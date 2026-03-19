Europejski Bank Centralny utrzymał swoją stopę depozytową na poziomie 2 proc., a refinansową na poziomie 2,15 proc.
To, że EBC utrzymał w czwartek stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, raczej nikogo nie zaskoczyło. Szanse na cięcie stóp były oceniane na małe, nawet przed wybuchem wojny z Iranem. Wojna jedynie zwiększyła niepewność co do perspektyw dla gospodarki. Decyzja o utrzymaniu stóp bez zmian była więc podjęta jednogłośnie.
– Wojna na Bliskim Wschodzie znacznie zwiększyła niepewność outlooku, tworząc ryzyka wzrostowe dla inflacji oraz ryzyka spadkowe dla wzrostu gospodarczego. Będzie miała ona materialny wpływ na inflację w najbliższym okresie poprzez wyższe ceny energii. Jej implikacje średnioterminowe będą zależały zarówno od intensywności i czasu trwania konfliktu, jak i od tego, w jaki sposób ceny energii przełożą się na ceny konsumenckie i całą gospodarkę – stwierdziła podczas czwartkowej konferencji prasowej Christine Lagarde, prezes EBC. Po raz kolejny podkreśliła, że jej bank centralny nie będzie trzymał się żadnej, z góry określonej ścieżki dla stóp procentowych. Ma się on kierować jedynie danymi gospodarczymi.
EBC podniósł również swoje prognozy inflacyjne, do czego przyczyniła się wojna na Bliskim Wschodzie. Zgodnie z nimi, inflacja konsumencka ma wynosić 2,6 proc. w 2026 r., 2 proc. w 2027 r. i 2,1 proc. w 2028 r.
– Jeśli w najbliższych tygodniach ceny energii znacząco spadną, każdy wzrost inflacji powinien okazać się krótkotrwały i nie będzie potrzeby, aby EBC na niego reagował. Ale jeśli ceny ropy naftowej i gazu ziemnego pozostaną blisko obecnych poziomów, inflacja ogółem mogłaby wzrosnąć powyżej 3 proc. już w kwietniu i powyżej 4 proc. latem. Wątpimy, aby EBC przeoczył szok o takiej skali. Dlatego istnieje duża szansa, że Europejski Bank Centralny podniesie stopy procentowe. Jeśli ceny energii będą nadal rosły, podejrzewamy, że równowaga opinii przesunie się w kierunku proaktywnego działania – poprzez podwyżkę już na najbliższym posiedzeniu pod koniec kwietnia, i to być może nawet o 50 punktów bazowych – uważa Jack Allen-Reynolds, analityk firmy badawczej Capital Economics.
W czwartek decyzje w sprawie stóp procentowych podejmowało również kilka innych banków centralnych. Wszystkie one utrzymały stopy na dotychczasowych poziomach. Bank Japonii pozostawił je na poziomie 0,75 proc., Szwajcarski Bank Narodowy utrzymał główną stopę na poziomie 0 proc., Bank Anglii na poziomie 3,75 proc., a Czeski Bank Narodowy na poziomie 3,50 proc.
– Polityka pieniężna musi jednak zareagować na ryzyko bardziej trwałego wpływu na inflację konsumencką w Wielkiej Brytanii. Przedłużające się zakłócenia w dostawach ropy naftowej, gazu ziemnego oraz innych towarów, takich jak nawozy i gaz neonowy, zwiększają ryzyko wzrostowe dla inflacji. Niedawne doświadczenie wysokiej inflacji może również sprawić, że gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa staną się bardziej wrażliwe na nowy szok inflacyjny. Jednocześnie punkt wyjścia dla tego szoku stanowi realna gospodarka o ograniczonej sile cenowej. Utrzymanie stopy procentowej na obecnym posiedzeniu jest odpowiednie. Będę niezwykle uważnie monitorować rozwój sytuacji i jestem gotów działać w razie potrzeby, aby zapewnić, że inflacja pozostanie na ścieżce prowadzącej do osiągnięcia celu 2 proc. w perspektywie średnioterminowej – powiedział Andrew Bailey, prezes Banku Anglii.
