Zjawisko, o którym mówi Reddy, to wspomniany już syndrom Kesslera – proces opisany pod koniec lat 70. XX w. przez astrofizyka Donalda Kesslera. Zarówno w swojej pierwszej pracy, jak i w kolejnych, bazujących na aktualizowanych danych, próbował on nakreślić, co w warunkach kosmicznych (w których zagrożeniem dla statku kosmicznego może być np. odłamek farby) może oznaczać rosnąca ilość odpadów.

Syndrom Kesslera to scenariusz, według którego śmieci w kosmosie wywołują reakcję łańcuchową. „(…) jedna eksplozja wyrzuca chmurę fragmentów, które z kolei uderzają w inne obiekty w przestrzeni kosmicznej, tworząc więcej śmieci. Efekt kaskadowy może trwać do czasu, aż orbita Ziemi zostanie tak zapchana śmieciami, że satelity przestaną działać, a eksploracja kosmosu będzie musiała zostać całkowicie zatrzymana” – opisuje CNN Science.

Naukowcy nie są zgodni co do obecnego poziomu ryzyka i tego, kiedy dokładnie zatłoczenie w przestrzeni kosmicznej może osiągnąć punkt, w którym nie będzie już odwrotu. A może jako ludzkość już osiągnęliśmy ten moment? I nawet gdybyśmy teraz zastopowali starty wszystkich rakiet, zderzenia w przestrzeni kosmicznej nadal spowodowałyby wzrost liczby obiektów na orbicie? W tej kwestii wśród naukowców również nie ma zgodności. Nie mają oni jednak wątpliwości co do jednej kwestii: ruch w przestrzeni kosmicznej jest poważnym problemem wymagającym pilnego rozwiązania.

Eksperci są jednak pesymistami, jeśli chodzi o szanse na to, że w najbliższym czasie podjęte zostaną jakieś działania. Po pierwsze – ze względu na koszty. Po drugie – z uwagi na brak regulacji. Musiałyby one objąć zarówno państwa, jak i prywatne firmy, które są coraz poważniejszymi graczami, jeśli chodzi o umieszczanie swoich obiektów w kosmosie. Próbą podjęcia tego tematu był „Pakt na rzecz przyszłości” przyjęty we wrześniu 2024 r. przez ONZ. Znalazł się w nim postulat, aby narody „przedyskutowały ustanowienie nowych ram dla ruchu kosmicznego, śmieci kosmicznych i zasobów kosmicznych w ramach Komitetu ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej”.