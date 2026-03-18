22 min. 30 sek.

„Rzecz w tym”: Czy Trump wyprowadzi USA z NATO? Kulisy napięć i wojny z Iranem

Czy słowa Donalda Trumpa o „błędzie NATO” to zapowiedź realnego kryzysu w Sojuszu? Jędrzej Bielecki analizuje, czy USA mogą opuścić NATO, dlaczego Europa nie angażuje się w konflikt z Iranem oraz jakie globalne konsekwencje niesie ta wojna.

Najnowszy odcinek podcastu „Rzecz w tym” koncentruje się na jednym z najpoważniejszych napięć w relacjach transatlantyckich ostatnich lat. Donald Trump zasugerował, że NATO zawiodło Stany Zjednoczone. Jak podkreśla Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu zagranicznego „Rzeczpospolitej”, takie stawianie sprawy jest nie tylko uproszczeniem, ale i niebezpiecznym podważaniem fundamentów Sojuszu.

Czy Stany Zjednoczone mogą wyjść z NATO?

Bielecki tłumaczy, że NATO ma charakter obronny i jego działania są jasno określone, a decyzja, by nie angażować się w wojnę z Iranem jest zrozumiała. – Nie popełniło błędu, dlatego że zgodnie ze statusem NATO, w szczególności z artykułem 5, to jest sojusz obronny – podkreśla Bielecki, odnosząc się do zarzutów Trumpa. To właśnie artykuł 5 stanowi klucz do zrozumienia całej sytuacji.

Czy groźby samodzielnego wyprowadzenia USA z NATO są realne? – Stany Zjednoczone nie mogą wyjść z NATO bez zgody Senatu, bez zgody dwóch trzecich senatorów – zaznacza Bielecki. I dodaje, że próba obejścia tej procedury oznaczałaby wieloletni spór prawny.

– Nikt nie informował sojuszników, nikt nie pytał o ich zdanie – mówi Bielecki, wskazując na zasadniczą różnicę między obecną sytuacją a budowaniem koalicji przed wojną w Iraku. To właśnie brak dialogu podważa dziś zaufanie między partnerami.