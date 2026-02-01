Z tego artykułu dowiesz się: Jakie kroki podjęła Ukraina we współpracy ze SpaceX, aby zablokować nieautoryzowane wykorzystanie Starlinka przez Rosjan?

„Wygląda na to, że kroki, które podjęliśmy, by uniemożliwić nieautoryzowane wykorzystywanie Starlinka przez Rosję, przyniosły skutek. Dajcie nam znać, jeśli trzeba zrobić coś więcej” – napisał Musk na X w odpowiedzi na wpis Mychajło Fedorowa.

W czwartek, 29 stycznia minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow poinformował, że Ukraina we współpracy ze SpaceX „podejmuje działania, by Rosja przestała kierować dronami przy pomocy systemu internetowego Starlink”. „Zachodnia technologia musi nadal pomagać demokratycznemu światu i chronić cywilów zamiast być wykorzystywana do celów terroryzmu i niszczenia pokojowych miast” – napisał Fedorow na X.

Słowne starcie między Radosławem Sikorskim a Elonem Muskiem

Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) poinformował, że rosyjskie wojska w atakach na Ukrainę zaczęły wykorzystywać systemy satelitarne Starlink. Głos w tej sprawie zabrał szef MSZ Radosław Sikorski.