Aktualizacja: 01.02.2026 11:59 Publikacja: 01.02.2026 11:15
Elon Musk
Foto: Reuters/Evelyn Hockstein
„Wygląda na to, że kroki, które podjęliśmy, by uniemożliwić nieautoryzowane wykorzystywanie Starlinka przez Rosję, przyniosły skutek. Dajcie nam znać, jeśli trzeba zrobić coś więcej” – napisał Musk na X w odpowiedzi na wpis Mychajło Fedorowa.
W czwartek, 29 stycznia minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow poinformował, że Ukraina we współpracy ze SpaceX „podejmuje działania, by Rosja przestała kierować dronami przy pomocy systemu internetowego Starlink”. „Zachodnia technologia musi nadal pomagać demokratycznemu światu i chronić cywilów zamiast być wykorzystywana do celów terroryzmu i niszczenia pokojowych miast” – napisał Fedorow na X.
Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) poinformował, że rosyjskie wojska w atakach na Ukrainę zaczęły wykorzystywać systemy satelitarne Starlink. Głos w tej sprawie zabrał szef MSZ Radosław Sikorski.
Zwrócił się na X do Elona Muska, który jest właścicielem firmy SpaceX. „Dlaczego nie powstrzymasz Rosjan przed używaniem Starlinków do namierzania ukraińskich miast?” – zapytał szef MSZ, załączając informację ISW. „Zarabianie na zbrodniach wojennych może zaszkodzić twojej marce” – dodał Sikorski.
Po kilku godzinach na koncie amerykańskiego miliardera pojawiła się odpowiedź: „Ten śliniący się imbecyl nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink stanowi podstawę ukraińskiej łączności wojskowej”.
Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), rosyjska jednostka systemów bezzałogowych Rubikon zaczęła stosować drony Mołnia ze Starlinkami w grudniu 2025 r.
Niemiecki tygodnik „Der Spiegel” podał 23 stycznia, że w atakach z użyciem dronów przeciwko Ukrainie armia rosyjska coraz częściej sięga po Starlinki. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) urządzenia te są wykorzystywane zwłaszcza podczas ataków na infrastrukturę cywilną, zwiększając ich zasięg i precyzję oraz utrudniając użycie systemów obrony antydronowej. „Starlinki trudniej zagłuszyć niż globalne satelitarne systemy nawigacyjne, takie jak GPS i Galileo” – podkreślił HUR.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
W ciągu ostatniego miesiąca armia Kremla zdobyła najmniej terytorium Ukrainy i poniosła największe straty
Negocjator Kremla Kirył Dmitriew spotkał się na Florydzie z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych przed kolej...
Co najmniej osiem tankowców, na które nałożono sankcje za transport rosyjskiej ropy, przepływa przez kanał La Ma...
Przywódca Rosji Władimir Putin – według prezydenta USA – miał zgodzić się na to, by przez tydzień nie atakować K...
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas poinformowała, że irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej został u...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas