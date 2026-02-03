Aktualizacja: 03.02.2026 13:39 Publikacja: 03.02.2026 13:31
W nocy nad Australią widać było jasny, spadający obiekt
Foto: Kadr z 7News
Zdaniem naukowców mógł być to jeden ze Starlinków Elona Muska. Badacze ostrzegają, że lawinowy wzrost liczby tych satelitów oraz fakt, że ich żywotność jest stosunkowo krótka, oznacza, że będą coraz częściej spadać na Ziemię.
Obiekt przypominający meteor widziany był 2 lutego nad ranem czasu lokalnego, m.in. nad przedmieściami Melbourne (Hawthorn, Frankston i Mentone) oraz nad Rochester, Ballarat i Apollo Bay. Michael Brown, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Monash w Australii wskazał, że mógł być to jeden ze Starlinków – satelitów umieszczanych na niskiej orbicie okołoziemskiej przez SpaceX – firmę należącą do Elona Muska. – W ciągu ostatnich kilku lat SpaceX wystrzeliła tysiące satelitów internetowych na niską orbitę okołoziemską, ale ich żywotność nie była zbyt długa – powiedział w wywiadzie dla ABC Radio Melbourne.
D Rachel Kirby, ekspertka od meteorytów o spadnaiu kosmicznych śmieci
Dzięki Starlinkom mieszkańcy nawet słabo zaludnionych regionów świata mogą mieć dostęp do szybkiego internetu. Z tego rozwiązania korzystają m.in. gospodarstwa domowe w Australii. Starlinki są też jednak wykorzystywane do komunikacji na walczącej z Rosją Ukrainie (korzysta z nich m.in. ukraińska armia). Aktualnie na orbicie może znajdować się już prawie 10 tys. aktywnych Starlinków. Jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego ich liczba może wzrosnąć do 12 tys. Naukowcy przestrzegają, że taki lawinowy wzrost może być źródłem co najmniej kilku zagrożeń.
Czytaj więcej
Astronomowie alarmują o rosnącym problemie kosmicznych śmieci. Codziennie rośnie ilość szczątków...
– Ponieważ każdego roku wystrzeliwuje się tysiące takich satelitów, spadają one niemal codziennie na całym świecie – powiedział ABC prof. Brown. Zwrócił przy tym uwagę, że konsekwencje tego zjawiska – w tym szkody materialne , jakie mogą zostać wyrządzone przez spadające z kosmosu resztki i potencjalne ryzyko dla bezpieczeństwa ludzi, nie zostały do końca rozważone.
Portal ABC cytuje również dr Rachel Kirby, ekspertkę od meteorytów, która stwierdziła, że nie udało jej się potwierdzić, czy obiekt obserwowany przez mieszkańców stanu Wiktoria był satelitą Starlink. Bez wątpienia jednak był to kosmiczny śmieć, ponieważ poruszał się bardzo powoli.
– Obiekty spadające z naszej orbity zazwyczaj poruszają się wolniej w porównaniu z Ziemią – powiedziała. – Po prostu „siedzą” tam wysoko, a z czasem ich orbita zanika, przez co nie są już stabilne i zaczynają powoli opadać. W większości przypadków, gdy dochodzi do takich zdarzeń… dzieje się to w sposób kontrolowany, tak aby przedmioty wpadały do Oceanu Spokojnego, ponieważ jest to ładny, duży cel, na którym nie ma ludzi – dodała.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Astronomowie alarmują o rosnącym problemie kosmicznych śmieci. Codziennie rośnie ilość szczątków pochodzących m....
Czy ilość wyprodukowanych przez człowieka kosmicznych śmieci może wzrosnąć tak bardzo, że nie tylko uniemożliwią...
Firma Neuralink wkracza w kolejną rozwoju nowatorskiej technologii – po sukcesach w sterowaniu komputerem za pom...
Po raz pierwszy w historii naukowcy połączyli cztery niezależne metody badania ciemnej energii w jednym eksperym...
Przed nami druga w tym roku pełnia. Na niebie pojawi się Śnieżny Księżyc. Będzie widoczny w nocy z 1 na 2 lutego...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas