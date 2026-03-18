„Większość rynków wschodzących jest generalnie dobrze przygotowana do absorpcji szoków inflacyjnych związanych z energią. Przed konfliktem w Iranie spodziewaliśmy się, że zagregowana inflacja w gospodarkach wschodzących będzie nadal hamować do poziomu około 4,1 proc. w tym roku (z szacowanych 4,3 proc. w 2025 r.), dzięki silnym kursom walutowym i korzystnym cenom surowców. (...) Mimo tych rewizji, wskaźniki inflacji w większości gospodarek wschodzących (z wyjątkiem Kolumbii i Rosji) nadal znajdują się poniżej górnej granicy celów banków centralnych, co pozostawia pewną przestrzeń do rozważenia łagodzenia polityki pieniężnej. Sugeruje to, że rynki te mogą uniknąć cykli podwyżek stóp procentowych” – twierdzą eksperci Oxford Economics.

Inflacja pod kontrolą? Wpływ cen ropy na inflację w gospodarkach wschodzących

Wiele gospodarek wschodzących doświadczyło w ostatnich miesiącach wyraźnego hamowania inflacji. W Polsce wyniosła ona w lutym 2,1 proc., w Chinach tylko 1,3 proc., w Indiach 3,2 proc., w Brazylii 3,8 proc. Niektóre kraje wciąż doświadczały jednak dosyć wysokiej i bardzo wysokiej inflacji. W Rumunii wyniosła ona w lutym 9,3 proc. (była najwyższa w Europie), w Turcji sięgała wówczas 31,5 proc., w Argentynie 33,1 proc. (Najwyższa na świecie była w lutym w Wenezueli, gdzie wynosiła aż 618 proc.; kilkanaście krajów doświadczało deflacji; największa z nich była w Czadzie, gdzie ceny spadły o 10,2 proc.)

Jeśli średnia cena ropy będzie wynosiła przez dwa miesiące 100 dol., to wówczas mediana inflacji dla 17 rynków wschodzących wzrośnie tylko o 0,3 proc. „Średnie stopy inflacji w 2026 r. dla większości rynków wschodzących zbliżają się w takim scenariuszu do górnej granicy celów banków centralnych, a większość banków centralnych rynków wschodzących raczej opóźnia cykle obniżek, niż przechodzi do podwyżek stóp. Jednak kilka gospodarek wydaje się bardziej narażonych na wdrożenie defensywnych podwyżek stóp od drugiego kwartału do końca roku, w tym RPA, Filipiny, Tajlandia, Indonezja oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak Polska i Czechy. Wymagałoby to wzrostu ceny ropy Brent do 140 dol. za baryłkę przez dwa miesiące, spadającej do średnio 74 dol. za baryłkę do czwartego kwartału, wraz z efektami wtórnymi, aby inflacja przekroczyła górną granicę celów banków centralnych w większości gospodarek wschodzących i aby te banki centralne, które są bardziej narażone na ryzyko podwyżek, podjęły działania w drugim, a nie w trzecim kwartale. W tym scenariuszu mediana inflacji w próbie 17 rynków wschodzących wzrasta o około 1,3 pkt. proc. w tym roku” – prognozują analitycy Oxford Economics.

– W gospodarkach uzależnionych od importu surowców energetycznych obawy o powtórkę szoku inflacyjnego z 2022 r. pozostają świeżą traumą. W nadchodzących miesiącach będzie to skutkować wyjątkowo uważnym monitorowaniem ryzyka wystąpienia stagflacji – wskazuje Bartosz Sawicki, analityk Exante.