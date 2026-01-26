Rzeczpospolita
Spotkanie prezydenta z szefem MSZ. Czy rozmowa Nawrocki-Sikorski to przełom?

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim odbyło się długo oczekiwane spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. MSZ wydało krótkie oświadczenie.

Publikacja: 26.01.2026 17:17

Karol Nawrocki i Radosław Sikorski podczas oficjalnej wizyty prezydenta RP w USA. Wrzesień 2025

Foto: PAP, Leszek Szymański

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były główne tematy rozmów prezydenta z ministrem spraw zagranicznych?
  • Jaka jest geneza konfliktu dotyczącego nominacji ambasadorskich?
  • Dlaczego prezydent Karol Nawrocki sprzeciwia się niektórym kandydaturom ambasadorskich?
  • W jaki sposób brak ambasadorów wpływa na polską dyplomację?
  • Jakie są potencjalne skutki ostatniego spotkania w Pałacu Prezydenckim?

Rozmowy trwały niemal dwie godziny. Ich tematyka - według wcześniejszych spekulacji mediów - miała się skupić przede wszystkim na próbie rozwiązania trwającego od wielu miesięcy impasu dotyczącego nominacji ambasadorskich oraz szeroko pojętej współpracy między Kancelarią Prezydenta a MSZ.

Geneza konfliktu wokół ambasadorów

Spór dotyczący nominacji ambasadorskich ma swoje korzenie jeszcze w marcu 2024 roku – wtedy to szef MSZ Radosław Sikorski zadecydował o zakończeniu misji ponad 50 dotychczasowych ambasadorów i wycofaniu kilku zgłoszonych kandydatur. Miało to być częścią szerszej reorganizacji polskiej dyplomacji po zmianie kierownictwa resortu.

Jednak procedura nominacji ambasadorów wymaga podpisu prezydenta, co wynika z ustawy o służbie zagranicznej: ambasadorów mianuje prezydent na wniosek szefa MSZ, za zgodą premiera. W praktyce oznacza to, że bez podpisu głowy państwa nominacje nie wchodzą w życie.

Czytaj więcej

Bogdan Klich
Polityka
Koniec sporu o ambasadorów? Bogdan Klich może zamienić USA na inny kraj
Prezydent Karol Nawrocki sprzeciwił się szczególnie niektórym proponowanym kandydaturom, w tym osobom pełniącym funkcje w kluczowych placówkach (np. w Waszyngtonie i we Włoszech), uznając, że nie spełniają one odpowiednich standardów lub że ich obsadzenie byłoby błędem politycznym.

W rezultacie, mimo że szereg kandydatur został formalnie przedstawiony jeszcze w 2025 roku, to przez długie miesiące prezydent nie składał podpisów, a w wielu ambasadach zamiast pełnoprawnych ambasadorów funkcjonowali dyplomaci posiadający status chargé d’affaires. To oznaczało, że polskie placówki działały bez najwyższego przedstawiciela dyplomatycznego, co – jak wskazywało MSZ – osłabiało efektywność polskiej dyplomacji i komplikowało relacje z partnerami zagranicznymi.

Spotkanie próbą wyjścia z impasu

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim – jak wynika z informacji przekazanych przez MSZ – przebiegało w atmosferze, którą obie strony określiły jako konstruktywną i sprzyjającą porozumieniu. Rzecznik MSZ podkreślił, że intencją rozmowy była chęć znalezienia rozwiązania dla problemów, które stoją przed oboma instytucjami.

Chociaż szczegółowe ustalenia nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone, spekuluje się, że rozmowa może być krokiem w kierunku przełamania impasu, co w dłuższej perspektywie może doprowadzić do stopniowego podpisywania nominacji i obsadzania kluczowych placówek. 

Źródło: rp.pl

