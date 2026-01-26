Spotkanie prezydenta z szefem MSZ. Czy rozmowa Nawrocki-Sikorski to przełom?

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były główne tematy rozmów prezydenta z ministrem spraw zagranicznych?

Jaka jest geneza konfliktu dotyczącego nominacji ambasadorskich?

Dlaczego prezydent Karol Nawrocki sprzeciwia się niektórym kandydaturom ambasadorskich?

W jaki sposób brak ambasadorów wpływa na polską dyplomację?

Jakie są potencjalne skutki ostatniego spotkania w Pałacu Prezydenckim?

Rozmowy trwały niemal dwie godziny. Ich tematyka - według wcześniejszych spekulacji mediów - miała się skupić przede wszystkim na próbie rozwiązania trwającego od wielu miesięcy impasu dotyczącego nominacji ambasadorskich oraz szeroko pojętej współpracy między Kancelarią Prezydenta a MSZ.

Geneza konfliktu wokół ambasadorów

Spór dotyczący nominacji ambasadorskich ma swoje korzenie jeszcze w marcu 2024 roku – wtedy to szef MSZ Radosław Sikorski zadecydował o zakończeniu misji ponad 50 dotychczasowych ambasadorów i wycofaniu kilku zgłoszonych kandydatur. Miało to być częścią szerszej reorganizacji polskiej dyplomacji po zmianie kierownictwa resortu.

Jednak procedura nominacji ambasadorów wymaga podpisu prezydenta, co wynika z ustawy o służbie zagranicznej: ambasadorów mianuje prezydent na wniosek szefa MSZ, za zgodą premiera. W praktyce oznacza to, że bez podpisu głowy państwa nominacje nie wchodzą w życie.