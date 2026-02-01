Rzeczpospolita
Wydarzenia
Elon Musk skrytykował Radosława Sikorskiego, ale zadziałał. „Dajcie nam znać”

Elon Musk odpowiedział szefowi resortu obrony Ukrainy na jego wpis, dotyczący wykorzystania przez Rosjan sieci Starlink do ataków na Ukrainę. Wcześniej amerykański miliarder wdał się w dyskusję z polskim ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim na ten temat.

Publikacja: 01.02.2026 11:15

Elon Musk

Elon Musk

Foto: Reuters/Evelyn Hockstein

Bartosz Lewicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie kroki podjęła Ukraina we współpracy ze SpaceX, aby zablokować nieautoryzowane wykorzystanie Starlinka przez Rosjan?
  • Jak Radosław Sikorski skrytykował Elona Muska w związku z użyciem systemów Starlink przez rosyjską armię?
  • Jak Elon Musk odpowiedział na zarzuty dotyczące wykorzystania Starlinka przez Rosję w atakach na Ukrainę?
  • Jaką rolę odgrywa Starlink w łączności wojskowej Ukrainy?
  • Jakie informację podały niemieckie media i ukraiński wywiad wojskowy o wykorzystaniu Starlinka przez rosyjskie drony?
  • Dlaczego systemy Starlink są trudniejsze do zagłuszenia w porównaniu z innymi nawigacyjnymi systemami satelitarnymi?

„Wygląda na to, że kroki, które podjęliśmy, by uniemożliwić nieautoryzowane wykorzystywanie Starlinka przez Rosję, przyniosły skutek. Dajcie nam znać, jeśli trzeba zrobić coś więcej” – napisał Musk na X w odpowiedzi na wpis Mychajło Fedorowa.

W czwartek, 29 stycznia minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow poinformował, że Ukraina we współpracy ze SpaceX „podejmuje działania, by Rosja przestała kierować dronami przy pomocy systemu internetowego Starlink”. „Zachodnia technologia musi nadal pomagać demokratycznemu światu i chronić cywilów zamiast być wykorzystywana do celów terroryzmu i niszczenia pokojowych miast” – napisał Fedorow na X.

Słowne starcie między Radosławem Sikorskim a Elonem Muskiem

Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) poinformował, że rosyjskie wojska w atakach na Ukrainę zaczęły wykorzystywać systemy satelitarne Starlink. Głos w tej sprawie zabrał szef MSZ Radosław Sikorski.

Zwrócił się na X do Elona Muska, który jest właścicielem firmy SpaceX. „Dlaczego nie powstrzymasz Rosjan przed używaniem Starlinków do namierzania ukraińskich miast?” – zapytał szef MSZ, załączając informację ISW. „Zarabianie na zbrodniach wojennych może zaszkodzić twojej marce” – dodał Sikorski. 

Po kilku godzinach na koncie amerykańskiego miliardera pojawiła się odpowiedź: „Ten śliniący się imbecyl nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink stanowi podstawę ukraińskiej łączności wojskowej”.

Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), rosyjska jednostka systemów bezzałogowych Rubikon zaczęła stosować drony Mołnia ze Starlinkami w grudniu 2025 r.

Niemiecki tygodnik „Der Spiegel” podał 23 stycznia, że w atakach z użyciem dronów przeciwko Ukrainie armia rosyjska coraz częściej sięga po Starlinki. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) urządzenia te są wykorzystywane zwłaszcza podczas ataków na infrastrukturę cywilną, zwiększając ich zasięg i precyzję oraz utrudniając użycie systemów obrony antydronowej. „Starlinki trudniej zagłuszyć niż globalne satelitarne systemy nawigacyjne, takie jak GPS i Galileo” – podkreślił HUR.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Ukraina Osoby Radosław Sikorski Elon Musk Starlink
