Kosmiczne śmieci nad Australią. Spektakl na niebie rodzi pytania o bezpieczeństwo

Duży, jasny obiekt przypominający meteor – taki widok na nocnym niebie mogli obserwować mieszkańcy stanu Wiktoria w południowo-wschodniej Australii. Są różne hipotezy mówiące o tym, z czym mieliśmy do czynienia.

Publikacja: 03.02.2026 13:31

W nocy nad Australią widać było jasny, spadający obiekt

Foto: Kadr z 7News

Maria Krzos

Zdaniem naukowców mógł być to jeden ze Starlinków Elona Muska. Badacze ostrzegają, że lawinowy wzrost liczby tych satelitów oraz fakt, że ich żywotność jest stosunkowo krótka, oznacza, że będą coraz częściej spadać na Ziemię.

Jasny obiekt na niebie nad przedmieściami Melbourne. Czy to był jeden ze Starlinków?

Obiekt przypominający meteor widziany był 2 lutego nad ranem czasu lokalnego, m.in. nad przedmieściami Melbourne (Hawthorn, Frankston i Mentone) oraz nad Rochester, Ballarat i Apollo Bay. Michael Brown, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Monash w Australii wskazał, że mógł być to jeden ze Starlinków – satelitów umieszczanych na niskiej orbicie okołoziemskiej przez SpaceX – firmę należącą do Elona Muska. – W ciągu ostatnich kilku lat SpaceX wystrzeliła tysiące satelitów internetowych na niską orbitę okołoziemską, ale ich żywotność nie była zbyt długa – powiedział w wywiadzie dla ABC Radio Melbourne.

W większości przypadków, gdy dochodzi do takich zdarzeń… dzieje się to w sposób kontrolowany, tak aby przedmioty wpadały do Oceanu Spokojnego, ponieważ jest to ładny, duży cel, na którym nie ma ludzi

D Rachel Kirby, ekspertka od meteorytów o spadnaiu kosmicznych śmieci

Dzięki Starlinkom mieszkańcy nawet słabo zaludnionych regionów świata mogą mieć dostęp do szybkiego internetu. Z tego rozwiązania korzystają m.in. gospodarstwa domowe w Australii. Starlinki są też jednak wykorzystywane do komunikacji na walczącej z Rosją Ukrainie (korzysta z nich m.in. ukraińska armia). Aktualnie na orbicie może znajdować się już prawie 10 tys. aktywnych Starlinków. Jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego ich liczba może wzrosnąć do 12 tys. Naukowcy przestrzegają, że taki lawinowy wzrost może być źródłem co najmniej kilku zagrożeń.

– Ponieważ każdego roku wystrzeliwuje się tysiące takich satelitów, spadają one niemal codziennie na całym świecie – powiedział ABC prof. Brown. Zwrócił przy tym uwagę, że konsekwencje tego zjawiska – w tym szkody materialne , jakie mogą zostać wyrządzone przez spadające z kosmosu resztki i potencjalne ryzyko dla bezpieczeństwa ludzi, nie zostały do końca rozważone.

Co pojawiło się nad Australią? To nie musiał być Starlink, ale na pewno był to kosmiczny śmieć

Portal ABC cytuje również dr Rachel Kirby, ekspertkę od meteorytów, która stwierdziła, że nie udało jej się potwierdzić, czy obiekt obserwowany przez mieszkańców stanu Wiktoria był satelitą Starlink. Bez wątpienia jednak był to kosmiczny śmieć, ponieważ poruszał się bardzo powoli.

– Obiekty spadające z naszej orbity zazwyczaj poruszają się wolniej w porównaniu z Ziemią – powiedziała. – Po prostu „siedzą” tam wysoko, a z czasem ich orbita zanika, przez co nie są już stabilne i zaczynają powoli opadać. W większości przypadków, gdy dochodzi do takich zdarzeń… dzieje się to w sposób kontrolowany, tak aby przedmioty wpadały do Oceanu Spokojnego, ponieważ jest to ładny, duży cel, na którym nie ma ludzi – dodała.

Źródło: rp.pl

