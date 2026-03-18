Podczas konferencji w Jaworznie – z udziałem ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna – prezes Tauronu Grzegorz Lot przedstawił plan inwestycyjny dla województwa śląskiego, którego fundamentem jest ewolucyjna transformacja energetyczna
MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z TAURON POLSKA ENERGIA
Grupa Tauron – najszybciej ze wszystkich spółek elektroenergetycznych – ma szansę na głęboką dekarbonizację produkcji energii elektrycznej, korzystając nadal z ostatnich rentownych elektrowni węglowych, które zapewniają bezpieczeństwo energetyczne. Mowa przede wszystkim o Elektrowni Jaworzno III o mocy 910 MW. Pozostałe elektrownie węglowe, w starszych technologiach, czeka transformacja – tu na liście są: Jaworzno, Trzebina, Będzin i Łaziska.
Jako pierwsze do procesu transformacji przystępuje Jaworzno. W 2025 r. rozpoczęto tam realizację strategicznego projektu OCGT Jaworzno 600 MW (gazowa elektrownia szczytowa). Inwestycja już w grudniu 2025 r. odniosła znaczący sukces, zdobywając 15-letni kontrakt mocowy w wyniku wygranej na aukcji Rynku Mocy na rok dostaw 2030. Na początku 2026 r. ogłoszono z kolei postępowanie przetargowe na dostawę turbin dla tej lokalizacji, rozpoczynając kluczowy etap przygotowań technologicznych.
Równolegle Grupa Tauron rozwija portfel kolejnych inwestycji gazowych. Nowe projekty planowane są w Sierszy, Łaziskach oraz Łagiszy, gdzie trwają prace koncepcyjne i analityczne (związane z ich przygotowaniem do wejścia w fazę realizacji). Spółka podkreśla, że będzie to uzależnione od nowej edycji Rynku Mocy, która stworzy warunki finansowe i regulacyjne niezbędne do kontynuacji transformacji w kierunku nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł wytwórczych.
Na przełomie lat 2025 i 2026 zgodę na przejście do etapu realizacji dostały magazyny energii o łącznej mocy ok. 542 MW, dzięki czemu łączny portfel bateryjnych magazynów energii w realizacji wynosi 559,3 MW oraz 8 MW oddanych do użytkowania. Spółka tłumaczy, że dla wszystkich tych projektów planowane jest ogłoszenie przetargów w pierwszym, najpóźniej drugim kwartale 2026 r. Większość z tych projektów posiada podpisaną umowę mocową na rok dostaw 2029, w związku z czym zakończenie ich realizacji planowane jest do końca 2028 r. (by jak najszybciej mogły wejść do Rynku Mocy).
– Wszystkie realizowane przez Grupę inwestycje w zakresie bateryjnych magazynów energii posiadają mechanizm wsparcia w postaci dotacji z Funduszu Modernizacyjnego i/lub umowy mocowej na rok dostaw 2029 lub 2030. Ponadto Grupa w swoim własnym portfelu rozwojowym posiada magazyny energii z przyznanymi warunkami przyłączenia o mocy ok. 600 MW, z czego 450 MW znajduje się na terenie elektrowni Jaworzno – podkreśla firma.
Te inwestycje mają być także komplementarne z nowymi technologiami. – Jako pierwsza firma energetyczna w Polsce stworzyliśmy centrum danych o mocach przyłączeniowych, a także „zmapowaliśmy” dostępne tereny pod lokalizacje data centers – mówi Grzegorz Lot, prezes Tauron Polska Energia. Takich lokalizacji ma być pięć do 2035 r. (stacje Jaworzno/Wysoki, Bielsko, Blachownia, Nowe Łaziska i Siersza).
Plan transformacji dotyczy także ciepłownictwa. Tauron planuje inwestycje, których celem jest zastąpienie wysłużonych jednostek niskoemisyjnymi instalacjami energetycznymi. Program obejmuje rozwiązania oparte na zróżnicowanych technologiach wytwarzania, w tym turbinach i silnikach gazowych, kotłach biomasowych, olejowo-gazowych oraz elektrodowych, współpracujących z magazynami ciepła. W jego ramach przewidziano również trzy lokalizacje, w których mają powstać nowe bloki biomasowe.
Pierwszym z planowanych projektów jest inwestycja w Elektrociepłowni Katowice, gdzie założono budowę kotła biomasowego, bloku kogeneracyjnego opartego na turbinie gazowej oraz zespołu kotłów elektrodowych zintegrowanych z magazynem ciepła. Projekt znajduje się obecnie w fazie planowania, a w 2026 r. ma zostać uruchomiony etap realizacyjny.
Drugim przedsięwzięciem jest modernizacja Elektrociepłowni Cieszyn, w której przewidziano budowę nowego źródła biomasowego oraz silników gazowych pracujących w kogeneracji. Inwestycja na początku 2026 r. oficjalnie weszła w fazę realizacji, uzyskując jednocześnie wsparcie w wyniku wygranej w aukcji kogeneracyjnej.
Trzeci projekt dotyczy Elektrociepłowni Tychy, gdzie planowana jest przebudowa istniejącego bloku węglowego w jednostkę zasilaną w całości biomasą, co pozwoli na całkowite odejście od spalania węgla. Wytwarzanie energii ma być uzupełnione kotłami olejowo-gazowymi oraz elektrodowymi połączonymi z magazynem ciepła. – Już w 2025 r. rozpoczęto działania przygotowawcze, w tym prace rozbiórkowe, mające na celu uwolnienie terenu pod nową inwestycję i umożliwienie przejścia projektu do fazy realizacji – informuje nas spółka.
Do 2035 r. Grupa chce wydać na dekarbonizację oraz podniesienie efektywności ciepła ponad 4 mld zł. W kwocie tej znajdują się między innymi dwa duże projekty związane z transformacją energetyczną Elektrociepłowni Katowice oraz budową kogeneracyjnego źródła ciepła w lokalizacji Łagisza w Będzinie.
Zdaniem Ministerstwa Aktywów Państwowych planowane inwestycje to nie tylko rozwój nowych technologii i infrastruktury, ale także realne wsparcie dla lokalnych społeczności, utrzymanie miejsc pracy i nowe perspektywy rozwoju dla przemysłowego serca Polski.
– Śląsk odgrywa dzisiaj kluczową rolę w budowaniu nowoczesnej, bezpiecznej i niskoemisyjnej energetyki, a decyzje Tauronu potwierdzają, że transformacja może przebiegać w sposób odpowiedzialny, przewidywalny i korzystny zarówno dla mieszkańców, jak i całej polskiej gospodarki – mówi Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych.
Tauron podkreśla, że w kontekście zatrudnienia po 2028 r. kluczowe jest przede wszystkim przygotowanie kadry do nowych zadań i technologii, które będą stopniowo wprowadzane. – Obecnie koncentrujemy się na identyfikacji, a następnie rozwoju kompetencji pracowników tak, aby mogli skutecznie funkcjonować w zmieniającym się środowisku technologicznym – informuje spółka.
Równolegle spółka zapowiada zagospodarowanie obszarów oraz instalacji, które będą wyłączane w kolejnych latach. – Te procesy wygenerują istotny zakres prac i dadzą potencjał zapewnienia ciągłości zatrudnienia w okresie przejściowym – podkreśla Tauron.
Z drugiej jednak strony trzeba też pamiętać, że część załogi będzie nabywać uprawnienia emerytalne, a inni pracownicy mogą skorzystać z rozwiązań przewidzianych w ustawie osłonowej dla pracowników sektora energetycznego. – Naturalne odejścia oraz mechanizmy osłonowe istotnie ograniczają ryzyko konieczności wprowadzania redukcji etatów w samym segmencie Wytwarzanie, choć, jak wielokrotnie podkreślaliśmy każdy, kto będzie chciał pracować, znajdzie zatrudnienie w spółkach Grupy – zapewnia firma.
W efekcie połączenia tych działań – przekwalifikowania, nowych zadań związanych z wygaszaniem instalacji oraz naturalnych zmian kadrowych, a także możliwości podjęcia pracy w innych spółkach Grupy – perspektywa utrzymania zatrudnienia, zdaniem spółki, po 2028 r. pozostaje stabilna.
Skoro plan na modernizację zakłada 25 mld zł, to rodzi się pytanie o źródła finansowania. W ramach strategii na lata 2025–2035 nakłady inwestycyjne w całej Grupie mają osiągnąć poziom 100 mld zł, z czego na dystrybucję i OZE wraz z magazynami energii zostanie przeznaczone odpowiednio 60 i 30 proc. całej kwoty. Spółka tłumaczy, że opracowując wieloletnie plany inwestycyjne, prowadzi proces oceny otoczenia rynkowego oraz trendów makroekonomicznych. – Każda inicjatywa inwestycyjna poddawana jest ocenie pod kątem jej wpływu na realizację celów strategicznych, przewidywanej efektywności ekonomicznej oraz ryzyka operacyjnego i finansowego. Kluczowym elementem procesu jest również ocena oczekiwanego poziomu zwrotu z inwestycji, który musi spełniać wewnętrzne kryteria rentowności oraz standardy zarządzania kapitałem – zapewnia nas spółka.
Tauron, pytany, czy plany na modernizację regionu zostały już zatwierdzone, wyjaśnia, że zgodnie z wewnątrzkorporacyjnymi regulacjami każdy z projektów inwestycyjnych otrzymuje zarówno zgodę na przejście do etapu planowania, jak i kolejno do etapu realizacji. – Dzięki takim działaniom zarząd ma pełną kontrolę nad przebiegiem projektów realizowanych w Grupie. Jeżeli chodzi o plan na konkretne inwestycje w lokalizacjach Jaworzno, Siersza, Łaziska, Łagisza, jest on zatwierdzony, zgodnie z obowiązującymi procedurami w Grupie – dodaje firma.
Spółka nie zamyka jednak okna dla węgla, ale pod pewnymi warunkami. Bloki wytwórcze z Oddziału Jaworzno III, ale także z oddziałów Łazisk i Sierszy mają techniczną możliwość pracy w latach 30., jednakże konieczne są – jak przyznaje spółka – wydatki inwestycyjne oraz remontowe. Aby ich praca była możliwa, niezbędny jest mechanizm wsparcia, który pozwoli na ekonomiczne uzasadnienie ich eksploatacji. W tym celu rząd pracuje nad derogacjami dla tzw. starszych elektrowni węglowych. Te dyskusje mają jednak nie wpływać na plan transformacyjny Tauronu.
