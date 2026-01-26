Spotkanie prezydenta z szefem MSZ. Czy rozmowa Nawrocki-Sikorski to przełom?

Aktualizacja: 26.01.2026 18:59 Publikacja: 26.01.2026 17:17
Karol Nawrocki i Radosław Sikorski podczas oficjalnej wizyty prezydenta RP w USA. Wrzesień 2025
Foto: PAP, Leszek Szymański
Rozmowy trwały niemal dwie godziny. Ich tematyka - według wcześniejszych spekulacji mediów - miała się skupić przede wszystkim na próbie rozwiązania trwającego od wielu miesięcy impasu dotyczącego nominacji ambasadorskich oraz szeroko pojętej współpracy między Kancelarią Prezydenta a MSZ.
Spór dotyczący nominacji ambasadorskich ma swoje korzenie jeszcze w marcu 2024 roku – wtedy to szef MSZ Radosław Sikorski zadecydował o zakończeniu misji ponad 50 dotychczasowych ambasadorów i wycofaniu kilku zgłoszonych kandydatur. Miało to być częścią szerszej reorganizacji polskiej dyplomacji po zmianie kierownictwa resortu.
Jednak procedura nominacji ambasadorów wymaga podpisu prezydenta, co wynika z ustawy o służbie zagranicznej: ambasadorów mianuje prezydent na wniosek szefa MSZ, za zgodą premiera. W praktyce oznacza to, że bez podpisu głowy państwa nominacje nie wchodzą w życie.
Prezydent Karol Nawrocki sprzeciwił się szczególnie niektórym proponowanym kandydaturom, w tym osobom pełniącym funkcje w kluczowych placówkach (np. w Waszyngtonie i we Włoszech), uznając, że nie spełniają one odpowiednich standardów lub że ich obsadzenie byłoby błędem politycznym.
W rezultacie, mimo że szereg kandydatur został formalnie przedstawiony jeszcze w 2025 roku, to przez długie miesiące prezydent nie składał podpisów, a w wielu ambasadach zamiast pełnoprawnych ambasadorów funkcjonowali dyplomaci posiadający status chargé d’affaires. To oznaczało, że polskie placówki działały bez najwyższego przedstawiciela dyplomatycznego, co – jak wskazywało MSZ – osłabiało efektywność polskiej dyplomacji i komplikowało relacje z partnerami zagranicznymi.
Spotkanie w Pałacu Prezydenckim – jak wynika z informacji przekazanych przez MSZ – przebiegało w atmosferze, którą obie strony określiły jako konstruktywną i sprzyjającą porozumieniu. Rzecznik MSZ podkreślił, że intencją rozmowy była chęć znalezienia rozwiązania dla problemów, które stoją przed oboma instytucjami.
Chociaż szczegółowe ustalenia nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone, spekuluje się, że rozmowa może być krokiem w kierunku przełamania impasu, co w dłuższej perspektywie może doprowadzić do stopniowego podpisywania nominacji i obsadzania kluczowych placówek.
