzez wyższe ceny energii. Jej implikacje średnioterminowe będą zależały zarówno od intensywności i czasu trwania konfliktu, jak i od tego, w jaki sposób ceny energii przełożą się na ceny konsumenckie i całą gospodarkę – stwierdziła podczas czwartkowej konferencji prasowej Christine Lagarde, prezes EBC. Po raz kolejny podkreśliła, że jej bank centralny nie będzie trzymał się żadnej, z góry określonej ścieżki dla stóp procentowych. Ma się on kierować jedynie danymi gospodarczymi.

EBC podniósł również swoje prognozy inflacyjne, do czego przyczyniła się wojna na Bliskim Wschodzie. Zgodnie z nimi, inflacja konsumencka ma wynosić 2,6 proc. w 2026 r., 2 proc. w 2027 r. i 2,1 proc. w 2028 r.